Encontraron a un niño muerto dentro de un auto en plena ola de calor en Francia

PONTOISE (AFP).- Un niño de 3 años murió el miércoles por la tarde cuando se encontraba solo dentro de un auto en la localidad de Saint-Gratien, al noroeste de París, en plena ola de calor en Francia.

Los padres del menor lo “encontraron en el vehículo estacionado frente al domicilio”, indicó una fuente policial. Los bomberos confirmaron el fallecimiento, ocurrido cuando la región de París y gran parte del país estaban en alerta roja por calor extremo.

La ola de calor que afecta al país, así como a parte importante de Europa desde hace casi una semana, ya provocó numerosas tragedias, con más de 40 ahogados en Francia y varias personas en situación de calle fallecidas.

Varios niños se preparan para saltar al río Sena en Samois-sur-Seine, al sur de París Thibault Camus - AP

La fiscalía de Pontoise indicó a la agencia francesa que cuando llegaron los equipos de emergencia, estos tomaron el relevo de los padres del menor que intentaban reanimarlo, pero sin éxito. Según las primeras investigaciones, el padre del niño le pidió que fuera a dormir una siesta, el menor se escapó de la vigilancia de sus padres durante al menos 45 minutos y se encerró en el auto, en donde quedó atrapado.

A su vez, el lunes fueron encontrados muertos otros dos hermanos de 2 y 4 años, también dentro del auto de su familia, que estaba estacionado en una zona residencial de Carpentras, en el sureste de Francia.

En París, se registraron 25 paros cardíacos en 24 horas durante la jornada del miércoles, la más calurosa en la historia, según indicó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist.

Ola de calor histórica

Francia vivió la jornada más calurosa jamás registrada y superó el récord del martes, con un indicador térmico nacional de temperaturas medias provisionalmente fijado en 30 grados. Al mismo tiempo, batió de nuevo su récord de la noche más calurosa jamás registrada, con 22 °C de media.

Esta es la segunda ola de calor en menos de un mes. La anterior había sido en 2003 y causó casi 15.000 muertos en todo el país. Por el momento, no está claro cuántas personas murieron en Francia desde la semana pasada y el alcalde local, Emmanuel Grégoire, informó de un “aumento de la mortalidad” en la capital, sin dar cifras.

Las personas se meten al agua en la Fuente del Trocadero, a metros de la Torre Eiffel JULIEN DE ROSA - AFP

El calor extremo también llevó a apagar tres de los 57 reactores nucleares activos en Francia, dos de ellos este jueves, ante el calentamiento de los ríos usados para enfriarlos, según la compañía eléctrica nacional EDF.

El ⁠primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó que cuarenta personas se ahogaron en los últimos seis días. En pleno agobio, varias personas se metieron en canales y ríos para refrescarse. La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, dijo que comprendía la necesidad de escapar del calor, pero advirtió contra el baño en zonas no autorizadas o peligrosas.

El resto de Europa

Reino Unido, Italia y España también sufren un calor sofocante, con temperaturas récord en algunas zonas que alteraron el funcionamiento de los colegios y las redes de transporte.

Europa se está calentando a un ritmo ​más del ⁠doble de la media mundial, ⁠según la Organización Meteorológica Mundial, lo que hace que estos episodios de calor prolongados sean cada vez más probables.

El cartel de una farmacia marca 43 grados en Rennes, en el oeste de Francia Jeremias Gonzalez - AP

La actual ola de calor está provocada por un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo en omega, debido a que adopta la forma de la letra griega, con una masa de aire caliente en el centro y aire ‌más fresco a ambos lados, lo que hace que las temperaturas aumenten día tras día.

En Italia, el Ministerio de Sanidad emitió la alerta de máximo nivel para 15 ciudades y el ‌gobierno tomó medidas para restringir la actividad laboral. Reino Unido, por su parte, también se ve afectada por el calor: la Oficina Meteorológica prevé temperaturas superiores a los ⁠37°C en el sur de Inglaterra el jueves, lo que podría suponer un nuevo récord para el mes de junio.