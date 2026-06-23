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Cuarenta personas murieron ahogadas en Francia en medio de la ola de calor que golpea a Europa

Los decesos ocurrieron tan sólo en los últimos 5 días; lo confirmó el primer ministro francés

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Varios niños se preparan para saltar al río Sena en Samois-sur-Seine, al sur de París, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
Varios niños se preparan para saltar al río Sena en Samois-sur-Seine, al sur de París, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)Thibault Camus - AP

PARÍS (Reuters).- Cuarenta personas se ahogaron en Francia en los últimos cinco días mientras ‌intentaban refrescarse para escapar de las temperaturas récord, informó ‌el martes el ⁠primer ministro, Sébastien Lecornu, mientras la población intentaba escapar de la ola de calor que azota gran parte de Europa.

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