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Cuarenta personas murieron ahogadas en Francia en medio de la ola de calor que golpea a Europa
Los decesos ocurrieron tan sólo en los últimos 5 días; lo confirmó el primer ministro francés
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LA NACION
PARÍS (Reuters).- Cuarenta personas se ahogaron en Francia en los últimos cinco días mientras intentaban refrescarse para escapar de las temperaturas récord, informó el martes el primer ministro, Sébastien Lecornu, mientras la población intentaba escapar de la ola de calor que azota gran parte de Europa.
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