Encontraron con vida a un adolescente con autismo que estuvo seis días perdido en un bosque de Australia

Un adolescente de 17 años con autismo fue encontrado con vida este jueves 12 de noviembre, después de permanecer seis días desaparecido en una zona boscosa del este de Australia. El joven, identificado por la policía únicamente como William, había salido de campamento con un amigo cuando se perdió en una región montañosa de difícil acceso. Tras un intenso operativo de búsqueda, un helicóptero policial logró localizarlo mientras dormía sobre una piedra junto a un arroyo.

El episodio ocurrió cerca de Walhalla, una antigua localidad minera ubicada a unos 185 kilómetros al este de Melbourne. Según informó la agencia Associated Press (AP), William había llegado al lugar el viernes 6 de noviembre junto a otro adolescente para disfrutar de un fin de semana de campamento. Su madre, Elizabeth, los había llevado hasta la zona y los dejó con el equipamiento necesario para pasar allí los siguientes días. Sin embargo, poco después de instalarse, el joven se alejó para buscar algunos elementos que habían quedado en el punto donde los habían dejado y nunca regresó.

Cómo fueron los seis días de búsqueda

Ante su desaparición, las autoridades desplegaron un importante operativo que involucró a más de 100 integrantes de los servicios de emergencia y voluntarios. La búsqueda se concentró en una extensa región de vegetación densa, pendientes pronunciadas y caminos difíciles de recorrer.

William, un adolescente de 17 años con autismo, permaneció seis días desaparecido en una zona boscosa del este de Australia (Captura: Video)

De acuerdo con la reconstrucción policial, William caminó durante varios días por terrenos empinados, hasta que terminó en una zona de la que no pudo salir por sus propios medios. El inspector interino Jason Benbow explicó que el adolescente había permanecido durante las últimas 48 horas cerca de un arroyo, a unos dos kilómetros del campamento original, debido a la dificultad que representaban las pendientes de los alrededores.

Las condiciones meteorológicas resultaron relativamente favorables para su supervivencia. Durante esos días, la región atravesó temperaturas primaverales moderadas y registró pocas precipitaciones.

La familia también había informado que William tiene autismo de nivel 2, una condición que, según especialistas, puede requerir apoyo considerable en determinadas actividades y situaciones cotidianas.

El emotivo rescate y el reencuentro con su madre

Después de seis días de incertidumbre, la búsqueda tuvo un desenlace positivo. Una tripulación policial que sobrevolaba la zona divisó al adolescente mientras descansaba sobre una piedra plana junto a un arroyo.

El emotivo reencuentro con su mamá tras seis días perdido (Captura: Video)

Las imágenes registradas desde el helicóptero mostraron que estaba sin remera, con quemaduras solares, pantalones cortos y botas. Además, había utilizado algunas toallas para cubrirse durante su permanencia a la intemperie.

“Se despertó con el sonido del helicóptero, les hizo un gesto de pulgar arriba y lo izaron con un cabrestante hasta ponerlo a salvo”, relató Benbow.

Luego del rescate, William pudo reencontrarse con su madre. “Estoy feliz de que esté vivo”, expresó Elizabeth ante los periodistas. Incluso, en medio de la emoción, encontró espacio para bromear sobre lo ocurrido: “Y no va a volver a salir de casa nunca más. Está castigado de por vida. No va a ir a ningún lado nunca más”.

A pesar de las difíciles condiciones que atravesó, el adolescente se encontraba de buen ánimo y en un estado general de salud favorable, según comunicó la policía. De todas maneras, fue trasladado a un hospital para realizarle controles médicos y supervisar su recuperación, después de una experiencia que mantuvo en vilo a su familia y a los equipos de rescate durante casi una semana.