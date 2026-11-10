Un buzo intentó sacarle el tanque de oxígeno a su instructor a más de 15 metros de profundidad: el desesperante video

Una excursión de buceo en las Maldivas terminó en un violento enfrentamiento bajo el agua que generó preocupación en la comunidad internacional de buceadores. Un instructor que disfrutaba de su día libre denunció que tres hombres lo atacaron a unos 15 metros de profundidad y que uno de ellos intentó quitarle la máscara y el regulador que le permitía respirar.

Según relató Xiao Du al medio Yangtse Evening News, el incidente comenzó cuando se exploraba una zona del arrecife. En ese momento, tres buceadores se acercaron a él. De acuerdo con su testimonio, uno de los hombres apareció desde abajo, lo empujó y comenzó a realizarle gestos con las manos. Cuando el desconocido intentó alejarse, sus aletas golpearon al instructor, quien reaccionó apartándolas. Sin embargo, la situación se agravó cuando un segundo hombre, al que identificó como un guía de buceo, lo sujetó del brazo.

Aunque rápidamente quiso apartarse, se sumó a la pelea un tercer hombre, quien le agarró la cara e intentó quitarle la máscara y el regulador, el dispositivo que permite respirar el aire suministrado por el tanque durante una inmersión. “Estaban todos a mi alrededor. Solo pude contenerme”, relató al describir los momentos de tensión que vivió bajo el agua.

Impactante video de una pelea entre buzos y un instructor

El instructor sostuvo que logró escapar gracias a su experiencia profesional, ya que conocía las maniobras necesarias para mantener el control durante una situación de riesgo. Una vez que regresó a la superficie, confrontó a los involucrados junto con su amigo. En las imágenes difundidas se lo escucha reclamarles por lo sucedido. “¡Eso podría matarme debajo del agua! ¡Tres de ustedes! ¡Tres personas contra uno solo!“, les gritó.

Ante la gravedad de las imágenes difundidas, la Asociación Nacional de Navegación de Maldivas (NBAM) pidió que el episodio sea investigado para determinar qué ocurrió y establecer posibles responsabilidades. En un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por el incidente que involucró a integrantes de equipos de buceo vinculados con las embarcaciones Maldives Legend Liveaboard e Infinity X.

“NBAM considera el incidente un asunto grave que requiere una investigación imparcial y exhaustiva. Cualquier irregularidad, mala conducta o negligencia por parte de cualquiera de las partes debe ser debidamente comprobada y abordada de conformidad con las leyes de las Maldivas”, expresó la asociación.

El instructor denunció que tres hombres lo atacaron sin motivo en las profundidades marinas (Foto: Captura de pantalla de X)

“NBAM desea recalcar que las acciones de las personas involucradas en un incidente no deben utilizarse para desacreditar a toda la industria náutica y de buceo de las Maldivas ni para presentar a las Maldivas como un destino de buceo inseguro”, agregaron, ya que gran parte de la economía de las islas se basa en esta práctica que realizan los turistas todos los meses.

Los responsables de la flota Maldives Legend también se pronunciaron después de que el video comenzara a circular en las redes sociales. Según informó la revista especializada DIVE, la empresa señaló que el enfrentamiento habría ocurrido el pasado 28 de octubre, entre buceadores que viajaban en una de sus embarcaciones y un guía perteneciente a otro barco, identificado como Infinity X.

“Nos tomamos este incidente muy en serio. La seguridad en el buceo siempre fue nuestra máxima prioridad, y seguiremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar un entorno de buceo seguro y respetuoso en cada punto de inmersión”, expresaron.