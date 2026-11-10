El famoso escritor francés Michel Houellebecq fue imputado por declaraciones contra los musulmanes

El reconocido escritor Michel Houellebecq fue imputado este martes por la Justicia francesa por declaraciones hechas contra la comunidad musulmana en 2022.

El referente de la literatura francesa a nivel mundial fue imputado por un juez de instrucción en Nanterre, en la región de París, por “complicidad en la incitación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas por razón de su origen o por pertenecer o no pertenecer a una etnia, nación, raza o religión determinada”.

Fue en relación a una entrevista que había brindado en noviembre de ese año a la revista Front Populaire, que fue fundada por el polémico filósofo Michel Onfray y adquirida por Lagardère News, el grupo del multimillonario conservador Vincent Bolloré, consignó Le Monde Diplomatique.

Houellebecq fue imputado por declaraciones que hizo en 2022 (Photo by JOEL SAGET / AFP) JOEL SAGET - AFP

Allí, presentaba a los musulmanes como una amenaza para la seguridad de los franceses “pura cepa”. “El deseo de la población francesa de pura cepa, como se suele decir, no es que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robarles y agredirles. O bien, otra solución, que se vayan”, expresó.

Además, había advertido que los atentados yihadistas podrían provocar en el futuro ataques masivos de represalia contra los musulmanes. “Cuando territorios enteros queden bajo control islamista, creo que se producirán actos de resistencia. Habrá ataques y tiroteos en mezquitas, en cafés frecuentados por musulmanes; en resumen, Bataclan a la inversa”, graficó, en relación al atentado terrorista del 13 de noviembre de 2015 en el teatro Bataclan de París, el peor de la historia reciente de Francia, donde murieron 130 personas.

También afirmó que “el deseo de la población de raíces francesas” es que “disminuya la violencia, que respeten la ley y a la gente”. “U, otra buena solución, que se marchen”, acotó.

La imputación llega en un contexto de polarización en Francia DENIS CHARLET - AFP

También había hablado de la teoría racista promovida por el escritor de extrema derecha Renaud Camus, que afirmaba que las poblaciones francesas y europeas están siendo reemplazadas por una población musulmana no europea. “Me sorprendió mucho que se le llamara teoría. No es una teoría, es un hecho. Renaud Camus es un buen escritor, eso no cabe duda. Así pues observó un gran reemplazo o, para ser más precisos, el cambio en la composición étnica y religiosa de la población europea. Es una evidencia estadística”, afirmó.

Tras ello, el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) y la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) denunciaron las declaraciones en enero de 2023 ante el tribunal de Nanterre, al oeste de París. Ese mismo año, Houellebecq consideró en su libro llamado Unos meses en mi vida que sus palabras fueron torpes y afirmó ser víctima de su propia estupidez o ingenuidad, pero también de la codicia de quienes explotan su notoriedad.

“Nunca consideramos que estas explicaciones fueran válidas, y nunca se planteó la posibilidad de retirar nuestra denuncia”, argumentaron desde MRAP.

Michel Houellebecq Santiago Filipuzzi / archivo - LA NACION

En diálogo con AFP, los abogados del escritor Thibault de Montbrial y Louis Cailliez señalaron que Houellebecq “niega el delito penal que se le reprocha” y que sus declaraciones “se inscriben en el ámbito de la libertad de opinión y de expresión”.

“Las declaraciones incriminatorias no tienen ninguna dimensión de incitación, ni siquiera implícita, y por lo tanto se enmarcan dentro de los límites de la libertad de opinión y expresión. Un profeta de la fatalidad no desea el desastre, sino todo lo contrario. Su lugar no está en un tribunal. Michel Houellebecq solo puede lamentar la creciente judicialización del debate intelectual y que esta controversia no haya encontrado una conclusión tras la reunión pacífica con Chems-Eddine Hafiz, rector de la Gran Mezquita de París”, concluyeron.

La imputación llega en un contexto de polarización en Francia, donde medios como la televisión CNews del magnate conservador Vincent Bolloré están acusados de promover temas y opiniones de extrema derecha.

Con información de AFP