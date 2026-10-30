Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en las protestas en Italia por el aumento del costo de vida

Las protestas continúan a lo largo de Europa por el aumento del costo de vida. Esta vez, la escalada de violencia se vio en Italia, con movilizaciones que tuvieron como base a Turín y Roma, donde se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.

Los reclamos reúnen a un amplio espectro de personas: estudiantes, trabajadores, empleados en situación precaria, agricultores, jubilados, activistas por el derecho a la vivienda, partidarios de la causa Palestina y sindicatos de base. Además de reclamar contra la suba del costo de la vida, también pidieron por mayores fondos para los colegios.

Una huelga general convocada por el sindicato USB fue secundada por miles de trabajadores Alberto PIZZOLI / AFP - AFP

La movilización ocurrió durante la jornada de huelga general que fue convocada por la Union Sindicale di Base (USB) y reunió a distintas generaciones en más de 70 manifestaciones pacíficas. Sin embargo, al llegar la noche, la situación escaló en los centros de Roma y Turín.

Allí se registraron videos de altercados físicos entre los policías y manifestantes, donde los efectivos los golpeaban con sus garrotes y recibían puñetazos de parte de los civiles.

SCIOPERO | Cariche delle forze dell'ordine in piazza Castello a Torino contro il corteo di studenti e antagonisti. È stato anche azionato l'idrante per respingere i manifestanti che si erano avvicinati ai cordoni messi a protezione della Prefettura. #ANSA https://t.co/wAhn2fi7WJ pic.twitter.com/6ecjMdST8y — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 30, 2026

También se conocieron grabaciones donde se vio a los agentes arrojar gas pimienta o atacar a los involucrados en los disturbios con camiones hidrantes. Varios manifestantes incendiaron contenedores de basura y bloquearon calles durante la protesta.

En la capital, un grupo se separó de la manifestación principal cerca del Coliseo y arrojó objetos contra los agentes y prendió fuego a varios contenedores de basura.

La tensión volvió a aumentar unas horas después: primero en el Ponte Sisto, en el barrio de Trastevere, cuando un grupo numeroso intentó dirigirse hacia el Parlamento, y posteriormente en el Lungotevere Testaccio, donde se desplegaron cañones de agua para dispersar a la multitud.

La Piazza Montecitorio, frente a la Cámara de Diputados, y la Piazza Colonna, frente al Palazzo Chigi, fueron acordonadas y aseguradas por unidades antidisturbios. Ocho personas resultaron detenidas por intentar, en repetidas ocasiones, romper los cordones policiales.

Torino, fermi e cariche della polizia che fa ricorso anche ai lacrimogeni pic.twitter.com/Lb89yXtKoE — Local Team (@localteamit) October 30, 2026

En la Piazza Castello de Turín se desplegó un cañón de agua para hacer retroceder a los manifestantes que se habían acercado a los cordones de seguridad que protegían la Prefectura para arrojar huevos. Más tarde, durante la noche, se produjeron nuevos enfrentamientos en el centro histórico cuando, desde las filas de los manifestantes, se lanzó una lluvia de botellas, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos.

En Mestre, siete agentes sufrieron contusiones y cortes luego de que los manifestantes intentaran romper un cordón policial. En tanto, en Vicenza, diez personas resultaron heridas entre manifestantes y policías.

Los manifestantes en Milán dejaron pintadas con aerosol en los márgenes de la vía Circunvalación Este que decían “Salvini ahorcado” y “Meloni ahorcada”, en referencia al vicepresidente del Consejo de Ministros y la primera ministra italiana, respectivamente.

En el resto de las ciudades se llevaron adelante protestas masivas y pacíficas que no sufrieron inconvenientes. El gran caudal de personas no sorprende en un contexto de alta disconformidad por parte de diferentes grupos a lo largo de Europa por el alto costo de vida, que empeoró tras el aumento de los precios del combustible por el conflicto en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El epicentro de las protestas más violentas ocurrió en Francia la semana pasada. La primera jornada de estas manifestaciones contra el alto costo de la vida, el 17 de octubre, dio lugar a escenas de caos, con edificios públicos incendiados y saqueos de miles de comercios en los centros de las grandes ciudades, especialmente en París, Lyon (centro-este) y Marsella (sureste).

Esas manifestaciones convocaron entre 550.000 personas, según la policía, y 800.000, de acuerdo con el sindicato de izquierda CGT.

Durante la segunda convocatoria, el 24 de octubre, se presenció un clima mayoritariamente pacífico, entre 410.000 y 800.000 personas se manifestaron. Para este sábado se espera una nueva jornada de protestas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se refirió a “numerosos llamados a cometer saqueos” en las redes sociales. Unos 70.000 policías y gendarmes serán movilizados.

Con información de ANSA y AFP