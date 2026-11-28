A Pedro Sánchez lo dicen perro, pero por la cantidad de veces que sobrevivió a crisis políticas algunos piensan que sería más apropiado llamarlo gato. Ni los casos de corrupción que involucran hasta a su esposa, ni el drama de vivienda, ni los dos choques de trenes de alta velocidad alcanzaron para sacarlo del juego, y el presidente del gobierno español encontró en la épica victoria de Lula en Brasil y en la derrota de Donald Trump una narrativa para creer en la remontada.

Las últimas encuestas muestran que recortó la ventaja y le dan una luz de esperanza, pero tanto los mercados como Bruselas se preparan para lo que piensan es el escenario más probable, un giro a la derecha con un gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y Vox, una alianza inédita en el comienzo de un ciclo electoral que puede redefinir el futuro de Europa.

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Pocas elecciones españolas han generado tanta atención internacional como la de este domingo. “El mundo después del Covid es otro. La mayoría de las elecciones van a tener cada vez más una dimensión internacional. El mundo está mucho más interconectado y hay mucha más interdependencia”, dice a LA NACION Oscar Martínez Tapia, profesor en IE University.

“España es hoy una de las economías que más crece en la Unión Europea, se está colocando en un lugar relevante a nivel global y eso hace que cada vez más gente preste atención a las elecciones. Especialmente porque, por primera vez en democracia, existe la posibilidad de que Vox, esta extrema derecha procedente del franquismo, forme parte de un gobierno con un peso específico importante”, agrega.

Con dificultades para mostrar logros en el plano doméstico, Sánchez también ha encontrado una zona de confort en su faceta de líder internacional y ha apostado por erigirse en una suerte de paladín del progresismo internacional, terreno al que también ha llevado a la campaña. En un momento en que Europa está más volcada a la derecha, defendió su política migratoria ante la presión de sus pares durante la crisis de Ceuta, tuvo fuertes choques con Benjamin Netanyahu (calificó las operaciones en Gaza de genocidio), criticó la guerra de Irán y se plantó ante la presión de Donald Trump, aliado de la OTAN, para que aumente el gasto de defensa.

“Le gusta mucho ese papel: el de líder de una suerte de internacional anti-Trump”, apunta Martínez Tapia.

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El efecto Milei

En esa narrativa de encarnar una resistencia frente al avance de las derechas en el mundo, Sánchez encontró a su némesis en el presidente Javier Milei, omnipresente en la campaña, y a quien cita cada vez que quiere criticar la batalla cultural de Vox o advertir que si gobierna un bloque de derecha la “motosierra” desarmará el Estado de bienestar.

Argentina's President Javier Milei is received by Spain's King Felipe VI and Spain's Prime Minister Pedro Sanchez during the second and final day of the 30th Ibero-American Summit of Heads of State and Government in Madrid, Spain, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco - AP

Las últimas dos visitas del presidente argentino a España, en octubre y a comienzos de este mes, revolucionaron la política española y le calzaron como un anillo al dedo a Sánchez.

“Milei ha buscado generar polémica y Sánchez ha sabido aprovecharlo electoralmente”, dijo a LA NACION Carmen Beatriz Fernández, analista política de la consultora DatastrategIA.

La sobreexposición y el estilo desfachatado del líder libertario no despiertan mayor simpatía entre los españoles, a excepción de los votantes de Vox, y generaron incomodidad incluso en sectores de la derecha. En la primera de esas visitas se interpretó que el líder de Vox, Santiago Abascal, había evitado reunirse con su gran aliado para despegarse en la recta final de la campaña. “Milei no es alguien con quien hoy quieras aparecer en una fotografía”, analizó Martínez Tapia.

El presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el diputado y candidato presidencial Santiago Abascal a comienzos de mes Presidencia

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Nic Lawley, de Chatham House, coincidió con el diagnóstico y señaló que “es contraproducente para los partidos que un dirigente extranjero como Milei venga a España y acuse a Sánchez de ser un dictador”.

Un test para el método Janones

Milei no fue el único líder internacional que visitó España en plena campaña. Después de dar vuelta la elección ante Flavio Bolsonaro, y de quejarse recurrentemente del intervencionismo extranjero durante la campaña, Lula da Silva viajó para darle respaldo a Sánchez.

No viajó solo. Llevó a André Janones, el general del “Ejército de Lula”, responsable de la estrategia digital que contribuyó a la remontada y que ahora quiere exportar su método para derrotar a la derecha a otros países. Las elecciones de este domingo serán el primer test para medir si el método de Janones, que ya tuvo contactos con sectores del peronismo, es exportable.

Lula y Sánchez en La Moncloa, el 16 de noviembre pasado THOMAS COEX - AFP

“Uno de los aspectos más interesantes de la campaña de Lula fue la rapidez con la que la izquierda brasileña aprendió a operar en un ambiente de comunicación digital en el que, desde hace años, la derecha tenía un claro predominio. La innovación del modelo Janones consistió en transformar al elector en un agente activo de la campaña, convirtiéndolo no solo en receptor, sino también en productor y multiplicador de contenidos políticos, trascendiendo el espacio tradicional de la militancia partidaria”, dijo a LA NACION Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium, que siguió de cerca la campaña brasileña.

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Según Gabiati, el modelo puede ser exportable como instrumento de comunicación y movilización política, pero no necesariamente garantiza resultados electorales. “Su eficacia dependerá del contexto político, de las características del electorado y de las reglas del sistema electoral. En Brasil, la segunda vuelta permitió concentrar en Lula a sectores con identidades políticas muy diferentes, mientras que España presenta un escenario de mayor fragmentación partidaria y territorial”, agregó.

La estrategia ya empieza a mostrar algunas señales en España. Martínez Tapia señala que la izquierda parece haber comenzado a disputar con mayor eficacia un territorio que durante años estuvo dominado por la derecha. Entre los ejemplos menciona la circulación de consignas como “Yo sí te voy a votar”, que buscan interpelar a los votantes desencantados y convertir el apoyo al PSOE en una forma de participación activa.

André Janones y Lula Da Silva

Lawley también señala que los resultados electorales en Brasil y Estados Unidos dieron “cierta credibilidad a la idea de que la izquierda está resurgiendo y de que se aproxima una remontada”.

“La internacionalización de la política es un fenómeno real en la era de las redes sociales. La gente ve lo que sucede en Estados Unidos o en Brasil, con Lula, en sus feeds de TikTok. Personas que quizás están desconectadas de la política vuelven a conectarse con lo que sucede en sus propios países a partir de esos acontecimientos internacionales”, afirma.

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El analista piensa que eso puede tener un efecto sobre la participación electoral, que es fundamental para la estrategia de Sánchez, pero que el presidente del gobierno cometió un error de cálculo al convocar estas elecciones.

“España se ha desplazado, en términos generales, algo hacia la derecha. Y la izquierda situada más allá de la centroizquierda está profundamente dividida, con posibilidades de obtener apenas una cuarta parte de los escaños que consiguió en 2023”, explica. Ahí radica una de las grandes diferencias con Brasil o Estados Unidos, donde “la izquierda sigue estando, en buena medida, unida bajo una misma bandera”.

“La reelección de Sánchez nunca dependió realmente de él. Dependía de lo que sucediera con los votos del resto de la izquierda”, completa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abraza a su público en el acto de cierre de campaña en Sevilla JORGE GUERRERO - AFP

Fernández coincide en que Sánchez depende de la movilización, porque las bases del PSOE están muy descontentas con la gestión del gobierno, sobre todo por la cantidad de casos de corrupción. “Ese malestar provoca una suerte de desmovilización: los militantes no necesariamente se inclinan por votar a otros candidatos, sino que pueden terminar engrosando las filas de la abstención. Esa es una de las formas habituales en que los militantes del PSOE expresan su descontento”, señala.

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Y en ese sentido, no cree que la remontada de Lula tenga demasiada influencia. “Como dijo aquel político estadounidense, all politics is local. Al final, los asuntos de política internacional rara vez inciden de manera determinante en las preocupaciones del electorado, que suelen ser mucho más locales”, concluye Fernández.

Un test para Europa

Con ese panorama, Europa mira con atención la posibilidad de que el PP y Vox formen un gobierno de coalición. España será la primera estación de un ciclo electoral que puede cambiar el mapa político europeo.

Después de los comicios de este domingo, en 2027 llegarán las elecciones presidenciales en Francia, donde la ultraderecha de Marine Le Pen marcha primera en los sondeos, y las parlamentarias en Italia, donde Giorgia Meloni enfrenta el desafío del partido de extrema derecha de Roberto Vannacci que apunta a su electorado. Polonia, Grecia y algunas elecciones regionales en las que Alternativa para Alemania podría consolidar su crecimiento también aparecen en el calendario. Así, en las principales economías de la Unión Europea se pondrá a prueba la capacidad de los partidos tradicionales para contener a las fuerzas nacionalistas y de extrema derecha, que ganan terreno en buena parte del continente.

Para Lawley, las elecciones de este domingo pueden convertirse en un caso testigo de ese proceso. “España se convertirá en un verdadero caso de prueba de lo que sucede cuando la centroderecha europea baja sus barreras a la extrema derecha en el ámbito nacional”, advierte.

Abascal junto a Le Pen Paul White - AP

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Un eventual gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox será observado de cerca por otras fuerzas conservadoras que enfrentan el mismo dilema: si deben pactar con la derecha nacionalista para llegar al poder o mantener una distancia que, en algunos casos, puede dejarlas fuera del gobierno.

La experiencia de Meloni en Italia, que se moderó tras llegar al poder con un discurso más euroescéptico, aparece como una referencia, pero no necesariamente anticipa lo que ocurriría en España, donde Vox no promete someterse con docilidad al liderazgo del PP.

Giorgia Meloni NICOLAS TUCAT - AFP

“Que Vox sea el socio menor del Partido Popular podría alentarlo a levantar más la voz en política exterior”, señala Lawley. Esas diferencias podrían convertirse en un factor de tensión dentro de la propia coalición y tener consecuencias para el conjunto de Europa. Mientras el PP busca acercar a España a las posiciones de la centroderecha europea, Vox forma parte de una red internacional de fuerzas nacionalistas más críticas de Bruselas y de la integración europea. Su acercamiento a Trump y sus vínculos con figuras como Viktor Orbán y Le Pen le dan, además, interlocutores propios fuera de los canales diplomáticos tradicionales.

La guerra en Ucrania es un ejemplo de esas diferencias. El PP respalda a Kiev y mantiene una posición alineada con la mayoría de la centroderecha europea, mientras que Vox ha adoptado una postura más ambigua y se ha acercado a fuerzas que cuestionan la estrategia de apoyo militar. También hay diferencias sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En asuntos como estos, Vox podría aprovechar su condición de socio menor para imponer condiciones, ganar visibilidad y empujar al gobierno hacia posiciones más radicales.

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