Milei parte nuevamente a España y en el gobierno dicen que no bajará el tono de sus críticas a Pedro Sánchez

Javier Milei partirá esta noche a las 23 rumbo a España y volverá al país en la antesala a la llegada del papa León XIV, prevista para el próximo domingo. El viaje del presidente rumbo a suelo ibérico es el octavo desde que asumió su mandato y el segundo en menos de tres semanas.

En ese último viaje, Milei tuvo una escalada de exabruptos contra periodistas españoles y apuntó con dureza, como ya lo había hecho en otras ocasiones, contra el presidente de ese país, Pedro Sánchez. En España sostienen que, por el momento, Milei no figura en la agenda oficial del rey Felipe VI.

El mandatario volverá al país el viernes, dos días antes de que arribe a Buenos Aires el papa León XIV, a quien Milei recibirá el domingo 8 por la tarde en la Casa Rosada. El arribo genera una fuerte expectativa en el Gobierno nacional, a casi 40 años de la última visita de Juan Pablo II, en 1987.

La confirmación del viaje de Milei para participar de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid, se registró a fines de la semana pasada, pese a las especulaciones que indicaban que no se movería del país en la previa de la visita del Papa.

En Madrid, Milei será recibido por el cónsul Luis María Sobrón y su primera actividad será en la tarde de este miércoles: una reunión con Santiago Abascal, líder de VOX, con quien la última vez el mandatario argentino solo se vio por video llamada.

Javier Milei junto a Santiago Abascal en España @Santi_ABASCAL

“¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei en medio de las versiones por las que no se concretó un encuentro cara a cara con Abascal.

En la madrugada argentina del jueves, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y Gobierno, en la Galería de las Colecciones Reales. Por la tarde partirá rumbo a Buenos Aires, sin que esté prevista una audiencia con el rey Felipe VI. Arribará a la Argentina a primera hora del viernes.

Según se informó en Madrid, Felipe VI mantendrá reuniones bilaterales con los presidentes de Chile, Bolivia, Honduras, Costa Rica y Guatemala, entre otros, durante la Cumbre Iberoamericana.

El rey de España, Felipe VI, junto a la reina Leticia Juanma Jiménez - EUROPA PRESS DPA

Pese a la inminencia de la visita papal, no se prevé que el mandatario baje en los próximos días el tono de parte de sus expresiones, que parecieron alcanzar un pico máximo cuando la semana pasada llamó a quemar en la hoguera a un grupo de periodistas.

“Milei es rock”, dijo un hombre de Balcarce 50 y dio de baja cualquier posibilidad de condicionamiento en el mandatario en víspera de la visita papal. “Si tiene o quiere decir algo lo va a hacer. Es su forma, no se condiciona”, dijo la fuente de la Casa Rosada.

“Impresentable dictador”

En su último paso por España, Milei llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales convocadas para finales de noviembre.

Milei también cruzó a periodistas en su paso por la capital española. ¿Cree que su visita la resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?, le preguntó la periodista Julia Molina, de la Cadena Ser, la radio más escuchada de España. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió Milei.

A un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, que le preguntó por aquellos argentinos que no llegan a fin de mes, le respondió: “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso un eslogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, completó.