MADRID.- Los principales candidatos cerraron este viernes la campaña electoral en España, una cuenta regresiva de poco más de 24 horas antes de elegir un nuevo presidente. Todavía con los ecos latentes del último debate entre los candidatos, el oficialismo aprovechó el impulso que tomó la noche del jueves en los estudios para alimentar el relato de una remontada histórica que le permita a Pedro Sánchez mantenerse cuatro años más en La Moncloa.

Una marea de 12.000 personas con camisetas rojas, todos juntos bajo el lema “La fuerza de la gente”, llenaron el estadio La Caja Mágica en Madrid para soñar con una hazaña del socialista Sánchez que, por ahora, parece más una expresión de deseos que una realidad.

Nueve de cada diez encuestas aseguran que el bloque de derecha integrado por el Partido Popular (PP) y Vox son los favoritos para conformar un nuevo gobierno.

Pedro Sánchez saluda a la multitud reunida en su último mitin de campaña OSCAR DEL POZO - AFP

“Sí, se puede. Sí, se puede”, gritaba la multitud entre banderas de España, del PSOE y de la comunidad LGTBI. Sánchez entró escoltado por Begoña Gómez, la primera dama. Después de sacarse cientos de selfies se puso una camiseta roja encima de su camisa y se subió al escenario.

En lo que fue su último discurso de campaña, el presidente español hizo énfasis en la “involución” que representaría para España un gobierno integrado por el Partido Popular y Vox. “¿De qué van estas elecciones?”, se preguntó.

“Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, dijo en referencia a posibles recortes caracterizados en la motosierra de Javier Milei.

Los videos reivindicativos de su gestión encendieron la previa del cierre de campaña del Partido Socialista (PSOE). Aparecieron líderes internacionales que se enfrentaron con Sánchez, como Donald Trump y Milei. “Miserable, cobarde”, decía el libertario en la grabación y despertó silbidos entre los militantes socialistas.

En su último viaje a España, el PSOE lo recibió con un cartel gigante sobre la fachada de su sede que decía: “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España”.

El director de cine Pedro Almodóvar toma la palabra durante el acto de cierre de campaña de Pedro Sánchez OSCAR DEL POZO - AFP

Con sus visitas a Madrid, Milei atravesó la campaña electoral española. De hecho, Sánchez usó el jueves al presidente argentino como ejemplo de la “regresión” en la que puede ingresar España si gana la alianza entre PP y Vox, después de que el referente económico del partido de ultraderecha, José María Figaredo, asegurara esta semana que su plan para el próximo gobierno es un recorte equivalente al 6,5% del PBI del país.

“Ayer vimos al jefe del PP (Alberto Núñez Feijóo) que le dijo ‘y tú calladita’ a Ada Colau. El problema que tiene la derecha es que quieren gobernar una España que ya no existe porque las mujeres ya no se callan y van a votar en contra de la involución que representan Feijóo y (Santiago) Abascal. La fuerza de las mujeres nos va a hacer ganar las elecciones una vez más”, dijo Sánchez, que estuvo escoltado por su mujer, varios ministros y figuras del espectáculo como el reconocido cineasta Pedro Almodóvar.

El presidente español volvió a hacer referencia indirectamente sobre el voto de los ciudadanos españoles que están en la Argentina. “También quieren derogar la ley de memoria democrática. No quieren que los nietos del exilio republicano puedan votar en estas elecciones, como sí hicieron en 2023. En memoria de los nietos de los republicanos, votemos con más fuerza”, pidió Sánchez.

Una multitud de camisetas rojas rodea al presidente Pedro Sánchez en su último mitin antes de las elecciones OSCAR DEL POZO - AFP

El líder del PSOE también atacó a la oposición por sembrar la duda sobre la transparencia de las elecciones.

“Tienen mal perder. Ya están hablando de pucherazo, ya están cuestionando el censo electoral, ya están diciendo que el voto del exterior les resulta inquietante. El PSOE nunca cuestiona los resultados electorales y exijo al PP que respeten el resultado que salga de las urnas”. Y pidió a sus militantes una participación por encima del 75% del padrón para conseguir una mayoría progresista.

De Sevilla a Barcelona

Núñez Feijóo, líder del PP, eligió cerrar su campaña con un acto en Cataluña y otro en Andalucía, dos territorios más hostiles para el partido opositor que Madrid. Desde L ‘Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Feijóo les pidió a sus militantes “contestar en las urnas” a los silencios de Sánchez cuando fue interpelado en los debates sobre los hechos de corrupción que empañaron su gestión.

Sánchez -aseguró el opositor- usó la estrategia del “avestruz”, que consiste en “esconderse bajo tierra y esperar” que pasen las acusaciones en su contra. El problema del avestruz, remató, es que “todos los demás siguen viendo lo que pasa y a este gobierno se le han visto todas las vergüenzas”. Y advirtió que, si llega a La Moncloa, “todo se sabrá y habrá consecuencias” para los funcionarios socialistas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abraza a su público en el acto de cierre de campaña en Sevilla JORGE GUERRERO - AFP

El día después del debate se complicó para Feijóo, que tuvo que dar explicaciones sobre la frase más polémica de la noche. “Tú, calladita”, le dijo, con el dedo en alto, a Ada Colau, la candidata del Frente Amplio.

Apenas salió del estudio, el líder del PP ensayó un pedido de disculpas, pero después acusó a Sánchez de haber manipulado sus palabras para sacar provecho político. Un trago amargo que, aseguran los expertos, no debería traerle consecuencias en las urnas.

Santiago Abascal, líder de Vox, cerraba este viernes su campaña en la Plaza de Toros de Valencia, pero antes realizó un acto en la provincia de Cuenca. Después de haber quedado expuesto en el debate del jueves por ser el único candidato que no repudió la violencia de género, el candidato volvió este viernes sobre el tema.

“Vox no solo condena la violencia contra la mujer, sino que somos el partido que más protege a la mujer”, lanzó. Y agregó que fue una estrategia de Sánchez y Colau para arrinconarlo porque sabían “que no iba a admitir ninguna orden” de ellos.

Colau, la revelación del debate, cerró su campaña electoral en el barrio obrero de Villaverde, en las afueras de Madrid.