“¡Es insoportable!”: Moscú sufre por una ola de calor y aplica un pase sanitario para frenar los contagios

MOSCÚ.- Las autoridades de Moscú anunciaron el martes que a partir del 28 de junio se impondrá un pase sanitario para ir a bares y restaurantes, una medida que busca frenar la propagación del Covid-19 debido a la variante delta y en momentos en que la capital de Rusia sufre por una ola de calor con récord de temperaturas en 120 años.

Los habitantes de Moscú tendrán que descargar de la página web de la ciudad un código QR que confirme que fueron vacunados, que contrajeron la enfermedad en los últimos seis meses o que dieron negativo a un test PCR de menos de tres días, precisó el alcalde Serguei Sobianin.

Moscú se enfrenta a un aumento considerable de los contagios. Según las autoridades, este brote se debe a la variante delta, surgida en la India, y que afecta a casi el 90% de los nuevos enfermos, dijo Sobianin hace unos días.

Los moscovitas se refrescan en una fuente ante el intenso calor DIMITAR DILKOFF - AFP

El brote se ha visto favorecido por una campaña de vacunación lenta, a causa de la desconfianza de los rusos a las dosis de fabricación local, la ausencia de restricciones desde hace meses y el incumplimiento de las normas de distanciamiento y de uso de mascarilla.

Rusia registró 546 muertos por Covid-19 en las últimas 24 horas, respecto de los 440 del día anterior. Se trata del número más alto de muertos por día desde el 11 de febrero, según los datos proporcionados por el centro de crisis federal anticoronavirus.

El balance total de víctimas de coronavirus en Rusia llega a 130.347 personas y la tasa de letalidad preliminar sube al 2,44%. Las nuevas infecciones, siempre en 24 horas, fueron 16.715 respecto de los 17.378 casos registrados un día antes. Moscú sigue en el centro de la tercera ola, con 6.555 nuevos casos y 86 muertos, es decir un récord desde el inicio de la pandemia.

En tanto, Moscú sufre esta semana una ola de calor con un récord de temperaturas en 120 años, indicó el servicio meteorológico ruso, que la vincula al cambio climático.

Mucha gente a la vera del río Moscova, en la capital rusa ALEXANDER NEMENOV - AFP

El lunes, la capital rusa igualó los 34,7ºC, el máximo histórico alcanzado en un mes de junio en 1901, según la agencia Rosguidromet. Y el jueves y el viernes se podrían superar los 35ºC, anticipó.

”Esto se explica por el cambio climático mundial y conlleva récords de calor en la capital”, dijo Marina Makarova, meteoróloga de Rosguidromet. Entre los moscovitas, aunque cada vez más avezados en estos episodios de canícula, las sensaciones eran encontradas.

”¡Es insoportable!”, dijo Pavel Karapetian, auditor de 35 años.

Jóvenes rusos se refrescan en el río Moscova DIMITAR DILKOFF - AFP

”Cuando salimos, no podemos respirar”, se quejó Alexei Rajmáninov, estudiante de 19 años. ”A mi me gusta, me va bien”, señaló, por su parte, Olga Andreieva, una decoradora de interiores de 32 años.

El récord de temperatura en Moscú (38ºC) se remonta a julio de 2010, cuando una amplia parte occidental de Rusia sufrió una canícula y enormes incendios.

Según numerosos científicos, Rusia, en particular Siberia y el Ártico, figuran entre las zonas más expuestas del mundo al cambio climático. En los últimos años se batieron varios récords de calor, así como gigantescos y poco habituales incendios. En junio de 2020, en Verjoyansk, dentro del círculo polar ártico, se alcanzó una temperatura de 38°C, el nivel más elevado desde que comenzaron los registros meteorológicos a finales del siglo XIX.

El derretimiento del permafrost -el suelo helado- amenaza infraestructuras y puede lanzar a la atmósfera inmensos volúmenes de gases de efecto invernadero. Pero el calentamiento también ofrece ventajas para Rusia, como la explotación de los recursos naturales del Ártico o el desarrollo de una ruta marítima gracias al retroceso de la superficie helada.

