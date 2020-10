¿Es seguro? Dudas y críticas por la vuelta de Trump a la Casa Blanca

El momento en el que Donald Trump se quitó el tapabocas, tras salir del hospital en donde estaba internado con coronavirus y llegar a la Casa Blanca Fuente: Reuters

WASHINGTON.- Donald Trump , salió ayer del hospital donde estuvo internado tres días por coronavirus y se trasladó a la Casa Blanca, tras prometer que "pronto" reanudará su campaña para las elecciones del 3 de noviembre, aunque su médico dijo que aún no está "completamente fuera de peligro".

¿Es seguro que vuelva Trump a la Casa Blanca? Los médicos tienen diferentes opiniones sobre si fue una buena idea dado que pasó tres días en el hospital, requirió oxígeno y toma al menos dos medicamentos intravenosos.

El presidente de Estados Unidos, Trump, saluda desde la parte trasera de un automóvil en una caravana fuera del Centro Médico Walter Reed en Bethesda, Maryland, el 4 de octubre de 2020 Fuente: AFP

Otro asunto que preocupa es si puede contagiar al personal de la Casa Blanca, que a menudo interactúa con él. Una docena de empleados, según calcula The Atlantic, entre las amas de llaves, el chef, el lustrador de zapatos, el mayordomo, el florista, etc. "Hay gente detrás de la gente", dijo Deesha Dyer, la secretaria social de la Casa Blanca bajo Barack Obama a The Atalantic. Y "no tienen el privilegio de ser atendidos en el (Centro Médico Militar Nacional) Walter Reed" si se enferman.

La salud de Trump

"Aunque la Casa Blanca tiene una unidad médica excelente, se sabe que las personas con Covid-19 grave pueden deteriorarse rápidamente, entre 30 minutos y una hora", dijo a US Today Bob Wachter, presidente de medicina de la Universidad de California en San Francisco. "Uno quiere estar a 50 pies (15 metros) de una sala de terapia intensiva, no a un viaje en helicóptero", agregó.

Sean Conley, el médico del presidente, reconoció en una conferencia de prensa el lunes por la tarde que la próxima semana será crucial para la recuperación de Trump. "Aunque es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24/7", dijo Conley.

El Dr. Sean P. Conley esquivó preguntas de los periodistas sobre la condición de salud de Donald Trump Crédito: Anna Moneymaker para The New York Times

Conley agregó que el presidente no había tenido fiebre en 72 horas, sus niveles de oxígeno eran buenos, caminaba y su respiración era normal.

"Como el presidente tendrá acceso a atención de alta calidad en su residencia, no es descabellado enviarlo a casa" dijo, por su parte, a US Today el Dr. J. Randall Curtis, profesor de medicina pulmonar y de cuidados críticos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle. "Si realmente está mejorando, la probabilidad de que necesite cuidados más intensivos o un respirador es baja. No es cero, pero es baja", dijo.

Curtis dijo que ha tenido pacientes de 70 e incluso de 80 a los que les ha ido bien con el Covid-19 leve y han podido regresar a casa. Eso es razonable "siempre que tengan a alguien que los vigile", dijo.

Otros están menos convencidos. Wachter señaló que el presidente todavía tiene de dos a tres días durante los cuales corre el mayor riesgo de sufrir una fuerte caída en su condición. "Si el presidente exige regresar a la Casa Blanca, es una señal de mala toma de decisiones", dijo.

En tanto, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a CNN que Trump se veía bien cuando salió del hospital, pero señaló que los pacientes a veces tienen un revés cinco días después de enfermarse. "A veces, vas a tener un retroceso (...), es poco probable que suceda, pero deben estar alerta", advirtió Fauci.

La última decisión

"Tener una enfermedad infecciosa no es una razón para mantener a alguien en el hospital", dijo Leana Wen, excomisionada de salud de la ciudad de Baltimore a The New York Times. "Pero si existe la sospecha de que un paciente pondrá en peligro a otros, a sabiendas y deliberadamente, debería haber una discusión sobre mantener a ese paciente en el hospital contra su voluntad".

La mayoría de los expertos consultados por el diario coincidieron en que son los mandatarios los que tienen la última palabra sobre su atención médica y esas decisiones terminan reflejándose en los médicos que hablan de sus casos en público.

En el caso de Sean P. Conley, médico de la Casa Blanca y miembro de la Marina, el paciente es su jefe y también es su comandante en jefe. Desobedecer los deseos de Trump podría considerarse como insubordinación, uno de los delitos más graves para los militares.

Un mensaje que preocupa

Trump llegó a la Casa Blanca el lunes en un aparición difundida por televisión, en la que descendió del helicóptero presidencial Marine One usando un barbijo blanco que enseguida se quitó para posar ante las cámaras, saludando desde el Pórtico Sur de la mansión.

El momento en que Trump se saca el tapabocas, ayer en la Casa Blanca Fuente: AFP

El presidente ha burlado repetidamente las pautas de distanciamiento social para frenar la propagación del virus e ignoró a sus propios asesores médicos. También se burló de Biden en el debate presidencial del martes pasado por usar mascarilla en los actos de campaña, incluso cuando está lejos de los demás.

"Me horroricé cuando dijo que no se debe temer al coronavirus", dijo a la agencia AP William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

"Es una enfermedad que está matando a unas mil personas al día, ha impactado la economía, ha dejado a la gente sin trabajo. Este es un virus que debe ser respetado y temido".

Los miembros del Partido Demócrata también mostraron su censura. "Es un trágico fracaso de liderazgo", escribió en Twitter el senador demócrata Chris Coons. Pero Trump se describió a sí mismo como un hombre que derrotó la enfermedad y emergió más fuerte.

Agencias AFP y Reuters

