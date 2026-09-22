Escalada con los medios: la Casa Blanca desafía el boicot de las grandes cadenas y lanza Trump TV

WASHINGTON.- Después de que las principales cadenas televisivas de Estados Unidos decidieran suspender la cobertura compartida de las actividades del presidente Donald Trump en protesta por el veto a tres medios acreditados ante la Casa Blanca, el gobierno lanzó este lunes “Trump TV”, una plataforma que transmite contenidos de la administración las 24 horas.

La nueva señal, bautizada “TRUMP TV: The Essentials Station”, funciona a través del canal de YouTube de la Casa Blanca y reúne discursos, anuncios y videos seleccionados por el gobierno. “Los mejores videos, los discursos más importantes y los momentos destacados que no te podés perder, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y actualizados en tiempo real”, anunció la presidencia.

La Casa Blanca promocionó el estreno en sus redes sociales y presentó la señal como un espacio para concentrar los principales momentos de la administración. El formato ofrece una transmisión continua y permite al gobierno difundir de manera directa sus propios actos, discursos y anuncios.

El lanzamiento abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento que Trump mantiene con varios de los principales medios del país. El viernes, el mandatario anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca “con efecto inmediato” y los acusó de difundir “noticias falsas”. También advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte.

El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de embarcar en el Air Force One Julia Demaree Nikhinson - AP

La medida provocó una respuesta inédita del pool televisivo de la Casa Blanca, integrado por ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News. Las cadenas, que se turnan para cubrir los actos presidenciales y distribuir imágenes al resto de los medios, resolvieron suspender esa cobertura después de que CNN fuera impedida de cumplir con su turno. Incluso Fox News acompañó la decisión.

Los tres medios sostienen que la prohibición viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa, y las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.

“Esta prohibición no podría constituir un ataque más directo contra la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales fundamentales”, afirmaron los medios. La causa quedó en manos del juez federal Timothy Kelly, quien en 2018 intervino en otra disputa entre la Casa Blanca y CNN por la acreditación del periodista Jim Acosta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

La administración defendió la decisión. El vicepresidente J.D. Vance sostuvo que la Casa Blanca no tiene por qué conceder “acceso especial” a organizaciones que, según dijo, participan de lo que calificó como “propaganda”. También afirmó que alrededor del “92% de las historias” que esos medios publican sobre Trump y su gobierno son negativas.

Trump, por su parte, insistió en que los medios vetados difunden información falsa y sostuvo que el acceso a la sede presidencial es un “privilegio”, no un derecho. La aparición de Trump TV suma así un nuevo canal de comunicación directa para una Casa Blanca que ya utiliza Truth Social para difundir mensajes sin intermediación periodística.

Agencias AP, Reuters y diario The Washington Post