Escándalo en Gran Bretaña: se filtró por error el presupuesto nacional antes de su presentación

El tan esperado presupuesto del Reino Unido se filtró al público aproximadamente una hora antes de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, lo presentara en el Parlamento.

Este evento sin precedentes ocurrió cuando la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget Responsibility, OBR en inglés), el pronosticador fiscal y económico independiente del Reino Unido, accidentalmente filtró el presupuesto a través de su página de previsiones publicada en línea.

Según el editor de economía de la BBC, Faisal Islam, “es más que extraordinario que el documento de la OBR se haya publicado antes de tiempo”.

La filtración del documento se presenta tan polémica por el hecho de que, según el editor de economía de Sky News, Ed Conway, “no se trata de una filtración menor; es el documento completo”. Señaló también que la gente ya estaba negociando y “ganando dinero” con la filtración.

Además, según Reuters, “el error provocó indignación y burlas en la Cámara de los Comunes y un frenesí en las salas de negociación”. Un economista de una importante correduría de Londres afirmó que se quedó en estado de shock al leer los titulares, lo que provocó una suba del precio de la libra esterlina y de los bonos del Estado británico”.

El OBR se disculpó por el error en una publicación en X: “Esta mañana temprano se publicó en nuestra página web un enlace a nuestro documento sobre las perspectivas económicas y fiscales. Ya ha sido eliminado… pedimos disculpas por este error técnico y hemos iniciado una investigación para determinar cómo ocurrió.”

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, en respuesta a este error, dijo que Reeves “se ha convertido en la primera funcionaria de la historia en publicar el presupuesto antes de tiempo. Esto es extraordinario. Lo dice todo sobre su control del Tesoro. Si no renuncia por romper sus promesas, sin duda debería hacerlo por esto”.

Más impuestos

El presupuesto introdujo subas en las materias de impuestos, incluidas las de autos eléctricos, apuestas y impuestos personales. Como señala la BBC, “la recaudación fiscal del gobierno alcanzará un máximo histórico del 38% del PBI en 2030-2031, mientras que las previsiones de crecimiento se han revisado a la baja después de este año.”

Como reportó el Instituto de Contadores Financieros, Lindsay James, estratega de inversiones de Quilter, destacó, en respuesta al presupuesto, que “el problema es que muchas de las medidas anunciadas hoy por Reeves no se han probado, como el impuesto sobre las mansiones”. Se producirán distorsiones y cambios de comportamiento inesperados, lo que hará que algunas de estas previsiones corran el riesgo de sufrir nuevos recortes”.

Los cambios más impactantes en el presupuesto tienen que ver con los impuestos, concretamente con una congelación de tres años a partir de 2028 de los tramos impositivos, lo que significa, en particular, que se mantendrá el punto en el que las personas comienzan a pagar impuestos, lo que provocará que quienes obtengan aumentos salariales se vean potencialmente obligados a pasar a tramos impositivos más altos.

Además, Reeves ha eliminado el “límite de dos hijos” que impedía a los padres solicitar prestaciones por su tercer hijo o por los siguientes. Con esta medida, el gobierno espera que unos 450.000 niños salgan de la pobreza.

En una solución sin precedentes para los problemas financieros de Gran Bretaña, el gobierno tiene previsto aplicar un impuesto sobre las mansiones, lo que significa que las propiedades con un valor superior a 2 millones de libras (2,6 millones de dólares) esterlinas tendrán que pagar más impuestos. Este impuesto será de 2500 libras esterlinas (3300 dólares) para las propiedades con un valor entre 2 y 2,5 millones de libras esterlinas (entre 2,6 y 3,3 millones de dólares) y de hasta 7500 libras (US$9900) esterlinas para las viviendas valoradas en 5 millones de libras esterlinas (US$6,6 millones).