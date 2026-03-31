Italia le niega a EE.UU. el uso de una base clave y enfría su relación con Trump

ROMA.- En lo que apareció como un giro dramático en la relación hasta ahora especial entre Giorgia Meloni y Donald Trump, Italia le negó a Estados Unidos el uso de la base militar de Sigonella, en Sicilia, para vuelos militares de combate hacia Medio Oriente.

Tal como reveló Corriere della Sera, el hecho ocurrió hace unos días, pero se mantuvo en reserva. Fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Luciano Portolano, quien informó al ministro de Defensa, Guido Crosetto —uno de los hombres más cercanos a Meloni— sobre lo sucedido, para avanzar en una decisión que, inevitablemente, marca la relación entre Italia y Estados Unidos.

Portolano, en efecto, fue informado por el estado mayor de la Aeronáutica sobre un plan de vuelo según el cual algunos aviones de combate estadounidenses iban a aterrizar en Sigonella para luego volver a despegar hacia Medio Oriente. Pero nadie pidió antes autorización ni consultó a las máximas autoridades italianas sobre el plan; los aviones militares se encontraban ya volando.

Según las primeras verificaciones, no se trataba de vuelos normales o logísticos, por lo tanto, no estaban incluidos en el tratado vigente con Italia. Días atrás, en efecto, en pleno debate sobre la guerra en curso, el ministro Crosetto ante el Parlamento había advertido que “cualquier operación que no esté contemplada en los tratados y que debe ser autorizada, nos comprometemos a que pase por el Parlamento”.

Fue así que no hubo dudas sobre cómo proceder: no se había solicitado autorización previa. Además, los aviones incluidos en el plan de vuelo tenían una cláusula que les impedía aterrizar, salvo en casos de emergencia.

En ese momento, fue Portolano —directamente autorizado por el ministro— quien informó al mando estadounidense de la decisión: esos aviones no podían aterrizar en Sigonella porque no habían sido autorizados y no se había realizado ninguna consulta previa. Por lo tanto, se impuso la prohibición. Esto se hizo teniendo en cuenta el riesgo de una crisis diplomática, como la ocurrida en 1985, cuando Italia estaba bajo el gobierno del líder socialista Bettino Craxi y el presidente estadounidense era Ronald Reagan. Meloni siempre intentó ser la mediadora de su amigo, Donald Trump, con Europa, pero se distanció de él con la guerra con Irán, totalmente impopular en Italia.

Manifestantes sostienen carteles con imágenes de Trump, Meloni y Netanyahu, durante una protesta contra la guerra en Medio Oriente titulada “No Kings”, en Roma TIZIANA FABI - AFP

La exclusiva del Corriere della Sera fue confirmada por el propio gobierno de derecha de Meloni.

“En relación con las informaciones de prensa sobre el uso de bases militares, reiteramos que Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directivas del gobierno expresadas en el Parlamento”, indicó un comunicado. “La posición del gobierno es clara, coherente y compartida íntegramente con el Parlamento, sin modificaciones. Cada solicitud se examina cuidadosamente caso por caso, como siempre ha ocurrido. No se han reportado problemas críticos ni fricciones con socios internacionales. Las relaciones con Estados Unidos, en particular, son sólidas y se basan en una cooperación plena y leal”, también aseguró.

“Por lo tanto, el gobierno continuará actuando dentro del marco de los tratados vigentes, respetando la voluntad del gobierno y del Parlamento, al tiempo que garantiza la fiabilidad internacional y la plena protección de los intereses nacionales”, concluyó.

La noticia de la negativa del gobierno a permitir el aterrizaje de bombarderos estadounidenses en Sigonella provocó reacciones políticas inmediatas.

Un F-16 danés despega de la base aérea de la OTAN en Sigonella, Italia Andrew Medichini - AP

“No hay razón para una actitud sumisa” hacia Estados Unidos “y es justo y correcto que no se concedan las bases”, dijo el exministro Carlo Calenda, líder del partido centrista Acción, en declaraciones al noticiero de Skytg24. “Meloni pagó el precio de su absurda cercanía con Trump”, agregó, al aludir al referéndum sobre una reforma judicial del 22 y 23 de marzo que representó una sonora derrota para la premier. “Espero (que ese resultado) provoque un punto de inflexión en el gobierno para la construcción de una Europa cada vez más fuerte… Recuerdo que Trump nos llamó cobardes, y ya no podemos aceptar que nos pisoteen como nos están pisoteando”, añadió.

“Apoyamos la decisión del gobierno, que, en pleno cumplimiento de los tratados internacionales, ha negado el uso de la base de Sigonella a los bombarderos estadounidenses en misiones operativas. Italia no está en guerra con Irán y no quiere unirse a ella, y es correcto que cualquier decisión que se aparte de los tratados vigentes deba ser aprobada por el Parlamento”, dijo, por su parte, Maurizio Lupi, del partido de centroderecha Noi Moderati.

Condividiamo la decisione del governo che, nel pieno rispetto dei trattati internazionali, ha negato l’uso della base di Sigonella a bombardieri statunitensi in missione operativa. L’Italia non è in guerra con l’Iran e non vuole entrarci ed è giusto che ogni decisione in deroga… — Maurizio Lupi (@Maurizio_Lupi) March 31, 2026

Crisis anterior

La negativa al uso de la base militar de Sigonella recordó el caso que hubo en 1985, durante el gobierno de Craxi. Todo ocurrió el 10 de octubre de 1985 cuando aviones caza estadounidenses obligaron a aterrizar en la base militar cercana a la ciudad de Catania a un avión egipcio que llevaban a los cuatro palestinos que habían secuestrado la nave-crucero italiana Achille Lauro, el líder de la OLP Mohammed Abu Abbas y a un ayudante.

En la pista de la base, un comando de infantes de marina rodeó el avión con las armas desenfundadas. Craxi fue informado de lo que sucedía y dio la orden de impedir la captura de los terroristas. Los carabineros se desplegaron alrededor de la aeronave, enfrentándose directamente a los infantes de marina. Tras momentos de gran tensión, los soldados estadounidenses decidieron no continuar la operación. Todo esto provocó un revuelo diplomático. La situación se normalizó tan solo 12 días después con una reunión en Nueva York entre Craxi y Reagan.