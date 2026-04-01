Por qué Trump amenaza con retirar a EE.UU. de la OTAN, según un experto internacional

En medio de un clima bélico marcado por las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, Donald Trump puso en duda la permanencia en la OTAN, lo que refleja una reconfiguración de las prioridades estratégicas de Washington. Al respecto, el analista Andrés Repetto profundizó en estas definiciones, en diálogo con LN+.

“El presidente Trump está considerando retirar a Estados Unidos de la OTAN”, explicó el analista y sumó: “Esto a raíz, de lo que viene pasando en el no apoyo total y absoluto como el presidente de los Estados Unidos quiere de sus, de sus aliados de la OTAN, a quienes llamó cobardes, tigres de papel, búsquense el petróleo, defiéndanse ustedes solos”.

Andres Repetto en LN+

Días atrás, el presidente ya amenazó con sacar a Estados Unidos de la organización, algo que el analista definió como “cimbronazo absoluto” y analizó la posible decisión del mandatario: “Bueno, la facultad la tiene como comandante en jefe de los Estados Unidos. Es parte de lo que en las guerras en algún momento se llamaba daños colaterales, hablando de la dialéctica a la hora de buscar, referir otra cosa”.

La reacción del Papa ante las declaraciones de Donald Trump

Desde el Vaticano, el papa ya se había referido a las comunicaciones de Trump sobre la guerra. “El Papa pidió, dijo bueno, ojalá que cesen los bombazos y lo mencionó al presidente Trump”, sostuvo Repetto.

Consultado por los medios, el papa se expresó: “Me han dicho que el presidente Trump ha declarado recientemente que le gustaría poner fin a la guerra. Ojalá que él esté buscando una salida, ojala este buscando una manera de disminuir la violencia y los bombardeo, que sería una contribución significativa para eliminar el odio que está siendo creado y que aumenta constantemente en el Medio Oriente y en el mundo”.

El papa León XIV se refirió a los ataques en Medio Oriente Alessandra Tarantino - AP

En relación a los conflictos entre los líderes sostuvo: “Continuaré a dar este llamado a todos los líderes del mundo para decir, volvamos a la mesa para dialogar. Veamos las soluciones a los problemas. Veamos formas de reducir la cantidad de violencia que se está produciendo y la paz, especialmente en el sur, es muy importante.

Las contradicciones de Trump

En este marco, donde el mandatario estadounidense le da la espalda a la OTAN, donde los objetivos de Estados Unidos se modifican todo el tiempo y las últimas declaraciones del papa, el analista remarcó la dificultad de poder prever los próximos pasos del gobierno norteamericano: “Es tan difícil interpretar lo que el propio Trump piensa. Muchas veces le ponen algo para leer y el presidente empieza a improvisar”.

“Seguramente dirá o repetirá que se van a ir de Irán, que la guerra está ganada, pero vuelvo con lo mismo, los hechos no están coincidiendo con los anuncios”, agregó.