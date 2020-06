Pedro Sánchez decía que tenía un plan para reactivar el país después del coronavirus y hoy se conoció que desde hace un mes trabaja con un equipo de prestigiosos economistas, científicos y sociólogos de diversas ideologías y escuelas de pensamiento Fuente: AFP - Crédito: Pierre Philippe Marcou

Laura Ventura 17 de junio de 2020 • 14:02

MADRID.- Desescalan , neologismo creado en la pandemia de coronavirus , las medidas del confinamiento y, pareciera ser que también los disparos y ataques cruzados de la política española. La oposición al gobierno del presidente Pedro Sánchez indagaba, desde el decreto del estado de alarma, cómo planeaba evitar la debacle económica en los próximos meses.

El mandatario respondía de modo elíptico que tenía un plan y hoy se conoció que desde hace un mes trabaja con un equipo de prestigiosos economistas, científicos y sociólogos de diversas ideologías y escuelas de pensamiento. El objetivo es posar la mirada no solo en el corto, sino en el largo plazo del país, y además reunir voces divergentes y no solo afines al gobierno.

Un equipo multidisciplinar de profesionales elabora un informe con una estrategia que busca asegurar un escenario económico capaz de amortiguar los látigos de la crisis que ya se evidencia en España, a raíz de la pandemia, así como también diseñar un plan a largo plazo (con la mira puesta en 2050).

Sánchez convocó profesionales no solo afines a su partido, sino expertos en las materias que se analizan. El diario El País destaca la presencia, por ejemplo, en este grupo de un ex diputado de Ciudadanos, el economista Toni Roldán, y la existencia ya de roces entre posiciones enfrentadas en los contextos de debate. Además debe destacarse un dato no menor: los expertos trabajan ad honorem , es decir, que su valiosa tarea no será remunerada económicamente.

Catedráticos e investigadores trabajan en este plan que propone políticas para combatir el desempleo y la precariedad laboral, mejorar el sistema de pensiones, reforzar el sistema educativo y el cuidado por el medio ambiente. España, uno de los países más atractivos para los turistas europeos, enfrenta varios desafíos, como el estímulo a otras industrias. Además, los expertos convocados buscan una solución para la denominada "España vaciada" , o el interior despoblado y las migraciones de la población de estas pequeñas localidades a las grandes urbes.

Estos expertos convocados por el gobierno español no cuentan solo una trayectoria nacional, sino internacional en organismos europeos. Así, por ejemplo, participan de este comité de bajo perfil que se reúne vía telemática, catedráticos españoles que residen en el país o bien de distintas universidad del mundo, instituciones sostenidas a partir de diversas columnas ideológicas.

El pacto firmado en diciembre último entre Sánchez (Partido Socialista Obrero Español) y la agrupación Unidas Podemos, le permitió al primero acceder a la presidencia en un gobierno de coalición, pero la derecha (el Partido Popular y Vox) redoblaron en los últimos meses sus críticas ante la sociedad trabada entre el PSOE y Pablo Iglesias, actual vicepresidente. Desde entonces, Sánchez se mueve en complejas arenas de chicanas y de "zascas" [azotes retóricos] en el congreso, a pesar de que convoca constantemente al diálogo y de que no expone un discurso agresivo.

"Dos no se pelean si uno no quiere, no voy a entrar en ninguna de sus provocaciones", dijo ayer Sánchez al líder del PP a pocos metros de distancia, en el hemiciclo. Su estrategia conciliadora pareciera rendir frutos y los posibles (y necesarios) pactos entre las dos facciones, en un contexto post pandemia para asegurar la reconstrucción del país, parecieran no ser un espejismo.

Algunos miembros del Poder Legislativo, tanto de la oposición como del oficialismo, cuentan con una sólida formación y un brillante curriculum académico, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Pero la consigna era precisamente llevar estos debates fuera del congreso ya de por sí crispado entre los distintos frentes y poder constituir un plan ajeno a sesgos políticos.

No es la primera vez que Sánchez crea un equipo de notables. Cuando se desató la pandemia convocó al denominado "comité de crisis" integrado por científicos de la Universidad Carlos III y otras personalidades que se desempeñan actualmente en distintos centros médicos y de investigación del país (virólogos, epidemiólogos, biólogos, especialistas en medicina preventiva, etc).

Sánchez ya contaba con un Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, dirigida por un joven académico, el historiador Diego Rubio, que buscaba pensar y diseñar el futuro de España. Ahora el hincapié está puesto en la era poscovid y en la "nueva normalidad". A pesar del duro impacto que tuvo la pandemia en España y en las críticas recibidas hacia el modo que ha tenido el gobierno de administrar la crisis, Europa respalda la actitud conciliadora de Sánchez.

No lo manifiesta tanto a través de ayudas económicas, sino a partir de la posible designación de la vicepresidenta de Asuntos Económicos de España, Nadia Calviño, como presidenta del Eurogrupo [líder de sus homólogos en el bloque europeo]. Sánchez también nombró hoy en el congreso a los responsables europeos que lo acompañarán en el acto del próximo 16 de julio cuando España rinda homenaje a las víctimas de Covid-19, fecha en la que quizá también se conozca el plan que elabora el comité de notables.