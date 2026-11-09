Las claves del escándalo que sacude al CEO de Nvidia: espionaje, infidelidad y la disputa entre China y EE.UU.

TAIPÉI.– China rechazó este lunes las acusaciones de que sus servicios de inteligencia habrían organizado una operación para obtener información confidencial del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mediante una empresaria con la que mantenía una relación sentimental, un romance con repercusiones internacionales.

Pekín calificó las versiones como “infundadas” y una campaña de desprestigio, mientras que la compañía estadounidense abrió una investigación independiente para determinar si el ejecutivo pudo haber sido objeto de una operación de espionaje y si se comprometió información estratégica.

El diario Global Times, un medio estatal chino, sostuvo que cada vez que las relaciones entre China y Estados Unidos comienzan a mejorar, “a menudo hay quienes disparan desde las sombras”, en una referencia a lo que presentó como un intento de perjudicar el vínculo bilateral.

Chinese Foreign Ministry Spokesperson on the Chinese spy allegation against Nvidia’s Jensen Huang:



The so-called Chinese spy allegation is unsubstantiated.



It is nothing but smears against China. pic.twitter.com/E4lPPngU6S — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

El caso combina una relación extramatrimonial, sospechas de inteligencia extranjera y una de las disputas tecnológicas más sensibles entre Estados Unidos y China: el acceso de Pekín a los chips avanzados necesarios para desarrollar inteligencia artificial.

Huang, de 63 años, reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y asumió la responsabilidad por sus actos, aunque no identificó a la mujer involucrada.

La identidad de la empresaria señalada, sus vínculos con una compañía investigada por presunto contrabando de chips y las posibles implicancias para la seguridad nacional estadounidense están en el centro de la controversia.

¿Qué hizo Jensen Huang?

El fundador y director ejecutivo de Nvidia admitió haber mantenido una relación íntima con una empresaria china identificada como Alice Huang, también conocida como Huang Le, que habría sido investigada por las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

Según reveló The New York Times, la inteligencia estadounidense concluyó que la mujer recopilaba información sobre Huang para transmitirla a China. El diario también informó que el empresario había desarrollado una relación estrecha con ella, aunque no precisó qué tipo de información habría podido obtener ni si llegó a compartir datos confidenciales.

Jensen Huang junto a su esposa Lori

El domingo, Huang envió una carta a los empleados de Nvidia en la que reconoció la infidelidad y pidió disculpas a su familia, a sus colaboradores y a los integrantes de la junta directiva.

“Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”, escribió. También aseguró que asumía “toda la responsabilidad” por sus decisiones y pidió que se respetara la privacidad de su familia.

En el mismo mensaje se refirió a las preocupaciones sobre seguridad nacional y confirmó que apoyaría plenamente la investigación independiente iniciada por la compañía.

Jensen Huang junto a Alice Huang

¿Quién es Alice Huang?

Los datos públicos sobre Alice Huang son escasos. Es ciudadana china, no tiene parentesco con el ejecutivo de Nvidia y habría ocupado un cargo jerárquico en Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur.

Según información publicada por medios internacionales, habla inglés con fluidez y tiene contactos de alto nivel en el sector de los chips de inteligencia artificial. Un perfil localizado en una base de datos china de fondos de inversión indica que habría trabajado en el banco HSBC y como periodista en los medios estatales CCTV y Hunan TV. Sin embargo, la autenticidad de ese perfil no pudo ser verificada de manera independiente.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Las versiones sobre la relación entre ambos también se apoyan en registros fotográficos y audiovisuales. Una imagen publicada en LinkedIn de una fiesta del sector tecnológico en 2024 parece mostrar a Huang sentado junto a una mujer identificada como Alice.

En 2025, ambos asistieron a una cena organizada por el empresario en un restaurante de Taipéi, durante la feria tecnológica Computex. Las imágenes tomadas por periodistas muestran al ejecutivo con el brazo alrededor de la mujer, que lo besa en el cachete. Más tarde, los dos abandonaron el lugar en el mismo automóvil.

Alice Huang was previously spotted gently stroking Jensen Huang’s back, kissing him on the cheek, and leaving together in the same car during a visit to Taipei. https://t.co/9vATCwFv4w pic.twitter.com/qfyaBJpgx9 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) November 9, 2026

¿Qué es Megaspeed y por qué está bajo sospecha?

Megaspeed International es una compañía de centros de datos que alquila capacidad de procesamiento a otras empresas para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Según su página web, es un socio comercial del negocio de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico y ofrece acceso a algunos de sus procesadores más avanzados.

La empresa ya estaba bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sospechas de que habría facilitado el acceso de China a chips de Nvidia cuya exportación está restringida por Washington.

El CEO de Nvidia junto a la ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang, en una fiesta en Taipéi en junio de 2024

Según The New York Times, Estados Unidos investigaba desde 2024 el posible papel de Megaspeed en el traslado de procesadores avanzados hacia China. Singapur también habría abierto averiguaciones e interrogado a Alice Huang en 2025.

En diciembre de 2025, la compañía rechazó informaciones sobre un presunto contrabando de chips y sostuvo que contenían “datos engañosos e insinuaciones incorrectas”. Bloomberg había informado previamente sobre una investigación en Singapur relacionada con esas sospechas.

¿Por qué el caso es grave para Estados Unidos?

La controversia llega en un momento de máxima sensibilidad en la competencia tecnológica entre Washington y Pekín. Desde 2022, Estados Unidos impone restricciones a la exportación de los chips de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia hacia China, con el argumento de que podrían utilizarse para desarrollar capacidades militares y tecnológicas estratégicas.

Huang fue uno de los principales críticos de esas limitaciones. En los últimos años presionó al gobierno estadounidense para flexibilizar las restricciones y defendió la posibilidad de mantener el acceso de Nvidia al mercado chino.

Sus gestiones tuvieron resultados durante la presidencia de Donald Trump. Este año consiguió autorización para vender a China los procesadores H200, aunque no está claro si Pekín permitirá que sus empresas los compren en grandes cantidades. Antes también había impulsado la comercialización de los H20, modelos menos avanzados diseñados para el mercado chino y adaptados a las restricciones estadounidenses.

Huango forma parte del grupo de empresarios tecnológicos que estrechó sus vínculos con la administración Trump WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La preocupación de Washington es que una eventual operación de inteligencia pudiera haber aprovechado los contactos personales del ejecutivo para acceder a información comercial, tecnológica o estratégica de una compañía central para la industria estadounidense.

Por ahora, no hay pruebas públicas de que Huang haya entregado información confidencial ni de que conociera las supuestas actividades de espionaje de la empresaria.

La controversia también llegó al Congreso estadounidense. Legisladores republicanos de alto rango solicitaron reuniones informativas con Huang para conocer los detalles de las acusaciones y sus posibles implicancias para la seguridad nacional.

¿Qué dijo Trump?

El presidente estadounidense defendió públicamente al empresario, aunque aclaró que no había hablado con él sobre las acusaciones.

“Creo que es un tipo honorable”, dijo Trump a periodistas el domingo. También elogió su trayectoria al frente de Nvidia y sostuvo que había “hecho un trabajo increíble para nuestro país”.

“No he hablado con él sobre eso. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien”, agregó.

President Trump responds to the report that Nvidia CEO Jensen Huang had an affair with an alleged Chinese spy, and he's not rushing to judgment.

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"I think he's an honorable guy," Trump tells reporters, saying he hasn't spoken to Huang about the matter and wants to hear his… pic.twitter.com/p3xV41ydpv — Fox News (@FoxNews) November 8, 2026

Consultado sobre la posibilidad de que Huang lo acompañara en su próximo viaje a Asia, Trump respondió que no lo sabía, pero que “sin duda” lo llevaría. También consideró que el ejecutivo probablemente tendría una explicación sobre lo sucedido y que habría que escucharla.

¿Qué hará Nvidia?

La compañía anunció que un comité integrado por directores independientes, con asistencia de asesores externos, supervisará una investigación para determinar si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera y si existió algún riesgo para los secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington KENT NISHIMURA - AFP

Nvidia aseguró que, hasta el momento, su junta directiva no tiene motivos para creer que se haya comprometido información confidencial de la empresa o que la seguridad nacional de Estados Unidos haya resultado afectada.

Huang manifestó su respaldo a la revisión y prometió cooperar plenamente. “Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribió en su carta a los empleados.