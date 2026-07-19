Estados Unidos bombardeó bases de Irán y crece la tensión en el Estrecho de Ormuz

DUBÁI-. En una nueva fase de la escalada bélica que sacude a Medio Oriente, Estados Unidos lanzó este domingo una serie de bombardeos selectivos contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní. La operación militar, ejecutada en represalia por la muerte de soldados estadounidenses en Jordania, profundiza el enfrentamiento directo entre ambas naciones mientras se disputan el control del Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro energético global.

Los ataques del Pentágono forman parte de una campaña que ya se extiende por ocho días y se producen en un contexto de fragilidad diplomática absoluta, tras el colapso del acuerdo provisional que intentaba establecer un cese al fuego permanente en la región.

El posteo del Centcom

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva alcanzó instalaciones críticas de vigilancia costera, sistemas de defensa aérea y sitios de almacenamiento de misiles y drones.

Por primera vez desde el inicio de las hostilidades, las autoridades militares norteamericanas confirmaron que los ataques se dirigieron específicamente contra la Guardia Revolucionaria. Esta organización constituye la base de poder central de la teocracia iraní y posee el control total sobre el arsenal de misiles balísticos del país.

Las imágenes distribuidas por el ejército de Estados Unidos mostraron bombardeos efectuados por aviones de combate y el lanzamiento de misiles Tomahawk desde buques apostados en el mar, impactando incluso en bases ocultas en regiones montañosas.

La disputa por el estrecho de Ormuz se mantiene en el centro del conflicto. Por allí, en tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y gas natural que se comercializa a nivel mundial. El recrudecimiento de la violencia alteró el flujo comercial y la seguridad en la zona, elevando el costo humano de la confrontación.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz Xin Hua - XinHua

De acuerdo con datos del ejército estadounidense, un reciente ataque iraní contra una base en Jordania terminó con la vida de dos militares, dejó a uno desaparecido y obligó a la hospitalización de otros cuatro.

Desde el inicio de la guerra, 16 militares estadounidenses murieron y más de 430 resultaron heridos. En contraparte, las autoridades de Teherán informaron el sábado que, producto de los bombardeos norteamericanos más recientes, al menos 50 personas perdieron la vida y más de 500 sufrieron heridas de diversa consideración.

La tensión se trasladó también a la infraestructura civil de los países aliados en la región. Irán respondió a las incursiones de Washington atacando plantas de energía y centrales de desalinización en Kuwait, lo que pone en riesgo su vida cotidiana. Casi todos los estados árabes del Golfo fueron objeto de hostilidades: Arabia Saudita activó sus alertas el sábado, aunque los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se mantenían hasta ahora fuera del alcance directo del fuego.

Sin embargo, la seguridad de los Emiratos se vio amenazada este fin de semana. La agencia de noticias iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, emitió una advertencia citando a un funcionario anónimo: “Los ataques continuos contra la infraestructura civil iraní significarían que los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los puertos de Fujairah y Jebel Ali, deben ser evacuados de inmediato”.

Con información de AP.