Mueren dos soldados de EE.UU. en un ataque de Irán en Jordania y la escalada está cada vez más fuera de control

DUBÁI.– Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció en acción en Jordania tras una andanada de ataques con misiles y drones de Irán, en el marco de la escalada que derrumbó el acuerdo provisorio que debía conducir al fin del conflicto en Medio Oriente.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este sábado que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se “defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones”.

Un militar estadounidense está desaparecido en acción, mientras que otros cuatro han sido evacuados a hospitales jordanos, indicó el Centcom en una publicación en X.

La ofensiva formó parte de un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán dirigidos a infraestructura civil y objetivos militares, en medio de los cuales el régimen iraní anunció la suspensión de sus compromisos bajo el acuerdo provisional con la Casa Blanca.

Un bombardeo iraní impacta en la localidad de Mangaf, al sur de Kuwait City. - - UGC/UNKNOWN

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, amenazó con infligir una “lección inolvidable” a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán, que, según él, demuestran que la firma de Donald Trump “no vale nada”.

“Las reiteradas violaciones por parte del Gran Satán del memorando de entendimiento suscrito entre los presidentes de Irán y Estados Unidos demostraron una vez más a todos cuán inútil y carente de valor es la firma del mandatario estadounidense”, dijo en un mensaje escrito citado por la televisión estatal. “Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...), debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", añadió.

El vicecanciller iraní para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, dijo en una entrevista que Estados Unidos efectivamente infringió o suspendió “todos sus compromisos” bajo el memorándum de entendimiento y remarcó que Irán ahora se enfoca en defenderse a sí mismo y que “no hay noticias sobre negociaciones“, cerrando por ahora las puertas a la continuidad de los esfuerzos en los que ha estado trabajando el gobierno de Pakistán.

­­“Lo que actualmente enfrentamos es defender al país de una forma decisiva”, explicó Gharibabadi. “En esta ocasión también, los estadounidenses ya recibieron su respuesta sobre que estas acciones agresivas no llevarán a ningún lugar. Si son inteligentes, deben escoger otras soluciones”.

Una mujer pasa junto a un retrato del fallecido líder supremo Ali Khamenei, en Teherán Vahid Salemi - AP

La batalla por el estrecho de Ormuz se intensificó en un conflicto cada vez más centrado en el control de esa vía marítima crucial para el comercio internacional. La ampliación de los ataques amenazó a civiles y servicios básicos como plantas de desalinización para agua potable, y la economía global vuelve a estar en alerta.

El Centcom afirmó a primera hora que, en su séptima noche consecutiva de ataques, alcanzó “sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas”.

Plantas de agua y petróleo

Los daños más significativos de este sábado se produjeron en Kuwait cuando Irán atacó una planta de desalinización de agua y una instalación petrolera, según las autoridades kuwaitíes y Kuwait Petroleum Corporation, que se negaron a dar más información sobre la ubicación.

Kuwait cerró brevemente su espacio aéreo por la mañana debido a amenazas de misiles, y Kuwait Airways reprogramó la mayoría de los vuelos.

Irak, por su parte, reveló el derribo de drones de ataque sobre la ciudad de Irbil. La agencia noticiosa estatal de Jordania, Petra, apuntó que los sistemas de defensa aérea habían derribado misiles iraníes, y las alarmas antiaéreas sonaron múltiples veces durante el día en Bahréin y por la mañana en Arabia Saudita, según sus gobiernos.

Un ataque israelí contra el poblado de Kfar Tibnit, en el sur del Líbano, en el otro frente de la guerra en Medio Oriente ABBAS FAKIH - AFP

Los ataques aéreos estadounidenses impactaron una planta de electricidad y desalinización en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, de acuerdo con la televisora estatal. IRNA reportó que la planta de desalinización de Bonji fue destruida, cortando el suministro de agua a unas 10.000 personas, y que una planta de desalinización en la estratégica isla de Qeshm dentro del estrecho fue dañada.

Los ataques nocturnos causaron daños en dos túneles y un puente, cortando una de las principales autopistas hacia Bandar Abbas, el principal puerto del país, que se encuentra cerca de la parte más angosta del estrecho de Ormuz, de acuerdo con la agencia estatal iraní.

El gobierno iraní reconoció por primera vez el viernes “ataques contra la infraestructura eléctrica” al exhortar a la población a usar menos electricidad en las provincias del sur, “que experimentan calor extremo”.

Un puente destruido tras un ataque estadounidense en Bandar Khamir, cerca del estrecho de Ormuz - - IRINN

La Guardia Revolucionaria iraní intensificó por su parte este sábado su advertencia de que los países que albergan tropas estadounidenses deberían estar “preparados para recibir una respuesta correspondiente”. Horas después el Centcom anunciaba las bajas en Jordania.

De acuerdo con las autoridades iraníes, al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en ataques de Washington en las últimas tres semanas, incluyendo ocho muertos por el bombardeo de un puente.

Irán cerró de facto el estrecho al tráfico marítimo tras el comienzo de la guerra con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Eso hizo que el precio del petróleo se disparara y dio a Teherán una influencia significativa en las negociaciones.

Trump ha recuperado y concretado en los últimos días sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes para tratar de obligar a Irán a relajar su control. Washington también restableció en la última semana su bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de crudo.

Una cantidad cada vez mayor de la energía que se produce en la región se envía a través de oleoductos, pero su volumen no es, ni de cerca, suficiente como para compensar la disminución del transporte marítimo a través del estrecho.

Antes del comienzo del conflicto, Estados Unidos había mantenido conversaciones con Irán acerca de su programa nuclear. Trump enfrenta ahora presión política para poner fin a la guerra y evitar el tipo de conflicto prolongado en Medio Oriente contra el que había hecho campaña.

Agencias AP, AFP y ANSA