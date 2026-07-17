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Un fuerte sismo sacude Guatemala, México y El Salvador y se activa una alerta de tsunami

A menos de un mes del doble movimiento telúrico que causó estragos en La Guaira, Venezuela, un nuevo sismo golpea la región; por el momento, se desconoce el nivel de daños producidos

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Terremoto en Guatemala. Fuente: X
Terremoto en Guatemala. Fuente: X

CIUDAD DE GUATEMALA.- Un fuerte sismo frente ‌a la costas ‌de ⁠Guatemala remeció el viernes a la capital del país centroamericano y alcanzó también ​al sur ⁠de ⁠México y al vecino El Salvador, dijeron autoridades y ​testigos de Reuters, mientras se activó una alerta ‌por tsunami para la ​costa del Pacífico.

Según el Servicio ​Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.3 y una profundidad de 15.2 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas ​de México y Guatemala.

En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3,5 ⁠millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus ‌oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.

En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió “largo y fuerte”, dijo otro testigo de Reuters. También se percibió en ‌estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, ⁠por el momento, no se registraban daños ‌ni heridos.

El Centro de Alertas de ⁠Tsunamis del Pacífico, ubicado ⁠en Hawái, dijo preliminarmente que “es posible” que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, ‌autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami ​para las costas del país.

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Agencia Reuters

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