Un fuerte sismo sacude Guatemala, México y El Salvador y se activa una alerta de tsunami
A menos de un mes del doble movimiento telúrico que causó estragos en La Guaira, Venezuela, un nuevo sismo golpea la región; por el momento, se desconoce el nivel de daños producidos
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CIUDAD DE GUATEMALA.- Un fuerte sismo frente a la costas de Guatemala remeció el viernes a la capital del país centroamericano y alcanzó también al sur de México y al vecino El Salvador, dijeron autoridades y testigos de Reuters, mientras se activó una alerta por tsunami para la costa del Pacífico.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.3 y una profundidad de 15.2 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.
En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3,5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.
🇬🇹 Decenas de personas evacúan edificaciones en Ciudad de Guatemala tras el fuerte sismo que se sintió en este país y en México en los últimos minutos. Los primeros reportes indican que tuvo una magnitud de 7,3 grados. pic.twitter.com/h0jTlyFuG9— Ricardo Gutiérrez Zapata (@RicardoGutizap) July 17, 2026
En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió “largo y fuerte”, dijo otro testigo de Reuters. También se percibió en estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, por el momento, no se registraban daños ni heridos.
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que “es posible” que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.
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Agencia Reuters