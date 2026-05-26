Estados Unidos lanzó “ataques de autodefensa” en el sur de Irán mientras continúan las negociaciones de paz

WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos afirmó este lunes haber llevado a cabo ataques en el sur de Irán contra objetivos que incluían embarcaciones que intentaban colocar minas y plataformas de lanzamiento de misiles, en medio de las discusiones entre Washington y Teherán para extender el cese del fuego, reabrir el Estrecho de Ormuz y encaminar una negociación nuclear de plazo limitado.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) difundió en un comunicado que los ataques fueron diseñados “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes“.

“El Centcom continúa defendiendo a nuestras fuerzas, actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”, afirmó el capitán de la Armada y portavoz del regimiento militar, Tim Hawkins. En ese sentido, agregó: “Entre los objetivos se encontraban plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) conduct flight operations as the amphibious assault ship transits the Arabian Sea. pic.twitter.com/VhY71khuwz — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 23, 2026

Los ataques se llevaron a cabo en el área de Bandar Abbas, donde se encuentra la principal base naval de Irán, destruyendo dos embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y alcanzando un sitio de misiles tierra-aire, indicó Hawkins.

Cuatro personas murieron en el ataque, mientras que el número total de víctimas aun no se aclaró, informó la agencia de noticias Fars, citando a la televisión estatal iraní.

Por su parte, Fox News indicó que dos embarcaciones iraníes fueron detectadas colocando minas en el estrecho de Ormuz, y que un sitio de misiles apuntó contra aviones de guerra estadounidenses. Como respuesta, las fuerzas estadounidenses contraatacaron.

El puerto iraní en Bandar Abbas - - 2026 Planet Labs PBC

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudita y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

Por otro lado, el mandatario estadounidense anunció que Irán entregará de manera “inmediata” sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica.

El mandatario aseguró un acuerdo sobre la entrega de uranio iraní Alex Brandon - AP

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso”, posteó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Como contrapartida, Irán manifestó que no accederá a transferir su uranio enriquecido al extranjero y desmintió un reporte del medio árabe Al Hadath en el que se señaló que el Régimen “está preparado para retirar el uranio altamente enriquecido de su territorio”, en línea con la publicación de Trump.

Con información de AFP, Reuters y Xinhua