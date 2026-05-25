Día 87 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresó este lunes 25 de mayo en su 87° día de guerra, en medio de expectativas por una acuerdo de paz. Estados Unidos afirmó que está “en gran medida negociado”, mientras que los precios del petróleo retrocedieron el lunes por la mañana al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Los precios del petróleo retrocedieron el lunes por la mañana al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

el lunes por la mañana al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Marco Rubio dijo que Estados Unidos está preparado para entrar “en muy serias conversaciones” sobre el programa nuclear de Irán si Irán reabría el estrecho de Ormuz.

dijo que Estados Unidos está preparado para entrar “en muy serias conversaciones” sobre el programa nuclear de Irán si Irán reabría el estrecho de Ormuz. Trump pidió a líderes musulmanes y árabes que normalicen relaciones con Israel.

Un funcionario estadounidense afirma que cerrar el acuerdo con Irán podría llevar días.

Sube a 3151 el número de muertos en el Líbano por la ofensiva israelí.

Estados Unidos acusó al jefe de Hezbollah de querer sumir al Líbano “en el caos”.

Trump pidió a líderes musulmanes y árabes que normalicen relaciones con Israel Jacquelyn Martin - AP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Una mujer sostiene la bandera iraní frente a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente Donald Trump ATTA KENARE - AFP