Estambul desplazó a Heathrow y se convirtió en el aeropuerto más transitado de Europa

LONDRES.– Después de décadas como una de las grandes puertas de entrada al continente, Heathrow perdió su lugar como el aeropuerto más concurrido de Europa.

El aeropuerto de Estambul lo superó en julio, un cambio que expone las limitaciones de capacidad de la terminal londinense y que ya reactivó una discusión política de larga data en Gran Bretaña: su discutida ampliación.

Durante julio, 8,15 millones de pasajeros pasaron por el aeropuerto de Estambul, frente a los 7,86 millones que utilizaron Heathrow, según las cifras difundidas por ambas terminales. La diferencia fue de casi 300.000 viajeros en uno de los meses de mayor actividad del calendario aéreo europeo.

Un avión de British airways aterriza en el aeropuerto londinense de Heathrow GB News

Las trayectorias de ambos aeropuertos también avanzaron en sentidos opuestos. El tráfico de Heathrow cayó un 1,5% interanual, mientras que el de Estambul aumentó un 2,3%. El aeropuerto británico sufrió especialmente el impacto del conflicto entre Irán y Estados Unidos: durante julio, la cantidad de viajeros en sus conexiones con Medio Oriente se redujo un 20,2% respecto del mismo período de 2025, según Euronews.

El cambio tiene además un fuerte valor simbólico. Heathrow fue el aeropuerto europeo con mayor cantidad de pasajeros entre 1996 y 2019, según las cifras de Airports Council International citadas por los medios. Las restricciones de movilidad por la pandemia le hicieron perder esa posición en 2020, aunque consiguió recuperarla en 2023.

La nueva realidad volvió a colocar en primer plano su principal limitación. Las dos pistas de Heathrow funcionan cerca de su capacidad máxima y las autoridades aeroportuarias buscan desde hace tiempo autorización para construir una tercera. El plan de expansión, valuado en unos 33.000 millones de libras, permitiría elevar su capacidad hasta los 150 millones de pasajeros anuales. En 2025 recibió algo menos de 85 millones.

Heathrow aprovechó precisamente el ascenso de Estambul para reforzar su reclamo. La terminal sostuvo que la necesidad de ampliar el aeropuerto es ahora más evidente y afirmó que el proyecto permitiría dotar a Reino Unido de la infraestructura necesaria para conservar su competitividad y estimular el crecimiento económico, según The Guardian.

Personal de Qatar Airways atiende a pasajeros con preguntas en su área de facturación vacía en el aeropuerto de Londres Heathrow, al oeste de Londres, el 1 de marzo de 2026 JUSTIN TALLIS - AFP

Sin embargo, las condiciones de ambos aeropuertos son muy diferentes. La actual terminal principal de Estambul abrió a fines de 2018 en un enorme terreno alejado del centro urbano y de las zonas residenciales, mientras que Heathrow se encuentra en el oeste de Londres. El aeropuerto turco dispone además de tres pistas independientes que pueden funcionar de manera simultánea las 24 horas.

Esa ventaja podría ampliarse pronto. El director ejecutivo del aeropuerto de Estambul, Selahattin Bilgen, calificó el liderazgo europeo como un hito y destacó que esa infraestructura permitió evitar las restricciones de capacidad que afectan a otros grandes centros aéreos. Una cuarta pista está prevista para finales de este año, con el objetivo de aumentar todavía más el espacio disponible para aerolíneas y pasajeros.

La ubicación geográfica también juega a favor de Estambul. Según The Guardian, el crecimiento del aeropuerto turco se beneficia de su proximidad con el Golfo, convertido en uno de los grandes puntos de conexión de la aviación internacional.

En Gran Bretaña, en cambio, la tercera pista continúa atravesada por la política. La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, abrió en junio una consulta sobre las condiciones para concretar la ampliación. La entonces ministra de Hacienda, Rachel Reeves, había defendido que las obras comenzaran durante este mandato y que la nueva pista estuviera terminada para 2035.

Un avión de Turkish Airlines despega del aeropuerto de Estambul, junto al mar Negro, en Estambul Lefteris Pitarakis - AP

El panorama cambió con la llegada de Andy Burnham al gobierno británico. Antes de asumir como primer ministro, Burnham había cuestionado el proyecto porque, según sostuvo, concentraría en Londres inversiones en infraestructura que podrían dirigirse al norte de Inglaterra.

Pese al retroceso mensual, Heathrow mantiene niveles elevados de actividad. El 19 de julio gestionó 267.000 pasajeros, su jornada más concurrida de 2026, y nuevas aerolíneas comenzaron a operar allí.

Mientras tanto, otros aeropuertos británicos batieron récords: Stansted recibió 3,1 millones de viajeros en julio y Manchester alcanzó los 3,4 millones, según The Guardian.