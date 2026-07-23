Los pilotos de un vuelo de British Airways sufrieron una intoxicación alimentaria durante un viaje de más de 10 horas

Los tres pilotos de un Boeing 777 de British Airways se descompensaron durante un vuelo de diez horas y media entre Hyderabad, en la India, y el aeropuerto londinense de Heathrow. Uno de ellos no pudo continuar con sus tareas, mientras que los síntomas de sus compañeros empeoraron después del aterrizaje.

El primer oficial se sintió indispuesto cuando la aeronave se encontraba a 30.000 pies de altura, quedó “incapacitado” para continuar con su labor y necesitó recibir oxígeno suplementario. Pese a la complicación, los otros dos pilotos lograron seguir trabajando hasta completar el trayecto.

British Airways sostuvo que el incidente no puso en riesgo a quienes viajaban en la avión. “Durante el vuelo, uno de nuestros pilotos se sintió indispuesto. De acuerdo con los procedimientos establecidos, la aeronave continuó su vuelo sin incidentes hasta su destino y aterrizó con normalidad”, señaló la empresa, según informó Daily Mail.

El piloto que no pudo continuar con sus tareas debió recibir oxígeno The Sun

“La seguridad de nuestros clientes y tripulación es siempre nuestra máxima prioridad y en ningún momento se vio comprometida la seguridad del vuelo”, agregó la empresa. Tras el aterrizaje, como informó The Sun, los tres pilotos presentaron informes de seguridad aérea y profesionales médicos les solicitaron muestras para intentar determinar el origen de la intoxicación.

Antes de partir, los tripulantes habían compartido el desayuno en el salón del hotel donde se alojaron en Hyderabad, India. También consumieron agua embotellada suministrada por un proveedor externo. Por el momento no se determinó qué provocó el cuadro.

El avión venía de India y se dirigía hacia el aeropuerto londinense de Heathrow GB News

El episodio generó malestar en la Asociación Británica de Pilotos de Líneas Aéreas (Balpa). De acuerdo con GB News, fuentes internas del sindicato afirmaron que se habían presentado “docenas” de quejas por las condiciones de higiene del hotel que utilizaba la aerolínea para alojar a su personal durante las escalas en la ciudad del sur de India.

British Airways confirmó que comenzó a evaluar otras opciones de alojamiento en Hyderabad. “El bienestar de nuestros compañeros es nuestra máxima prioridad y estamos revisando el alojamiento de la tripulación en esta ubicación tras algunos informes aislados de enfermedad”, indicó la aerolínea.

Otro incidente aéreo

En otro incidente aéreo ocurrido este mes, un pasajero serbio de 61 años, Ljubisa Karović, estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla durante un vuelo entre Tesalónica, en Grecia, y Memmingen, en Alemania. Como informó LA NACION, el episodio se produjo el 10 de julio y unos diez minutos después del despegue de una aeronave operada por Malta Air, filial de Ryanair.

La ventanilla que se rompió durante el vuelo de Ryanair Despoina Papapavlou

“Lo que recuerdo es la explosión. Fue el ruido que precede al caos, el ruido que siempre está ahí cuando cierro los ojos para dormir”, afirmó Karović, en una entrevista con The Guardian. Como consecuencia de esa situación, el pasajero debió utilizar un cuello ortopédico y presentó quemaduras y hematomas en uno de sus brazos.

Según su abogado, Vasilis Tsiaras, Karović quedó con la cabeza y el brazo derecho fuera del avión, que volaba a 4500 metros de altura y a más de 600 kilómetros por hora. “Miró a la muerte y volvió”, aseguró.