Estonia cerrará su frontera con Rusia tras un intento de sabotaje atribuido a Moscú

TALLIN, Estonia.– Estonia decidió cerrar todos sus pasos fronterizos terrestres con Rusia a partir del 1° de diciembre, en una nueva escalada de las medidas de seguridad adoptadas por el país báltico frente a Moscú.

La decisión fue anunciada este domingo, horas después de que ocho personas fueran detenidas por un intento de incendio contra Threod Systems, una empresa estonia que fabrica drones de reconocimiento y ataque para el sector de defensa.

Esta fotografía tomada el 15 de diciembre de 2024 muestra el cruce Narva-Ivangorod en la frontera estonio-rusa en Narva MARKO MUMM - AFP

El gobierno de Tallinn atribuyó el ataque al GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, y sostuvo que la operación formaba parte de la guerra híbrida que Moscú lleva adelante contra Europa. Rusia no había respondido de inmediato a las acusaciones. Moscú rechaza habitualmente las denuncias europeas que lo vinculan con operaciones de sabotaje.

“Rusia debe entender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores estonio, Margus Tsahkna, al anunciar el cierre. Según el funcionario, la medida permitirá reducir la capacidad de Rusia para llevar adelante actividades hostiles en territorio estonio y también limitará los riesgos vinculados con la evasión de sanciones.

El episodio que precipitó la decisión ocurrió el sábado por la noche en Viimsi, al norte de Tallinn.

Un representante de la Oficina de la Guardia Fronteriza en la Prefectura Oriental de Estonia se encuentra junto a las fortificaciones "dientes de dragón" MARKO MUMM - AFP

Ocho ciudadanos de Letonia fueron detenidos después de intentar ingresar en las instalaciones de Threod Systems con el objetivo de provocar una explosión y prender fuego al edificio, según las autoridades estonias. El Servicio de Seguridad Interna de Estonia (KAPO) afirmó que el ataque había sido ordenado por el GRU.

El primer ministro Kristen Michal dijo que se evitó un daño mayor gracias a las medidas de seguridad y a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Describió el episodio como parte de una campaña rusa destinada a generar miedo, debilitar el respaldo europeo a Ucrania y aumentar la presión sobre los gobiernos que apoyan a Kiev.

La decisión afecta a los tres pasos terrestres que todavía funcionan entre Estonia y Rusia: Narva, Luhamaa y Koidula. Permiten el tránsito de peatones y mercancías y funcionan entre las 7 y las 19. Narva es el más importante y uno de los pocos cruces terrestres todavía abiertos entre Rusia y la Unión Europea.

Un marcador fronterizo estonio instalado en la entrada del puente fronterizo en Narva se muestra en Narva, en la frontera estonio-rusa, el 15 de enero de 2026. STR - AFP

La medida deberá ser discutida por el gobierno estonio, que definirá además si el cierre será temporal o indefinido.

La frontera con Rusia es especialmente sensible para Estonia, un país de 1,3 millones de habitantes que recuperó su independencia de la Unión Soviética en 1991 y que ingresó en la OTAN y la Unión Europea en 2004. Desde la invasión de Ucrania, Tallinn se convirtió en uno de los principales defensores de Kiev.

El cierre también tiene una dimensión de seguridad. Estonia sostiene que los pasos fronterizos pueden ser utilizados por Rusia para ejercer influencia, facilitar actividades hostiles y contribuir a la evasión de sanciones europeas.

La acusación de sabotaje se suma a otro episodio. En agosto, la empresa de defensa Milrem Robotics, con sede en Tallinn, fue blanco de un intento de incendio por el que también fueron detenidos ciudadanos letones.

Estonia considera que estos episodios forman parte de una estrategia rusa más amplia de guerra híbrida, que incluye operaciones de sabotaje, espionaje, ciberataques y campañas destinadas a generar presión política sobre los países europeos que respaldan a Ucrania. Para Tallinn, el objetivo de Moscú es aumentar el costo de ese respaldo sin llegar a un enfrentamiento militar directo.

El Castillo de Narva (D) y la Fortaleza de Ivangorod (I) se muestran junto al puente fronterizo sobre el río Narva en Narva, el 15 de enero de 2026. STR - AFP

Estonia comparte unos 300 kilómetros de frontera con Rusia y se encuentra en uno de los puntos más sensibles del flanco oriental de la OTAN. Del otro lado del río Narva está la ciudad rusa de Ivangorod.

La decisión tiene además un fuerte valor político. Estonia quiere dejar claro que cualquier operación contra su industria de defensa tendrá consecuencias y que la guerra de Ucrania ya no se limita al campo de batalla. Para Tallinn, el ataque contra Threod Systems demuestra que la confrontación también se libra dentro de las fronteras europeas.

El cierre de los pasos fronterizos no representa por sí mismo una decisión de la OTAN. Es una medida unilateral de Tallinn que apunta a reducir el tránsito y los riesgos de seguridad. Sin embargo, tendrá un impacto concreto sobre una frontera que todavía era utilizada por personas y transporte de mercancías.

Agencias AP y AFP