Esta mañana el presidente de Bolivia, Evo Morales, brindó una conferencia de prensa en medio de la incertidumbre y las protestas tras las elecciones del domingo y denunció que la derecha, con apoyo internacional, está liderando un golpe en su contra. Ante esta situación, decretó el estado de emergencia.

Tras confirmar una vez más, tal cual lo hizo hace tres días, que el triunfo es de su partido y que por cuarta vez consecutiva los bolivianos lo eligieron para gobernar, Evo dijo: "Ganamos con más de medio millón de votos. Es un gran triunfo". Su declaración llega cuando los resultados finales aún no se conocen, debido a los inconvenientes con el Tribunal Supremo Electoral, que el lunes suspendió el recuento y ahora lo ralentizó.

"Hemos garantizado el crecimiento económico, la paz social, la justicia social, la igualdad. Quiero denunciar al mundo que está en proceso un golpe de estado. La derecha lo preparó con apoyo internacional", indicó el mandatario de Bolivia.

Asimismo, Evo aseguró que por ahora, desde el gobierno, aguantaron y soportaron con paciencia porque no quieren entrar en la confrontación. Sobre el golpe, dijo que se expresó "no dejando realizar el conteo, quemando instituciones". Así intentó defenderse de las denuncias de fraude lanzadas desde la oposición, que asegura que el oficialismo manipula las cifras para evitar que el candidato Carlos Mesa obligue a una segunda vuelta.

"Están atentando contra candidatos electos y senadores y diputados. No estamos en tiempos de colonia, estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Llamo a mis compañeros a organizarse, a prepararse para defender la democracia", agregó.

El presidente además aprovechó su discurso para aseverar que tras 20 años de dictaduras militares y democracias pactadas "desconocen las elecciones" e insistió: "Estoy seguro que con el voto de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo dijo que ya ganamos".

Evo también se refirió al contenido que se comparte en las redes sociales, en las que también se denuncia fraude, y pidió al pueblo que no se deje confundir por estas tergiversaciones. Por ellas, culpó a la derecha y advirtió: "No sean responsables de enfrentamientos entre bolivianos. No lleven odio y desprecio a los sectores populares. Todos somos una gran familia".

Por último, sentenció: " Desconocer el voto indígena es volver al racismo".

El discurso del mandatario tuvo lugar en el comienzo del paro general e indefinido convocado por al menos ocho regiones, que aseguran el mandatario no quiere reconocer el resultado de los comicios y que por eso detuvo el trabajo del tribunal.

Esta mañana, los resultados parciales, con más del 96 por ciento de los votos analizados, dan el Evo el 46,49% del apoyo y a Carlos Mesa, el 37,01%. Con estas cifras, Evo no alcanza ni el 50% necesario ni la diferencia de 10%, por lo que se vería obligado a ir al ballottage.