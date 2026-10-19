BURDEOS.- La historia de Francia ha estado marcada desde hace mucho tiempo por la agitación y la revuelta. La república establecida por Charles de Gaulle en 1958 estalló una década después con las protestas estudiantiles de mayo del 68; al año siguiente, el general dimitió. Emmanuel Macron se enfrentó a meses de manifestaciones violentas y generalizadas de los “chalecos amarillos” en 2018 y 2019; el presidente envió vehículos blindados que recorrieron las calles empedradas de la capital para restablecer el orden.

Sin embargo, las escenas apocalípticas anteayer de edificios públicos incendiados y saqueos en ciudades de toda Francia el 17 de octubre fueron, en cierto modo, peores: podrían llevar al país a una división aún mayor y obligar a los votantes, en las elecciones presidenciales del próximo año, a elegir entre dos extremos.

Incluso para un país curtido por la insurrección callejera, los sucesos del fin de semana fueron impactantes. La torre del reloj y el tejado del ayuntamiento del siglo XIX en Limoges se derrumbaron tras ser incendiados. Unos vándalos enmascarados irrumpieron en el ayuntamiento de Marsella y derribaron un busto de mármol de Marianne, el símbolo oficial del país. En Burdeos, jóvenes saqueadores encapuchados rompieron los escaparates de Louis Vuitton y otras tiendas, llevándose bolsos, zapatillas y otros artículos. Un joven balanceaba la mercancía robada dentro de una cesta de plástico como si volviera del supermercado; otros arrancaron zapatillas Nike de sus cajas y huyeron. Columnas de humo negro se elevaron en el aire. La policía antidisturbios cargó. En todo el país, más de 2000 personas fueron arrestadas solo el sábado. “Esta noche todos sentimos ira y vergüenza”, declaró Macron en un discurso televisado.

Macron enfrenta una crisis de orden público tras los disturbios que sacudieron a Francia Laurent Cipriani - AP

Para algunos de los medio millón de personas que participaron en las protestas de un día, el descenso al caos fue tan desalentador como para quienes lo veían por televisión. “Los vándalos están desacreditando nuestro movimiento”, se quejó Pauline, una estudiante de 20 años de la Universidad de Burdeos, quien dijo estar en las calles para manifestarse contra “todo”, enumerando quejas que iban desde aulas abarrotadas y altos precios de la nafta hasta la represión policial. El presidente también figuraba en su lista. “Macron, t’es mort”» (Macron, estás muerto) se leía en un grafiti cerca de una parada de autobús destrozada, junto a “ACAB” (todos los policías son unos bastardos) y “1789″ (el año de la Revolución Francesa). Los estudiantes que protestaban, que se han enfrentado a la policía desde mediados de septiembre, centraron su ira y destrucción en sus propias escuelas. Esta vez, los alborotadores atacaron los emblemas del Estado que les proporciona un generoso sistema de bienestar social, un transporte público de primera clase y una de las mayores calidades de vida del mundo.

Algunos de los saqueos y actos de vandalismo pudieron haber sido oportunistas. Sin embargo, muchos de los que se presentaron con la cabeza completamente cubierta, gafas de esquí y máscaras claramente buscaban provocar disturbios y parecían organizados para ello, con el fin de minar la confianza en el gobierno y la policía. Jean-Luc Melenchon, líder del partido populista de izquierda Francia Insumisa (LFI), niega su responsabilidad y culpa a la policía del desorden. El gobierno, sin embargo, no tiene dudas sobre quién está alentando a los alborotadores: LFI , al que acusa de “explotar” las protestas con fines políticos y de intentar hacer ingobernable Francia.

Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, responsabilizó al gobierno de Emmanuel Macron por los disturbios en Francia NICOLAS TUCAT - AFP

El contexto de los disturbios radica en la tensión subyacente vinculada a las elecciones del próximo año. Tras casi una década en el cargo, el centrista Macron tiene prohibido presentarse a la reelección por ley. Muchos de los estudiantes que protestan no recuerdan cómo era la vida bajo un líder político diferente. El país anhela un cambio, pero está profundamente dividido sobre qué debería suceder a continuación.

Por un lado, los partidarios de Melenchon, que se unieron a la manifestación en París, ven en las protestas más pacíficas una demostración de fuerza de su líder, candidato a la presidencia por la izquierda populista. Sin embargo, los partidarios de Marine Le Pen, candidata por la derecha populista, consideran las protestas como prueba de que el Melenchon no está capacitado para el cargo y de que Macron no puede controlar el país. Mientras el centro lucha por encontrar un candidato convincente para suceder al presidente, las encuestas sugieren que los finalistas en las elecciones a dos vueltas de abril y mayo podrían ser Melenchon y Le Pen. De ser así, ella tendría prácticamente asegurada la victoria.

Parece probable que la polarización del debate público y la politización de las calles se intensifiquen en los próximos seis meses, y probablemente más allá. Si en 2027 los votantes entregaran las llaves del Palacio del Elíseo a Le Pen, la favorita en las encuestas durante el último año, podría desencadenar una nueva ola de protestas de la izquierda. Tras las elecciones presidenciales, se celebrarán elecciones legislativas que generarán división. Además, a diferencia de las protestas de los “chalecos amarillos”, cuando Macron tenía margen fiscal para emitir cheques que ayudaran a calmar la situación, las finanzas públicas de Francia se encuentran en un estado crítico y los mercados de bonos están nerviosos. Se prevé que el déficit presupuestario del gobierno alcance el 5,4% del PIB este año, uno de los más altos de la eurozona. Francia ahora paga más por endeudarse que Italia o Grecia, y este año gastará más en el servicio de su deuda que en educación o defensa.

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa y del partido Agrupación Nacional, acusó a la izquierda de utilizar las reivindicaciones sociales para alimentar los disturbios y reprochó al gobierno de Emmanuel Macron SIMON WOHLFAHRT - AFP

La desconfianza en los mercados y la ira en las calles crean una mezcla explosiva. Peor aún, a medida que la atención se centra en el orden público, Francia tiene aún menos probabilidades de entablar el debate político que tanto necesita: sobre qué tipo de sistema de bienestar social puede permitirse y cómo generar la riqueza necesaria para sostenerlo. En cambio, los principales políticos prometen reducir la edad de jubilación, privándose así de futuros ahorros en el mayor rubro del gasto público. El principal candidato que reconoce que la edad de jubilación debe aumentar —el centrista Édouard Philippe— se ha estancado en las encuestas. Él y Melenchon están prácticamente empatados en la primera vuelta, con alrededor del 15%-16% de los votos, muy por detrás de Le Pen, que cuenta con el 32%, según una nueva encuesta.

Existe una Francia que no salió a las calles el sábado y que sabe lo que hay que hacer. Este sector silencioso volvió a reunirse en las terrazas de los cafés bajo el sol de finales de otoño al día siguiente de los disturbios; un camarero de Burdeos calificó la violencia de “escandalosa”. Pero los extremos son expertos en acallar esa voz. A menos que el centro encuentre una manera convincente de contar una historia más responsable, sobre la necesidad de orden en las finanzas públicas y en las calles, los votantes se quedarán sin ninguna opción.