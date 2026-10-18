Francia enfrentaba las consecuencias de una ola de violencia y saqueos en medio de una creciente tensión política

PARÍS.- Nuevas tensiones estallaron este domingo en París y Lyon, tras una jornada de caos y saqueos en el marco de las movilizaciones contra el encarecimiento del costo de vida en Francia. Mientras comerciantes y ayuntamientos evaluaban los daños, el presidente Emmanuel Macron se dirigió a la nación al final del día, bajo la presión de una clase política que ya se encuentra en plena campaña presidencial.

Después de haberse mantenido al margen hasta este domingo, el jefe del Estado intervino a las 20 horas (hora local) por televisión, tras reunirse en el palacio del Elíseo con el primer ministro, Sebastien Lecornu, y sus principales ministros. En un discurso de ocho minutos, Macron declaró sentir “ira y vergüenza” ante la destrucción en varias ciudades del país y pidió no confundir a los manifestantes y sus legítimas reivindicaciones, con los vándalos y saqueadores.

“Los que han destruido deben pagar”, sentenció. El presidente prometió que el Estado será “implacable” con los responsables de la violencia, aseguró a comerciantes y artesanos el apoyo del gobierno y anunció total transparencia en la estrategia de mantenimiento del orden público. Asimismo, instó a los sindicatos y partidos políticos a condenar sin ambigüedades la violencia y a pedir calma.

BREAKING: 'How can French people do this to France?'



French President Emmanuel Macron has said the country is feeling 'anger and shame' over recent protests in the country.



Calling for peace, the president said 'nothing' justifies the riots and damage caused in multiple cities. pic.twitter.com/7pAPurPqW0 — Sky News (@SkyNews) October 18, 2026

La jornada de protesta contra el aumento del costo de la vida derivó el sábado en disturbios en varias ciudades, con episodios de violencia, saqueos y ataques contra símbolos de la República. La mayoría de las concentraciones transcurrieron de forma pacífica. No obstante, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, denunció la presencia de “delincuentes oportunistas” y prometió dar con los responsables.

Nuñez anunció que más de 2000 personas fueron detenidas en toda Francia. El saldo de heridos asciende a más de 600 policías, gendarmes y bomberos, una cifra que, lamentablemente, es provisoria. En París, la prefectura de policía registró 855 detenciones, una cifra récord. De estas, 517 personas permanecían bajo custodia este domingo, entre las que se cuentan 346 adultos y 171 menores. En Lyon, el prefecto informó de unos 100 policías heridos y 160 detenciones. Según el ministro, aproximadamente 550.000 personas manifestaron ayer en Francia, de las cuales 110.000 lo hicieron en París.

El ministro del Interior anunció que se llevan a cabo investigaciones para identificar a los autores de los inmensos destrozos causados.

Los daños materiales son cuantiosos. Unos 1500 comercios se vieron afectados, con pérdidas que alcanzan los cientos de millones de euros. En Limoges, el ayuntamiento, un edificio del siglo XIX, fue prácticamente destruido por las llamas. También se produjeron actos de vandalismo e incendios en edificios públicos de Marsella, Lyon y Burdeos. La sede de la cadena CNews fue blanco de ataques, lo que resultó en 21 detenciones. El primer ministro calificó de “milagro” que el balance de víctimas no fuera mayor.

Un incendio consume y destruye el ayuntamiento después de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio durante una jornada de protestas contra el "alto costo de la vida" en Limoges PASCAL LACHENAUD - AFP

La plaza de la República, epicentro de los disturbios del sábado, volvió a ser escenario de enfrentamientos en la tarde del domingo, en los que las fuerzas del orden recurrieron al gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. La prefectura de policía indicó que se enfrentaba a una movilización no declarada y que varios individuos violentos lanzaron proyectiles contra los agentes. Se produjeron saqueos en tiendas del barrio, donde los CRS 8 —unidad especializada en disturbios urbanos—, estaban desplegados por segundo día consecutivo. En Lyon, la policía frustró el intento de unos 50 jóvenes de romper el escaparate de una tienda Lacoste.

Poco antes del discurso de Emmanuel Macron, fue Jean-Luc Melenchon quien dio una entrevista a la televisión. El líder de extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI), acusado por el gobierno y la mayor parte del arco político de atizar la revuelta, trasladó la responsabilidad al ejecutivo, calificando la situación de “altamente previsible” y cuestionando la preparación de las fuerzas del orden por parte de Laurent Nuñez. No obstante, calificó de “crimen” el incendio del ayuntamiento de Limoges y exigió una indemnización inmediata para los comerciantes víctima de los saqueos. El sábado, denunció la difusión ininterrumpida de imágenes de violencia cuando la movilización era, según su criterio, mayoritariamente pacífica.

Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac.



Nous vivons une crise profonde de confiance, d’autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence… pic.twitter.com/Ar1nDCfozl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026

Sus adversarios lo acusan de haber avivado la ira social. El exprimer ministro de Macron, Edouard Philippe calificó de “considerable” la responsabilidad política de LFI y apoyó la creación de una comisión de investigación. Marine Le Pen, líder de La Reunión Nacional (RN) de extrema derecha, denunció que la extrema izquierda está “tomando como rehén” las reivindicaciones sociales, al tiempo que reprochó al gobierno su incapacidad para prevenir o gestionar los sucesos. En uno de sus habituales gestos populistas, su partido afirmó esperar que el jefe del Estado “pida perdón”. Por su parte, la ecologista Marine Tondelier exigió la dimisión de Laurent Nuñez, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, del partido presidencial, solicitó una comisión de investigación.

Si esas acusaciones contra Melenchon —aún no apoyadas por pruebas concretas— fueran ciertas, justo es deducir que la estrategia podría costarle cara: aterrorizados ante los destrozos, la violencia y las imágenes de guerra civil del sábado, miles de franceses convencidos hasta ahora por su discurso podrían simplemente volcarse en las próximas elecciones hacia la extrema derecha, que se presenta como “el partido del orden”.

Este lunes a las 10 (hora local), Sebastien Lecornu encabezará una célula interministerial de crisis. La Asociación de Alcaldes de Francia convocó por su parte a concentraciones frente a los ayuntamientos al mediodía. Se espera que las cifras de los daños, todavía provisorias, sigan evolucionando en los próximos días.