Flavio Bolsonaro cargó contra un juez de la Corte en plena campaña y se emocionó al hablar de su padre

SAN PABLO.– El senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato presidencial, se emocionó este domingo durante un servicio religioso en San Pablo al hablar de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario y no pudo recibir a sus hijos por el Día del Padre en Brasil.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro (cent) posa para una foto con su esposa Fernanda Bolsonaro (izq), su compañero de fórmula Alfredo Gaspar (der) en un evento en Brasilia, el 5 de agosto del 2026 Eraldo Peres - AP

En el servicio también estuvieron presentes el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y la diputada federal Dani Cunha. La participación de Flavio fue transmitida en vivo a través de su perfil en redes sociales, desde donde volvió a cuestionar la decisión judicial.

Durante la ceremonia, transmitida por sus redes, Flávio pidió a Dios “sabiduría, valentía, salud y discernimiento” y habló de “rescatar a nuestro país”. Cuando mencionó que no podría ver a su padre, se quebró y pidió valorar el vínculo con padres y abuelos. “Nunca sabemos cuándo será la última vez que esto suceda”, afirmó.

Pidió además fortaleza para que Bolsonaro pueda “superar la injusticia y la persecución”. Un día antes, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes rechazó un pedido para que sus hijos pudieran visitarlo por el Día del Padre.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, a la derecha, sostiene unas tijeras gigantes, acompañado por el presidente argentino Javier Milei, durante la convención del Partido Liberal en la que Bolsonaro fue confirmado como candidato presidencial del partido, en São Paulo, el sábado 25 de julio de 2026 Ettore Chiereguini - AP

Moraes recordó que una resolución del 17 de julio suspendió por 30 días las visitas al expresidente, salvo las de profesionales de la salud, fisioterapeutas y abogados. La defensa pidió una excepción y definió el encuentro como “estrictamente humanitario y familiar”, para preservar los vínculos entre padre e hijos sin interferir con las medidas cautelares.

La prohibición se impuso después de que Moraes considerara que una carta de Bolsonaro, difundida por Flavio, violó las condiciones del arresto domiciliario. A principios de julio, el magistrado también había suspendido durante 90 días el derecho del senador a visitar a su padre tras la publicación de una carta manuscrita.

Este domingo, Flavio publicó además un video en el que aparece mientras le escribe una carta a Bolsonaro. Entre lágrimas, lamentó la decisión judicial y dijo que conoce la salud y el ánimo de su padre a través de sus abogados. Calificó la prohibición de “inhumana, absurda, injusta y triste”. “Le quitaron la libertad a Bolsonaro y ahora incluso quieren quitarle a un padre el derecho a abrazar a sus hijos. Esto tiene que acabar”, había escrito tras el fallo.

Flavio Bolsonaro EVARISTO SA - AFP

La escena se produjo en plena campaña. Flavio buscó estrechar lazos con el sector evangélico, donde conserva ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la distancia se redujo a la mitad en dos meses. Según Quaest, en junio tenía 41% de intención de voto entre los evangélicos contra 26% de Lula. En la medición más reciente, Flavio cayó al 35% y Lula subió al 28%, por lo que la brecha quedó en siete puntos.

A ese desafío se suman las dudas sobre su compañero de fórmula. El Partido Liberal aprobó una cláusula que permite que Alfredo Gaspar, presentado como candidato a vicepresidente, deje ese lugar y compita por el Senado en Alagoas. Su nominación generó resistencia por una denuncia de presunta violación contra una menor y por un operativo de la Policía Federal que lo tiene en la mira por supuesto desvío de dinero público.

Sus detractores sostienen que las acusaciones podrían perjudicar a Flavio entre las mujeres, un sector en el que busca crecer de cara a octubre. Pese a las especulaciones, el coordinador de campaña, Rogério Marinho, aseguró que Gaspar seguirá como candidato a vicepresidente. El plazo para inscribir las candidaturas vence el 15 de agosto.

Agencias ANSA, AFP y diario O Globo