Flavio Bolsonaro dijo que nunca revelará cómo pudo salir de Brasil tras la derrota electoral: “Me lo llevaré a la tumba”

MIAMI.- El senador y excandidato a presidente en las últimas elecciones de Brasil, Flavio Bolsonaro, se negó a revelar cómo salió de su país y llegó a Estados Unidos después de perder frente a Lula da Silva el balotaje presidencial. Desde la ciudad de Miami, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que organizó el viaje por su cuenta, rechazó haber recibido asistencia de otros gobiernos y anticipó que buscará mantener su influencia política a distancia. “Cómo llegué aquí, me lo llevaré a la tumba”, afirmó.

En su primera entrevista desde que abandonó el país la semana pasada, concedida a The New York Times, el senador brasileño sostuvo que decidió partir junto con su esposa ante la posibilidad de terminar preso. Su explicación contrastó con la versión de funcionarios estadounidenses citados por el mismo diario, según los cuales un funcionario de la Casa Blanca organizó el avión que lo trasladó a Miami y el presidente Donald Trump autorizó directamente su ingreso.

“No hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún gobierno”, insistió Bolsonaro durante la conversación, realizada el miércoles. Aunque reconoció que tenía amigos en el exterior, limitó cualquier colaboración a un eventual “apoyo moral”.

Bolsonaro agradeció a Trump por permitirle permanecer en Estados Unidos junto con su familia MANDEL NGAN - AFP

El recorrido de unos 8000 kilómetros incluyó escalas en Ecuador y la Argentina, pero buena parte de sus detalles permanecen bajo reserva. Según la reconstrucción del medio estadounidense, uno de los principales asesores de Javier Milei -Santiago Caputo- lo habría ayudado en su breve paso por el país.

Bolsonaro, de 45 años, enfrenta investigaciones relacionadas con lavado de dinero y corrupción, aunque no ha sido acusado de ningún delito. Su mandato en el Senado finalizará a principios de 2027, cuando perderá la inmunidad parlamentaria y podría ser procesado. En la entrevista reafirmó su inocencia y atribuyó su situación a una persecución política: “Ya sé que el resultado final será mi encarcelamiento”.

De acuerdo con su relato, tomó la decisión de irse la mañana posterior a la derrota electoral, cuando salía de la comunidad cerrada donde su padre cumple arresto domiciliario. Allí, las autoridades le comunicaron que tenía 24 horas para entregar sus pasaportes.

Un asesor de Javier Milei se reunió con Flavio Bolsonaro durante su paso por la Argentina, según The New York Times Ettore Chiereguini - AP

Antes de despedirse, recordó, el expresidente lo apartó y, con lágrimas en los ojos, le advirtió: “Ya sabes a dónde van con esto, ¿verdad?”. Horas después publicó un video en el que prometía entregar sus documentos y conducir la oposición. “Nunca he pensado en irme del país”, sostuvo entonces. Unas 42 horas más tarde apareció en Miami.

Su salida profundizó la dispersión de la familia Bolsonaro. Jair fue condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Eduardo, su hermano, también permanece en Estados Unidos, donde se quedó después de ser condenado en Brasil por instar al gobierno de Trump a intervenir en el juicio contra su padre.

Durante la entrevista, Flavio también volvió a desconocer su derrota frente a Lula, pese a que su partido aceptó el resultado y sus principales dirigentes señalaron que no había pruebas de fraude. Calificó la victoria de su rival como “matemáticamente imposible”, sin aportar elementos que respaldaran esa afirmación.

El senador brasileño reiteró sus denuncias sobre las elecciones presidenciales que perdió frente a Lula EVARISTO SA - AFP

Uno de sus cuestionamientos apuntó a la ampliación del horario de votación en algunas regiones. Sin embargo, ambos candidatos habían solicitado esa medida por las dificultades provocadas por lluvias y las demoras en los colectivos. Según las autoridades electorales, la extensión alcanzó a 34.000 votos, una cantidad insuficiente para modificar una diferencia de 4,4 millones a favor de Lula.

El senador también planteó sospechas sobre el conteo y retomó versiones acerca de una supuesta vulneración de la seguridad del sistema. El tribunal electoral rechazó sus acusaciones, mientras que observadores internacionales independientes certificaron la integridad de los comicios y decenas de países reconocieron el resultado.

Bolsonaro agradeció a Trump por permitirle permanecer en el país, donde él, su esposa y sus dos hijas podrán quedarse durante al menos un año mediante un estatus migratorio que suele concederse por razones humanitarias. Todavía no definieron dónde se instalarán. “Tendré que seguir adelante con mi vida desde Estados Unidos, al menos por ahora”, expresó, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar: “Si hay nuevas elecciones, obviamente volveré a ser candidato”.