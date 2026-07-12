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Francia le respondió a Rajoy tras afirmar que la selección juega “sin franceses”

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, fue contundente: “Sus dichos contienen resabios de racismo intolerables. Nuestros jugadores no tienen ningún certificado de nacionalidad que recibir de un antiguo primer ministro español”

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Francia le respondió a Rajoy por decir que los jugadores de la selección gala no son franceses.
Francia le respondió a Rajoy por decir que los jugadores de la selección gala no son franceses.Tom Weller - dpa DPA

Varios dirigentes políticos e instituciones de Francia salieron al cruce del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy luego de que afirmara que la selección francesa que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá “no tiene jugadores franceses”.

A pocos días de la semifinal entre Francia y España, Rajoy, que gobernó entre 2011 y 2018, analizó el presente de los Bleus en una columna publicada por el diario El Debate. Allí destacó que el conjunto dirigido por Didier Deschamps tiene “una plantilla de altísimo nivel”. “Eso sí, sin franceses”, escribió.

Las reacciones no tardaron en llegar.

La ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, calificó los dichos como una muestra de racismo y pidió una respuesta de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). “Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, cargó la funcionaria.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, también respondió con dureza. “Los dichos de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen resabios de racismo intolerables. Y cuestionan el detestable clima que genera tales hedores rancios. Nuestros jugadores no tienen ningún certificado de nacionalidad que recibir de un antiguo primer ministro español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, dijo.

En tanto, la ministra francesa para la Igualdad y la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, cuestionó los “repetidos deslices racistas”. “Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio”, reclamó la política del partido Renacimiento.

El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, afirmó que “Francia no es un país étnico, no tiene color de piel ni religión”. “Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista”, dijo en la red social X.

En la misma línea, Fabien Roussel, líder del Partido Comunista francés: “Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, dijo en una entrevista que si esa declaración de Rajoy “era exacta”, era “absolutamente inaceptable”.

Una de las primeras respuestas oficiales llegó desde la embajada de Francia en Madrid, que recordó un dato concreto: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 convocados, 23 nacieron en Francia y los tres restantes, aunque nacieron en el exterior, también tienen nacionalidad francesa”.

Francia le respondió a Rajoy por decir que los jugadores de la selección gala no son franceses.
Francia le respondió a Rajoy por decir que los jugadores de la selección gala no son franceses.@france_espagne/?hl=es

Sánchez también cuestionó a Rajoy

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue tajante y también cuestonó a su antecesor. “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, escribió en su cuenta de X.

“Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, añadió en su mensaje.

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