Misterio por la muerte de Lindsey Graham: interviene el FBI y se abre una dura disputa por su escaño

WASHINGTON.– La muerte del senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso, abrió interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento, activó la participación del FBI en las primeras diligencias y desató de inmediato una disputa política por su escaño en Carolina del Sur.

Graham, de 71 años, falleció el sábado por la noche tras lo que su oficina describió como una “breve y repentina enfermedad”. El comunicado difundido el domingo por la mañana no ofreció mayores detalles y se limitó a señalar que la familia “agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”. La falta de información oficial precisa sobre la causa de muerte alimentó especulaciones desde las primeras horas.

El senador republicano Lindsey Graham en una conferencia de prensa en Washington, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en el Congreso Alex Brandon - AP

Sin embargo, en las horas posteriores comenzaron a conocerse elementos que complejizan el cuadro. Según audios de la llamada de emergencia, paramédicos fueron convocados a su residencia en Washington D.C. alrededor de las 20.30 por un presunto paro cardíaco. Una mujer que llamó al 911 indicó que la puerta de la vivienda estaba abierta, aunque al llegar los servicios de emergencia encontraron el cerrojo cerrado y debieron forzar la entrada tras no recibir respuesta.

De acuerdo con esas grabaciones, unos 25 minutos después del ingreso los rescatistas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar a un hombre que sufría un paro cardíaco. En el audio no se menciona a Graham por su nombre y se alude a un paciente de 73 años, una discrepancia que no fue explicada oficialmente. Testigos y reportes de radio policial citados por medios estadounidenses indicaron que el senador fue trasladado al Hospital de la Universidad George Washington, donde murió horas más tarde.

Senator Lindsey Graham was a devoted public servant, a fierce defender of our nation, and a true patriot who dedicated his life to the people of South Carolina and the United States.



Our prayers are with his family, loved ones, colleagues, and all those who knew him during this… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) July 12, 2026

En este contexto, el director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia federal está “prestando asistencia a las autoridades locales” y que pondrá “todos los recursos necesarios” a disposición. Aunque no quedó claro si se trata de una investigación formal sobre la causa de la muerte, la participación del FBI alimentó las especulaciones en torno a las circunstancias del fallecimiento. Fuentes cercanas al proceso señalaron que, por protocolo, la intervención federal no implica necesariamente indicios de delito.

Un miembro del equipo de Graham aseguró a medios locales que no había indicios de que el legislador se sintiera mal en los días previos. El senador, que acababa de cumplir 71 años el jueves, había regresado horas antes de un viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelensky y reafirmó su respaldo a la asistencia militar estadounidense. Graham había sido uno de los defensores más firmes de Kiev dentro del Partido Republicano.

Trump expresó sus condolencias en las redes sociales a primera hora del domingo, calificando Graham como "una de las mejores personas y senadores que he conocido" Alex Brandon - AP

El propio Trump reconoció que habló con él el sábado por la noche, poco antes de que se realizara la llamada de emergencia. “Dijo que estaba cansado, pero aparte de eso, estaba bien”, relató en una entrevista televisiva con NBC. El presidente afirmó desconocer la causa exacta de la muerte, aunque consideró “lógico” que se tratara de un evento cardíaco. “Tal vez no sea la peor manera de morir”, añadió. En redes sociales, lo definió como un “verdadero patriota estadounidense”, mientras que la Casa Blanca ordenó izar la bandera a media asta. Trump también afirmó que esa conversación “podría haber sido la última” del senador.

Disputa política

Con una trayectoria de más de tres décadas en el Congreso y un perfil influyente en política exterior, Graham fue una figura clave en el alineamiento del Partido Republicano con Trump, pese a haber sido inicialmente uno de sus críticos.

Es por eso que la muerte de Graham no solo generó conmoción en Washington, sino que también abrió un frente político inmediato. El senador había ganado recientemente las primarias republicanas en Carolina del Sur con cerca del 57% de los votos, lo que obliga ahora a convocar a una nueva elección interna para definir al candidato que competirá por su escaño. El calendario acelerado podría forzar una campaña interna exprés en el estado.

My statement on the passing of Senator Lindsey Graham.



Please join Sarah and me in praying for his family, friends, staff, and all those mourning this unexpected loss. pic.twitter.com/D7OGBM4bDS — Mark Lynch for U.S. Senate (@MarkLynchSC) July 12, 2026

Entre los posibles aspirantes figura el empresario Mark Lynch, que quedó segundo en esas primarias con alrededor del 29%, y Paul Dans, exfuncionario de la administración Trump vinculado al programa “Proyecto 2025”. También evalúa presentarse la congresista Nancy Mace, una figura en ascenso dentro del partido. La eventual entrada de Mace podría reconfigurar la interna republicana por su alto perfil mediático.

Del lado demócrata, la candidata ya definida es Annie Andrews, una pediatra que buscará capitalizar la incertidumbre republicana en un estado históricamente conservador pero donde las contiendas recientes mostraron márgenes más ajustados.

La disputa por el escaño se produce además en un momento delicado para los republicanos en el Senado, donde la ausencia de Graham se suma a la del veterano Mitch McConnell, de 84 años, hospitalizado desde hace semanas sin que su oficina haya brindado detalles precisos sobre su estado de salud. La combinación de ambas ausencias genera preocupación sobre el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta.

Agencia AP y diarios The Washington Post y The New York Times