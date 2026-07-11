Macri anunció que la Fundación FIFA destinará un millón de dólares para brindar ayuda humanitaria a Venezuela

El expresidente Mauricio Macri, actual titular de la Fundación FIFA, anunció este sábado que el organismo destinará un millón de dólares para apoyar a Venezuela tras el doble sismo que afectó a ese país y por el que ya se contabilizan más de 4300 muertos y 16 mil heridos.

“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar 1 millón de dólares a nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno para brindar ayuda de emergencia”, sostuvo Macri a través de la red social X.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher azotaron al país el pasado 24 de junio. Los temblores causaron que edificios enteros colapsaran y que al menos siete estados se vieran afectados.

Los equipos de rescate y ayuda humanitaria continúan en la búsqueda por víctimas bajo los escombros, aunque ya sin la posibilidad de encontrarlos con vida.

El posteo de Mauricio Macri Captura

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que hay más de más de 19 mil damnificados viviendo en los campamentos improvisados que fueron establecidos por las autoridades.

“Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia”, continuó Macri.

Y cerró: “Mis pensamientos y todo mi cariño están con las familias afectadas, como el de Gianni [Infantino] y todos los que formamos parte de la FIFA. Seguiremos acompañando los esfuerzos para que la ayuda llegue lo antes posible”.

Venezolanos buscan a sus familiares entre los escombros en Caraballeda, en el estado de La Guaira RAUL ARBOLEDA - AFP

Junto al comunicado compartió una imagen del minuto de silencio que se realizó antes de que comenzara el partido de Inglaterra-México por octavos de final del Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió un mensaje de solidaridad con Venezuela tras el minuto de silencio. “El pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia mundial del fútbol en estos momentos tan difíciles. El fútbol tiene una capacidad única para unir y para dar esperanza, especialmente en momentos de crisis", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: “A través del Fondo Humanitario de la Fundación FIFA, nos enorgullece contribuir con 1 millón de USD para estar al lado del pueblo venezolano y apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan sin descanso para prestar ayuda urgente a los más afectados”.

El minuto de silencio antes del partido México-Inglaterra FIFA

Diferentes países acercaron recursos a Venezuela. El gobierno argentino recientemente envió personal especializado en catástrofes, ambulancias y medicamentos, entre otros, para asistir a los damnificados.

Los terremotos están considerados entre los más graves sucedidos en América Latina. Los cálculos iniciales del gobierno señalan que habrá necesidad de aproximadamente unas 25.000 viviendas.

Rodríguez dijo que el gobierno empezará a entregar en los próximos días algunas casas de su programa social Misión Vivienda, pero adelantó que requerirá de importantes recursos para construir más o ayudar a rentar, así como otorgar créditos para comprar inmuebles.

El gobierno venezolano dispuso de más de 40 terrenos en La Guaira, unos 584.000 metros cuadrados, para construcción de nuevas viviendas.