LIMA.- Este viernes se registró un sismo de magnitud 6,7 en diversas regiones de Perú. El epicentro se localizó 30 kilómetros al noroeste del departamento de Junín, en el centro del país y a una profundidad de 129 kilómetros. A pesar de la intensidad del movimiento no se registraron víctimas fatales ni mayores inconvenientes, sin embargo diferentes videos reflejaron la fuerza del temblor, que se sintió también en Ecuador.

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió pasadas las siete de la tarde y no se descartó la posibilidad de nuevas réplicas.

Así se vivió el temblor desde un estudio televisivo

A partir de la información publicada por el diario El Comercio, además de la localidad de Junín, se supo que el sismo se sintió en Oxapampa, Pasco y Lima, la capital del país, que la semana pasada recibió al papa León XIV.

“Es un sismo de profundidad intermedia, por lo que el rayo de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande y la duración ha sido un poquito larga por el paso del mayor número de ondas que se genera por ese nivel de profundidad”, señaló el titular del IGP, Hernando Tavera.

El temblor registrado desde la cámara de seguridad de una casa

Como suele ocurrir ante este tipo de fenómenos, no tardaron en circular a través de redes sociales distintos videos del temblor. El más replicado fue el de la transmisión en vivo del programa Exitosa, donde pudo verse a su conductora pidiendo calma en pleno movimiento telúrico.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), publicó en la red social X, que “el movimiento telúrico fue percibido entre moderado y fuerte por la población de Junín”. Además, detallaron que desde el organismo se encuentran realizando tareas de monitoreo en zonas vulnerables.

Nota de Prensa N.° 383-2026 | Sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín (Junín) fue percibido entre moderado y fuerte. Más información⤵️https://t.co/RRcyMp9IA6 — COEN - INDECI (@COENPeru) November 21, 2026

Otro de los que se manifestaron sobre los efectos del fenómeno natural fue Vicente Ortiz, representante del gobierno de la localidad de Junín.

“Si bien es cierto Junín está en la zona altoandina y casi nunca se han registrado movimientos sísmicos de gran magnitud como este, muchas veces en los simulacros no los tomamos mucho en cuenta por lo mismo que nunca ha sucedido. Hemos visto que en esta ocasión ocurrió lo impensado, pero gracias a Dios todos estuvimos preparados”, sostuvo el funcionario.

Finalmente, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y ante la posibilidad de una nueva eventualidad, recomendaron:

Mantener la calma y evitar el pánico.

Tener lista y a la mano la mochila de emergencia.

Ubicar y desplazarse hacia las zonas seguras internas y externas previamente establecidas ante posibles réplicas.