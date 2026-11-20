BERLÍN.– Estudiantes de varios países europeos realizaron este viernes protestas simultáneas y coordinadas, exigiendo el fin de la guerra, el cese de los recortes en el gasto social y, en algunos casos, la abolición del capitalismo.

Se trata de la manifestación más reciente de los levantamientos juveniles globales que, a lo largo de este año, han tomado las calles desde Francia hasta la India, contribuyendo además a resultados electorales inesperados tanto en Europa como en el continente americano.

20 November 2026, Italy, Naples: Workers and students take part in separate demonstrations organised by the CGIL and COBAS trade unions, as well as in a student mobilisation held as part of a Europe-wide movement. Photo: Salvatore Laporta/IPA via ZUMA Press/dpa Salvatore Laporta - DPA

Los sondeos indican que los jóvenes, movidos por la frustración, desempeñaron un papel desproporcionadamente importante al desplazar a líderes nacionalistas en Hungría y Serbia, al elegir al primer senador negro por Mississippi desde la Reconstrucción, y al situar a un partido de extrema derecha alemán en camino de gobernar un estado federado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, podrían resultar decisivos en las próximas elecciones en Francia y España.

“Cada vez resulta más difícil no establecer conexiones entre los diversos problemas a los que se enfrenta nuestra generación”, señaló Adam Powell-Davies, de 27 años, presidente en Gran Bretaña de Estudiantes Socialistas, una de las organizaciones que convocó las protestas. “No solo en países concretos, sino a escala global”.

Los beneficiarios de este descontento juvenil son ideológicamente heterogéneos. Entre ellos figuran tanto centristas como políticos emergentes de extrema izquierda y extrema derecha, quienes proponen soluciones radicales -diseñadas para tener impacto en las redes sociales- ante los males de un orden mundial inestable.

Manifestantes protestan contra la guerra y los gastos bélicos en Viena GEORG HOCHMUTH - AFP

Según los organizadores y expertos, el denominador común de estas oleadas de indignación juvenil es la frustración frente a las estructuras de poder político establecidas -independientemente de su orientación ideológica-, sumada a la percepción de que las oportunidades económicas se les están escapando a los jóvenes.

Una década marcada por la pandemia, la guerra, el aumento de las temperaturas y un ajuste fiscal -que ha definido a toda una generación- en las economías desarrolladas, ha avivado el temor de que los jóvenes nunca lleguen a disfrutar de la paz, la prosperidad y las libertades de las que gozaron sus padres y abuelos. Países como Francia, por ejemplo, se enfrentan a una elevada deuda pública y a decisiones difíciles sobre cómo mantener las promesas de sus generosos sistemas de bienestar social.

📷#vídeo Jovens protestam na Irlanda e Alemanha contra custo de vida e guerras



🗣️Jovens e estudantes realizaram manifestações em diferentes países europeus nesta 6ª feira (20.nov.2026) contra o aumento do custo de vida, a dificuldade de acesso à moradia e o crescimento dos… pic.twitter.com/tbouxjm2Ty — Poder360 (@Poder360) November 20, 2026

­“No tenemos futuro”, afirmó en una entrevista Laura Spearey, una estudiante de tecnología de la información de 27 años, natural de Bilbao (España), quien viajó a Gran Bretaña para participar en las protestas de este viernes. Mencionó las dificultades para acceder a una vivienda, a la atención sanitaria y a otras necesidades propias de la vida adulta: “No tienes ninguna posibilidad de tener tu propia vida, de construir tu proyecto vital”.

Estas inquietudes han persistido durante años; de hecho, fueron el motor de las protestas del movimiento “Occupy” que surgieron tras la crisis financiera de 2008. Sin embargo, los datos de diversas encuestas sugieren que estas preocupaciones se están volviendo cada vez más apremiantes, incluso en países como Alemania, donde las tasas de desempleo juvenil son más bajas -y la deuda pública, menor- que en Gran Bretaña o Francia.

Protesta de estudiantes cerca de la Puerta de Brandenburgo, en Berlín RALF HIRSCHBERGER - AFP

En Alemania, las preocupaciones económicas de los jóvenes han aumentado en la última década, según “Juventud en Alemania”, un estudio académico que ha encuestado a más de 2000 jóvenes todos los años desde hace nueve.

“La cuestión fundamental no es simplemente si los jóvenes de hoy están, objetivamente, en una situación peor que la de las generaciones anteriores”, dice Klaus Hurrelmann, profesor de salud pública y educación en la Hertie School de Berlín y coautor del estudio. “Lo que importa es que muchos están empezando a creer que las promesas tradicionales de nuestra sociedad ya no se aplican a ellos”.

En gran parte de Europa, esta convicción se ha visto reforzada por las promesas de los gobiernos de aumentar progresivamente el gasto en defensa nacional en los próximos años, tanto para compensar la disminución del apoyo militar estadounidense al continente como para hacer frente a las amenazas provenientes de Rusia. Los manifestantes más jóvenes han exigido revertir este rearme, argumentando que absorbe recursos necesarios para la educación, la salud y otros servicios sociales.

Estudiantes protestan contra la militarización europea en París Hasan Mrad - DPA

En Alemania, diversos grupos de protesta dijeron movilizarse debido a los esfuerzos del gobierno por alentar a los jóvenes a alistarse en el servicio militar -una medida destinada a reforzar las fuerzas de combate-, lo que despertó el temor entre muchos jóvenes a que esto derive en el restablecimiento del servicio militar obligatorio.

En una lista de reivindicaciones publicada antes de las protestas de este viernes, uno de los grupos alemanes organizadores, “Gen Z Regelt” -que podría traducirse como “La Generación Z toma las riendas”-, exigió la dimisión del canciller Friedrich Merz, quien encabeza el incremento del gasto militar alemán. Asimismo, el grupo proclama: “Ni una persona, ni un centavo para las Fuerzas Armadas alemanas”.

Las demandas de este grupo, al igual que las de otros colectivos que respaldaron las movilizaciones de este viernes, se inclinan claramente hacia la izquierda y critican el sistema capitalista. Cabe destacar que no dirigen sus críticas contra las generaciones mayores -que se beneficiaron de oportunidades a las que ellos temen no poder acceder, como la compra de una vivienda o el disfrute de pensiones generosas-, sino que plantean el conflicto en términos de trabajadores frente a los ricos y poderosos.

Estudiantes, trabajadores y sindicalistas marchan exigiendo suba de salarios y estabilidad laboral en Nápoles Felice De Martino - DPA

“No es una batalla de los jóvenes contra los mayores”, afirma Hannah Ponting, de 20 años, miembro de la organización Estudiantes Socialistas de la Universidad de Liverpool, quien colabora en la coordinación de las protestas en dicha institución. “Ninguno de estos dos grupos tiene el control sobre el destino de estos fondos”.

En Berlín, en septiembre pasado, sentimientos similares -sumados a una notable participación electoral de jóvenes a partir de los 16 años- contribuyeron a que el partido de extrema izquierda Die Linke lograra una victoria inesperada en las elecciones municipales.

Sin embargo, en otras regiones de Europa y del resto del mundo, esta inquietud ha llevado a los jóvenes votantes a inclinarse tanto hacia la extrema derecha como hacia la izquierda. Según encuestas recientes en Francia, aproximadamente 1 de cada 5 votantes menores de 25 años afirma que votará por el principal partido de extrema derecha en las elecciones del año próximo; de hecho, una proporción aún mayor votó por la extrema derecha en las elecciones legislativas francesas de 2024.

Miles de personas toman las calles de Turín en las protestas y huelga general contra el proyecto de ley de presupuesto Daniele Solavaggione/undefined - LaPresse

En el estado alemán de Sajonia-Anhalt, los sondeos de boca de urna mostraron que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el apoyo de más del 40% de los votantes más jóvenes en las elecciones estatales de septiembre, una cifra que duplica con creces la obtenida por cualquier otra formación.

El principal candidato de la AfD, Ulrich Siegmund -una figura televisiva y estrella de TikTok-, prometió recuperar las oportunidades en el estado mediante la deportación de ciertos inmigrantes, la concesión de nuevas ayudas a padres jóvenes y el fin del apoyo alemán a Ucrania.

Patriots are in London right now protesting against the regressive left and their pro pally friends. pic.twitter.com/vKRn7xNj5Y — Màrco (@_LaMarco) November 20, 2026

El éxito de la AfD y de Die Linke (La Izquierda) ilustra la rapidez con la que los jóvenes están dispuestos a dar la espalda a los partidos políticos que prometieron cambios rápidos pero no cumplieron, señala Hurrelmann. Hace apenas cinco años, los jóvenes alemanes se volcaron hacia los partidos de centro en las elecciones nacionales.

Los partidos de centro han perdido terreno frente a la AfD y Die Linke, formaciones que han prometido un cambio radical al rechazar el modelo de gobernanza basado en el consenso, el cual ha dominado durante mucho tiempo la vida política alemana. “Tienen total libertad para prometerlo todo”, afirma Hurrelmann, “ya que, en este momento, no están en condiciones de cumplir”.

Jóvenes manifestantes marchan bajo la consigna "Peleamos por nuestro futuro, no por sus guerras", en Londres Kirsty Wigglesworth - AP

Los partidos tradicionales tienen pocos incentivos para atender las demandas de los jóvenes, ya que hacerlo supondría el riesgo de alejar a los votantes de mayor edad, quienes constituyen la base mayoritaria de sus coaliciones, explica Tim Vlandas, profesor de la Universidad de Oxford especializado en las consecuencias políticas del envejecimiento demográfico.

Si la extrema izquierda o la extrema derecha llegaran al poder, añade, probablemente se enfrentarían a presiones similares, pues también tendrían que ganarse a las generaciones de mayor edad para mantenerse en el gobierno.

Este ciclo, señala, no haría más que aumentar la presión sobre los jóvenes para que salgan a la calle a protestar. “Cuando no tienes influencia en la política, puedes protestar. Puedes sentirte marginado y dejar de votar”, afirma. O bien, añade, “puedes radicalizarte”.