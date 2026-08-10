Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacude a Colombia y se siente en Bogotá y Quito

BOGOTÁ.– Un fuerte sismo sacudió este lunes una amplia región de Colombia y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales evacuaron preventivamente tras la activación de alarmas. La gobernadora de Chocó, epicentro del sismo, reportó heridos de gravedad y daños significativos en edificaciones.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una inicialmente magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirma que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

El temblor se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos.

Las alarmas de emergencia se activaron en numerosos conjuntos residenciales y algunas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro. En varios edificios, los residentes permanecieron durante algunos minutos en el exterior mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

A las 8:18, el SGC reportó otro evento sísmico de magnitud 4,6 y de profundidad superficial en el municipio de Nóvita, también en chocó. A la misma hora, otra réplica sucedió en San José del Palmar con magnitud de 4,8 y profundidad 88 km.

Personas evacúan tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto RAUL ARBOLEDA - AFP

Hasta el momento, las autoridades avanzan en la consolidación de los reportes sobre posibles afectaciones. El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica mediante su red de estaciones y actualizará los datos técnicos conforme avance el análisis.

Las autoridades recomiendan verificar las condiciones de las edificaciones antes de regresar y reportar a la línea de emergencias cualquier grieta, desprendimiento u otra anomalía. También aconsejan evitar los ascensores durante una evacuación y seguir las instrucciones de los responsables de emergencia.

Colombia registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación tectónica. Los organismos de socorro permanecen atentos ante nuevos reportes o eventuales réplicas.

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