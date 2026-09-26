Fuertes inundaciones en Tailandia: Bangkok declara el estado de desastre

BANGKOK.- La administración de Bangkok declaró este sábado el estado de desastre en sus 50 distritos tras casi 48 horas de lluvias continuas que desbordaron los principales canales e inundaron gran parte de las calles en la capital de Tailandia.

Las precipitaciones ininterrumpidas desde la tarde del jueves dejaron al menos 13 carreteras anegadas y paralizaron el tránsito, principalmente en las zonas central y oriental de la ciudad. El agua también entró a muchas viviendas y comercios, mientras decenas de vehículos quedaron abandonados en las avenidas.

Gran parte de las calles de la capital estan inundadas

“El agua sigue entrando. Ahora es difícil salir. Me llega más o menos hasta la cintura”, dijo Somkid Pheuk-ngam, una comerciante de 67 años que vive cerca de un canal al norte del centro urbano. En el barrio de Ari, Samruay Nakkamnueng, un joven vecino de la ciudad, contó que se despertó para ir a trabajar y encontró la calle tapada por la corriente.

El temor al desabastecimiento provocó compras de emergencia en hipermercados y comercios de cercanía, donde los clientes agotaron fideos instantáneos, agua embotellada y conservas. La tormenta afectó también a otras 21 provincias en el interior del país. En esas regiones se confirmó un fallecido y más de 84.000 personas sufrieron el impacto del agua, según informó el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres local.

Inundaciones en Tailandia - AZ Intel en X

Por el avance del agua, la Administración Metropolitana de Bangkok otorgó facultades especiales a los organismos locales para acelerar las tareas de asistencia. El gobernador Chadchart Sittipunt pidió a los vecinos no salir de sus casas y recomendó el trabajo remoto para los empleados públicos.

Además, dispuso la suspensión de clases en las escuelas para el próximo lunes. Por su parte, el sistema de emergencia envió alertas celulares pasadas las 9 para avisar sobre el nivel crítico de los cauces.

Bangkok declaró el estado de desastre Agencia AFP - AFP

Unas 980 personas fueron albergadas en refugios temporales y otras 36 debieron trasladarse a hospitales, mientras que el primer ministro Anutin Charnvirakul interrumpió una visita oficial en Londres para regresar a Tailandia, según informo el medio local Bangkok Post.

Según el Departamento Meteorológico de Tailandia, el temporal se debió a un sistema de baja presión y al fortalecimiento del monzón —conjunto de vientos estacionales que cambia drásticamente de dirección según la época del año—, con previsiones de lluvias intensas hasta el domingo.

Se recomendó a los ciudadanos no salir de sus casas ap - AP

Para liberar los canales, las estaciones de bomberos de la ciudad operaron a su capacidad máxima evacuando 1200 metros cúbicos por segundo, en tanto la represa Chao Phraya elevó sus descargas a 1950 metros cúbicos por segundo.

Pese a que entre el 1 y el 25 de septiembre cayeron 487 milímetros de lluvia —frente al promedio histórico mensual de 269 milímetros—, Sittipunt afirmó que la situación comenzó a estabilizarse y descartó una tragedia como la de 2011, donde más de 500 personas murieron y millones de viviendas resultaron dañadas.

Con información de las agencias AP y AFP