Israel intentó entregarle un Starlink a Irán en la ONU y recibió un tajante rechazo

NUEVA YORK.– Minutos después de que Benjamin Netanyahu utilizara un dispositivo Starlink durante su encendido discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, decidió llevar la provocación un paso más allá: se acercó con el aparato hasta la delegación iraní e intentó entregárselo personalmente a uno de sus representantes.

El diplomático iraní, sin embargo, se negó a recibirlo, se dio vuelta y siguió caminando, según muestra un video difundido posteriormente por el propio Danon en sus redes sociales.

“Llevé al representante del régimen de los ayatollahs el dispositivo Starlink que el primer ministro Netanyahu presentó en su discurso. Él se negó a aceptarlo. Probablemente pretenden seguir oprimiendo a su pueblo...”, escribió Danon en X después del episodio.

Cruce entre los delegados de Irán e Israel en la ONU

En las imágenes se ve al embajador israelí acercarse al representante iraní con el pequeño equipo en sus manos. Danon le dice que el aparato podría servir para que los iraníes recuperaran “su libertad”, mientras el diplomático de Teherán evita responder y se aleja.

La escena completó una puesta en escena que Netanyahu había iniciado poco antes desde el estrado de la Asamblea General.

Durante un discurso especialmente confrontativo, el premier israelí levantó un terminal de Starlink, el sistema de internet satelital propiedad de SpaceX, la empresa de Elon Musk, y lo presentó como una herramienta capaz de permitir a los ciudadanos iraníes sortear los controles de información impuestos por las autoridades de la República Islámica.

Una fotografía del fallecido Qassem Soleimani aparece sobre los asientos vacíos de la delegación de Irán mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia su discurso durante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas Heather Khalifa - FR172147 AP

Netanyahu anunció entonces que dejaría el aparato para los integrantes de la delegación iraní y lanzó una provocación directa: dijo que podrían utilizarlo cuando “inevitablemente deserten” para contar su historia a través de las redes sociales.

“El poder del pueblo vencerá al pueblo en el poder”, afirmó Netanyahu, quien predijo la caída del gobierno iraní y dedicó una porción importante de su exposición a cuestionar la represión interna en ese país.

El símbolo de Starlink

La elección del objeto no fue casual. El acceso a internet se convirtió este año en uno de los frentes de la crisis política iraní, después de que el gobierno restringiera drásticamente las comunicaciones durante las protestas que sacudieron al país.

Delegados se retiran de la ONU cuando habla Netanyahu

El 8 de enero, en medio de manifestaciones antigubernamentales provocadas inicialmente por el deterioro de la situación económica, las conexiones digitales comenzaron a desplomarse en Teherán y otras regiones. El corte terminó convirtiéndose en un apagón casi total que dificultó tanto las comunicaciones internas como la difusión hacia el exterior de imágenes e información sobre las protestas y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

El bloqueo se prolongó durante 87 días, aunque con períodos de recuperación parcial. Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán del 28 de febrero, las restricciones volvieron a intensificarse. Recién el 25 de mayo el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, ordenó restablecer el acceso internacional a internet, según informaron entonces medios estatales iraníes.

Durante esos meses, Starlink se transformó en una de las herramientas utilizadas por algunos iraníes para intentar sortear la censura, gracias a que la conexión satelital no depende directamente de la infraestructura terrestre controlada por el Estado. Las autoridades iraníes, según reportó AP durante las protestas, intentaron también interferir esas conexiones.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, habla con la prensa a su llegada a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas LUDOVIC MARIN - AFP

El episodio protagonizado por Danon tuvo lugar además en medio de una escalada mucho más amplia entre Israel e Irán. Netanyahu abrió su discurso defendiendo las operaciones contra el programa nuclear iraní y afirmó que ordenar los ataques había sido “una de las decisiones más fáciles” de su gestión. También agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por el respaldo de Washington en el enfrentamiento con Teherán.

El Starlink no fue el único objeto que Netanyahu llevó al escenario. En otro momento de su intervención mostró un buscapersonas, en referencia a la operación de septiembre de 2024 en la que explotaron miles de dispositivos utilizados por miembros de Hezbollah en el Líbano, una acción atribuida a Israel.

La exposición estuvo marcada desde el comienzo por la confrontación. Decenas de delegados abandonaron la sala cuando Netanyahu se disponía a hablar, en protesta por la actuación israelí en Gaza y Cisjordania. El premier respondió calificándolos de “cobardes morales” y les pidió que se retiraran también a quienes aún permanecían en el recinto pero compartían esas críticas.

Agencias AFP y AP