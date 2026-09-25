El papa León XIV llegó a Francia: de su advertencia sobre la IA a una nueva crítica velada a Trump

PARÍS.– El papa León XIV advirtió este viernes del riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’”, al inicio de una visita a Francia de cuatro días, en un contexto de preocupación y debate global sobre la inteligencia artificial.

El pontífice planteó preguntas existenciales sobre el progreso científico, la vida y los derechos humanos durante su primer discurso en suelo francés, ante el presidente del país, Emmanuel Macron, y diplomáticos en el Palacio del Elíseo. En ese mensaje también criticó prácticas como la gestación subrogada y la eutanasia, una “oferta de muerte programada”, asegurando que se trata de “derivas” de la ciencia que no están guiadas por la conciencia.

El papa León XIV y el presidente francés Emmanuel Macron se estrechan la mano al retirarse tras una declaración conjunta en el Palacio del Eliseo Teresa Suarez - AP POOL

Es la primera visita oficial en 18 años de un papa a Francia, que ha hecho de la laicidad una de sus enseñas.

A su llegada, el pontífice estadounidense-peruano fue recibido por Macron y su esposa, Brigitte, vestida de negro, y con honores militares.

El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, dedicó en mayo su primera encíclica, Magnifica Humanitas a la IA, tecnología que llamó a “desarmar” para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

Este viernes, ante las autoridades francesas y diplomáticos reunidos en el Palacio del Elíseo, León XIV llamó a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”, para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

El papa León XIV pronuncia un discurso en el Palacio del Elíseo en París Benoit Tessier - Pool Reuters

Justo antes, Macron abogó por establecer una “organización internacional” para que los “modelos más avanzados” de inteligencia artificial no terminen “en manos de unos pocos, que tendrían que decidir por toda la humanidad”.

“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo. La revolución digital debe impulsar y no encadenar”, recalcó el presidente francés durante un discurso en el Elíseo, tras advertir sobre los riesgos de “perder el control” de esta tecnología.

De las guerras a la gestación subrogada

Ante las guerras que asolan Europa y Medio Oriente, León XIV reafirmó la oposición del Vaticano a las armas nucleares y manifestó que la doctrina de la disuasión nuclear era “equivocada”, ya que solo alimenta una nueva carrera armamentista.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el papa León XIV se reúnen con autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático tras su encuentro en el Palacio del Elíseo, en París BENOIT TESSIER - POOL

“La paz no es un equilibrio de poder; más bien, se construye día a día mediante el diálogo y la justicia”, dijo.

En otro fragmento del discurso, León XIV condenó “las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada”.

Francia fue el primer país en inscribir la “libertad garantizada” a abortar en su Constitución y en julio aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

El Papa, a su llegada al Palacio del Elíseo TERESA SUAREZ - POOL

“La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”, señaló el Papa.

¿Mensaje a Trump?

Más temprano, en su vuelo hacia París, el Papa cuestionó indirectamente al presidente de su país natal, Donald Trump, por impedir que algunos medios ingresen a la Casa Blanca.

León XIV habló con periodistas en el vuelo papal y, consultado por un periodista de la cadena CNN sobre el intento del gobierno de Trump de impedir el acceso a su medio y a otros reporteros, el pontífice señaló que la prensa era bienvenida en su avión.

El papa León XIV desciende del avión en el aeropuerto de París-Orly al iniciar una visita pastoral de cuatro días a Francia Thomas Padilla - AP

“Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos”, contestó, y dijo que una buena cobertura mediática es importante, así como también lo es “que la tengamos en todas partes, para todos”.

CNN, MS NOW y Politico regresaron a la Casa Blanca el jueves después de que un juez suspendió temporalmente el veto de Trump, pero el extraordinario enfrentamiento entre el mandatario republicano y la prensa cuya cobertura no le gusta continuó.

Los comentarios de León sobre Trump siguieron a otros realizados en abril acerca de las críticas del mandatario estadounidense a su oposición a la guerra con Irán, y también a los cuestionamientos desde el Vaticano a la política migratoria del presidente republicano.

La agenda

León legó a Francia para una visita de cuatro días que incluirá paradas en el santuario católico de Lourdes y en la ciudad nororiental de Metz. La Iglesia católica ha perdido influencia en cuestiones éticas debido al estricto enfoque del país respecto al laicismo.

Tras su visita al Elíseo, el Papa visitará la sede de la Unesco y se dará el primer baño de masas a bordo de su papamóvil a lo largo de 2,5 kilómetros por el centro de París hasta Notre-Dame, con una temperatura estival. La jornada terminará con una vigilia con jóvenes en el mítico Estadio de Francia, al norte de París, donde se esperan 80.000 participantes de entre 17 y 35 años, así como canciones pop y conversaciones con León XIV.

El papa León XIV y el presidente francés Emmanuel Macron llegan para ofrecer una declaración conjunta en el Palacio del Elíseo Teresa Suarez - Pool AP

Esta visita en tres etapas -París, Lourdes y Metz- movilizará un fuerte dispositivo de 15.000 policías y gendarmes y costará 27 millones de euros (unos 30 millones de dólares).

Desde la acogida de migrantes hasta la paz en Europa, el pontífice abordará una amplia gama de temas, siete meses antes de una elección presidencial en Francia muy abierta que la extrema derecha lidera en los sondeos.

El viaje también tiene lugar en un momento decisivo para la Iglesia en Francia, dividida entre la caída de la práctica religiosa y el aumento de los bautismos de jóvenes desde hace cinco años.

La visita continuará sábado y domingo en Lourdes, donde se reunirá con víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia, y terminará en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.

Agencias AFP y AP