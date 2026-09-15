Giovanni Baccolo, climatólogo: “Existen diferentes razones por las que los efectos de El Niño son difíciles de predecir; por eso se dice que cada episodio tiene su propio sello”

Los efectos derivados de la combinación del calentamiento global y la llegada de El Niño podrían diferir de los observados en años anteriores, como 1997 y 2015. Lo pronostican expertos en el último número de la revista Nature, quienes prevén que las temperaturas medias en 2027 podrían alcanzar niveles récord. Asimismo, señalan que ya se están observando repercusiones en actividades productivas, tales como la pesca de anchoveta en el Pacífico, la sequía en Centroamérica y las lluvias extremas en el Cuerno de Africa.

“Existen diversas razones por las que los efectos de El Niño son difíciles de predecir. Tanto es así que se dice que cada episodio de El Niño tiene su propio ‘sello distintivo’, lo que significa que puede haber diferentes tipos”, señaló el climatólogo Giovanni Baccolo, de la Universidad Roma Tre. “Este en particular —añadió Baccolo— tiene un componente marcadamente oriental; es decir, su epicentro se desplaza considerablemente hacia la costa de Perú”.

El fenómeno conocido como "El Niño" podría provocar el crecimiento de mareas. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP) Brett Coomer - Houston Chronicle

A esto se suma el hecho de que se trata de “un fenómeno oscilatorio con una frecuencia de entre dos y siete años” y de que “solo disponemos de datos realmente fiables a escala mundial a partir de la década de 1950”.

En consecuencia, el experto dijo que “es evidente que no se dispone de información suficiente para realizar predicciones”. El fenómeno de El Niño, conocido por su capacidad de generar repercusiones a escala mundial, suele originarse por el aumento de las temperaturas superficiales en el Pacífico oriental, frente a las costas de Sudamérica.

No obstante, este calentamiento puede variar según la zona del océano y alcanzar su punto máximo en lugares distintos. Además, dicho calentamiento oceánico desata una reacción en cadena de alteraciones en la circulación marina y atmosférica, lo que a su vez provoca efectos muy diversos según la región, como sequías en Indonesia e inundaciones en los Andes.

“A todo esto hay que sumar que El Niño se está produciendo en un momento en que las temperaturas globales alcanzan niveles nunca vistos, lo que convierte a estos nuevos episodios en algo inédito”, señaló Baccolo y afirmó que Europa “podría verse afectada solo de manera marginal”. “Por lo general, los efectos de El Niño se perciben en regiones más cercanas al Pacífico, pero sin duda también sufriremos aquí las repercusiones económicas, debido a los diversos problemas que El Niño ya está causando y que, indudablemente, seguirá provocando en los próximos meses”, advirtió.

Tal como destaca la revista Nature en su sitio web, esta combinación de El Niño y el calentamiento global ya se está haciendo sentir en las últimas semanas. Por ejemplo, a través de sequías en Asia, incendios intensos en Indonesia y lluvias monzónicas débiles en la India, mientras que fuertes precipitaciones e inundaciones afectan a Chile y Perú y podrían impactar pronto en el Cuerno de Africa. Estos fenómenos también repercuten en la agricultura y la economía. Hasta ahora, por ejemplo, provocaron la suspensión anticipada de la pesca de anchoveta en Perú —un sector clave para la alimentación animal— y causaron problemas en el tráfico de buques portacontenedores por el Canal de Panamá.