NUEVA YORK.- Con Medio Oriente metido en una guerra terrestre en toda regla, el viernes por la mañana estaba pensando en cómo las dos últimas grandes guerras de Israel tienen dos cosas muy importantes en común: ambas fueron iniciadas por actores no estatales respaldados por Irán: Hezbollah, del Líbano, en 2006, y Hamas, de la Franja de Gaza, ahora, después de que Israel se retirara de sus territorios.

Y ambas comenzaron con audaces ataques fronterizos: Hezbollah mató a tres soldados israelíes y secuestró a dos soldados en 2006 y Hamas mató brutalmente a más de 1300 personas y secuestró a unos 150 civiles israelíes, entre ellos personas mayores, bebés y niños pequeños, además de soldados.

Esa similitud no es una coincidencia. Ambos ataques fueron diseñados para desafiar las tendencias emergentes en el mundo árabe de aceptar la existencia de Israel en la región.

Y lo más crítico es que el resultado de estos ataques sorpresa y mortales a través de fronteras relativamente estables fue que volvieron loco a Israel.

En 2006, Israel esencialmente respondió a Hezbollah: “Crees que puedes hacer locuras como secuestrar a nuestra gente y trataremos esto como una pequeña disputa fronteriza. Podemos parecer occidentales, pero el Estado judío moderno ha sobrevivido como ‘un barrio elegante en la selva’” (como lo describió el ex primer ministro israelí Ehud Barak) “porque si las cosas se ponen feas, estamos dispuestos a seguir el juego de las autoridades locales. normas. No te hagas ilusiones al respecto. No nos sacarás de este vecindario”.

Así que la fuerza aérea israelí bombardeó implacablemente las casas y oficinas de los dirigentes de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut durante los 34 días de la guerra, así como puentes clave de entrada y salida de la ciudad y el aeropuerto internacional de Beirut. Los líderes de Hezbollah, sus familias y vecinos pagaron un precio muy personal.

Movimientos militares israelíes en la frontera con el Líbano. (AP/Petros Giannakouris) ap - AP

La respuesta israelí fue tan feroz que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo en una ahora famosa entrevista el 27 de agosto de 2006, con la estación de televisión New TV del Líbano, poco después de que terminara la guerra: “No pensábamos, ni siquiera el 1%, que la captura [de dos soldados israelíes] conduciría a una guerra en este momento y de esta magnitud. Me preguntas, si hubiera sabido el 11 de julio… que la operación conduciría a tal guerra, ¿lo haría? Yo digo que no, absolutamente no”.

De hecho, desde 2006, la frontera entre Israel y el Líbano ha sido relativamente estable y tranquila, con pocas víctimas en ambos lados. Y si bien Israel sufrió un golpe en términos de su imagen global debido a la carnicería que infligió en Beirut, no quedó tan aislado en el mundo o en Medio Oriente a corto o largo plazo como Hezbollah había esperado.

Hamas debe haber perdido esa lección cuando decidió alterar el statu quo en torno de Gaza con un ataque total contra Israel el fin de semana pasado. Esto a pesar del hecho de que en los últimos años, Israel y Hamas desarrollaron una forma de coexistencia alrededor de Gaza que permitió a miles de habitantes de Gaza ingresar diariamente a Israel para trabajar, llenó las arcas de Hamas con ayuda en efectivo de Qatar y dio a los habitantes de Gaza la capacidad de hacer negocios con Israel, y los productos de Gaza se exportan a través de puertos y aeropuertos israelíes.

Las razones declaradas por Hamas para esta guerra son que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha estado provocando a los palestinos con los paseos matutinos que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, estaba dando alrededor de la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y con las medidas que estaba tomando. endurecer el encarcelamiento de los palestinos. Si bien estas medidas de Israel fueron ampliamente vistas como provocaciones, no son cuestiones que justifiquen que Hamas ponga todas sus fichas sobre la mesa como lo hizo el sábado pasado.

La razón más importante por la que actuó ahora, algo que Hamas no quiere admitir, es que vio cómo Israel estaba siendo más aceptado por el mundo árabe y pronto posiblemente por el lugar de nacimiento del Islam, Arabia Saudita. Irán estaba siendo acorralado por la diplomacia del presidente Joe Biden en Medio Oriente y los palestinos temían quedarse atrás.

Así que Hamas básicamente dijo: “Está bien, judíos, iremos a donde nunca antes hemos ido. Lanzaremos un ataque total desde Gaza que no se limitará a los soldados, sino que asesinará a vuestros abuelos y masacrará a vuestros bebés. Sabemos que es una locura, pero estamos dispuestos a arriesgarnos para obligarlos a volverse locos, con la esperanza de que los incendios acaben con toda la normalización árabe-israelí en el proceso”.

Sí, si crees que Israel ahora está loco es porque Hamas le dio un puñetazo en la cara, lo humilló y luego le sacó un ojo. Por eso ahora Israel cree que debe restablecer su disuasión demostrando que puede superar las últimas locuras de Hamas.

Israel aplicará las Reglas de Hama, un término que acuñé hace años para describir la estrategia desplegada en 1982 por el presidente de Siria, Hafez al-Assad, cuando los antepasados políticos de Hamas, la Hermandad Musulmana de Siria, intentaron derrocar el régimen secular de Al-Assad iniciando una rebelión en la ciudad de Hama.

Al-Assad atacó implacablemente los barrios de la Hermandad en Hama durante días, sin dejar salir a nadie, y trajo excavadoras y los arrasó hasta dejarlos tan planos como un estacionamiento, matando a unos 20.000 de su propio pueblo en el proceso. Caminé sobre esos escombros semanas después. Un líder árabe que conozco me contó en privado cómo, después, Al-Assad se encogió de hombros lacónicamente cuando le preguntaron al respecto: “La gente vive. La gente muere.”

Bienvenidos a Medio Oriente. Esto no se parece a una disputa fronteriza entre Noruega y Suecia ni a un acalorado debate en Harvard. Señor, como quisiera que así fuera, pero no es así.

Esta guerra entre Israel y Hamas es parte de una escalada de locura que ha estado ocurriendo en este vecindario, pero que se vuelve cada año más peligrosa a medida que las armas se vuelven más grandes, más baratas y más letales.

Al igual que Biden, apoyo 100% a Israel contra Hamas, porque Israel es un aliado que comparte muchos valores con Estados Unidos, mientras que Hamas e Irán se oponen a lo que Estados Unidos representa. Esas matemáticas son bastante simples para mí.

Pero lo que para mí hace que esta guerra sea diferente de cualquier guerra anterior es la política interna de Israel. En los últimos nueve meses, un grupo de políticos israelíes de extrema derecha y ultraortodoxos liderados por Netanyahu intentaron secuestrar la democracia israelí a plena vista.

La derecha religiosa nacionalista de los colonos, encabezada por el primer ministro, intentó apoderarse del poder judicial y otras instituciones clave de Israel eliminando el poder de la Corte Suprema de Israel para ejercer revisión judicial. Ese intento abrió múltiples fracturas en la sociedad israelí. Sus dirigentes estaban llevando imprudentemente a Israel al borde de una guerra civil por un capricho ideológico. Estas fracturas fueron vistas por Irán, Hamas y Hezbollah y pueden haber despertado su audacia.

Si quiere tener una idea de esas fracturas (y de la ira volcánica contra Netanyahu por la forma en que dividió el país antes de esta guerra), mire el video que se volvió viral en Israel hace dos días cuando Idit Silman, un ministro del gobierno de Netanyahu, Likud, fue expulsada del hospital Assaf Harofeh en Tzrifin cuando fue a visitar a algunos heridos.

“Has arruinado este país. Sal de aquí”, le gritó un médico israelí. “¿Cómo nos avergüenzan de hacer otra guerra?” otra persona le dijo. “Ahora es nuestro turno”, se puede escuchar al médico gritar en un vídeo publicado en X, antes conocido como Twitter, y reportado por The Forward. “Estamos a cargo. Gobernaremos aquí (derecha, izquierda, una nación unida) sin ustedes. ¡Lo has arruinado todo!

Israel ha sufrido un golpe asombroso y ahora se ve obligado a participar en una guerra moralmente imposible para apabullar a Hamas y disuadir a Irán y Hezbollah al mismo tiempo. Lloro por las terribles muertes que ahora aguardan a tantos buenos israelíes y palestinos. Y también me preocupa profundamente el plan de guerra israelí. Una cosa es disuadir a Hezbollah y a Hamas. Otra muy distinta es reemplazar a Hamas y dejar atrás algo más estable y decente. ¿Pero qué hacer?

Finalmente, sin embargo, así como hoy apoyo al nuevo gobierno de unidad de Israel en su lucha contra Hamas para salvar al pueblo de Israel, después de esta guerra estaré con los defensores de la democracia de Israel contra aquellos que intentaron secuestrar el alma de Israel.

The New York Times