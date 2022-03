Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

02:14 Crece el drama humanitario en Chernígov

La ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, está sin electricidad, agua corriente y calefacción. Además, las listas de medicamentos no disponibles en las farmacias crecen cada día. Algunos piensan que pueden convertirse en el futuro en Mariupol, la ciudad que Ucrania calificó como “practicamente destruida” por los ataques rusos.

Según cita la agencia AP, los habitantes pasan las noches bajo tierra protegidos de los ataques. Los días los destinan a buscar agua potable y a correr el riesgo de estar parados en la fila por la poca comida disponible mientras llueven obuses de artillería y bombas.

Un hombre camina frente a edificios dañados por la artillería el día anterior, en Chernigov, 4 de marzo de 2022 DIMITAR DILKOFF - AFP

Los habitantes restantes de la ciudad temen perecer en la misma trampa macabra de masacres y destrucción ineludibles de explosiones, bombas y cadáveres que yacen abandonados en las calles.`

`En los sótanos, por la noche, todo el mundo habla de una cosa: que Chernígov se convetirá en la próxima Mariúpol’', dijo Ihar Kazmerchak, un profesor de lingüística de 38 años.

01:41 Estados Unidos mira a Oriente Medio, en medio de la guerra

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, participará este domingo en Israel en un encuentro “histórico” en el desierto del Néguev con sus homólogos de los países árabes que buscan normalizar relaciones con el Estado judío, como parte de una gira por Oriente Medio y el norte de África.

El secretario de Estado quiere mostrar que Estados Unidos no se ha desinteresado por Oriente Medio, pese a que su atención parece centrada en China y, más recientemente, en Ucrania.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken participa en una reunión en el marco de una cumbre de la OTAN para discutir la invasión de Rusia a Ucrania, en la sede de la OTAN en Bruselas, el 24 de marzo de 2022. Blinken tratará de usar su gira por tres países del Oriente Medio y el norte de África para garantizar a nerviosos israelíes y árabes que el gobierno de Biden sigue comprometido con la seguridad de la región, en momentos en que enfrenta múltiples retos en política exterior.(Evelyn Hockstein, Pool vía AP)

La gira de Blinken continuará el lunes en Argelia y luego Marruecos, donde se reunirá con el gobernante de facto de EAU, Mohamed bin Zayed.

El funcionrario de Joe Biden espera obtener apoyo a los esfuerzos de Washington y la OTAN por contrarrestar la invasión rusa a Ucrania, en un contexto marcado por las fuertes consecuencias económicas de la guerra, en especial el aumento de precios del petróleo y la amenaza de una escasez de trigo que podría afectar a los países árabes.

23.44 Según Ucrania, Rusia atacó Lviv para “saludar a Biden”

El sábado, la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, fue objeto de intensos disparos de misiles, si bien Rusia dijo que se concentraría en el este.

Según consignó la BBC, para el alcalde esta ciudad (que es un refugio para muchos de los que huyen de los combates), estos ataques tienen que ver con la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Polonia.

“Con los golpes de hoy, los agresores quieren saludar al presidente Biden que se encuentra actualmente en Polonia”, dijo. “Lviv está a solo 70 km de la frontera con Polonia y creo que el mundo necesita entender que la amenaza es muy, muy seria”.

23.40 “Siempre hay tiempo de cambiar a un dictador”, el mensaje de Biden a Rusia

Tras el discurso de Biden, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Lukasz Jasina, expresó lo que sintió al escuchar las palabras que pronunció el presidente estadounidense desde aquel país, vecino de Ucrania.

“El presidente del país más poderoso del mundo vino a Varsovia y habló muy claramente sobre la agresión rusa”, dijo a la BBC. Y siguió: “Le dijo a los rusos que siempre hay tiempo para cambiar a un dictador. Fue una experiencia muy conmovedora y profunda”.

Además, la funcionaria destacó: “Putin no puede ser aceptado de nuevo en nuestra sociedad mundial; no puede ser escuchado, no es un socio en el que confiemos”.

23.26 Según las autoridades ucranianas, 12 periodistas murieron en la guerra

La Fiscal General ucraniana, Iryna Venediktova, anunció que al menos 12 periodistas murieron y diez resultaron heridos en combates desde que estalló la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero.

“Contar al mundo la verdad sobre la agresión de Putin es mortal: ya han muerto 12 periodistas en la guerra”, dijo Venediktova mediante una publicación de Facebook. Además, aplaudió el papel de los profesionales que “arrojaron luz sobre los crímenes de guerra rusos”.

Según precisó la fiscal a partir de las investigaciones realizadas por el Registro Unido de Investigaciones Preliminares de Ucrania, al menos 56 representantes de los medios de comunicación fueron atacados, entre ellos 15 extranjeros, provenientes de países como Reino Unido, Dinamarca, Suiza, República Checa, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos.

22.40 El gesto de los soldados ucranianos a los residentes en Kiev

Un grupo de soldados de la fuerza ucraniana brindó un show musical en el patio de un edificio residencial de Kiev, tal como registró la BBC.

В Киеве, во дворе жилого дома состоялся концерт с участием оркестра. pic.twitter.com/4YHGPAtmbn — bbcrussian (@bbcrussian) March 26, 2022

22.16 Putin destacó que Rusia “está orgullosa” de la labor de los militares en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia está orgullosa de los militares que conforman la Guardia Nacional rusa por su desempeño en la “operación militar especial” que están llevando a cabo en Ucrania,

“Todo nuestro país siente orgullo por ustedes, quiero expresarles mi agradecimiento por su firmeza, el irreprochable servicio a Rusia y la lealtad a la Patria, al juramento y al deber. Agradezco a los combatientes, a sus jefes y a los veteranos de la Guardia Nacional con motivo de su fiesta profesional”, expresó Putin, según agencias afiliadas al Gobierno de Rusia.