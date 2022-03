Duro revés judicial para Julieta Prandi: le impusieron una prohibición sobre sus hijos

Julieta Prandi y Claudio Contardi estuvieron juntos durante más de una década y, a pesar que desde afuera parecía que todo era perfecto, lo que sucedía puertas adentro lejos estaba de ser un cuento de hadas. En el 2019, luego de hacer varias denuncias por violencia de género, ella se fue del hogar que compartían y así dio inicio a una encarnizada batalla legal que se extiende hasta el día de hoy. Tras múltiples idas y vueltas y muchas versiones contrarias sobre los hechos, la modelo recibió un duro revés judicial.

Julieta Prandi sufrió un revés judicial en medio de su enfrentamiento legal con su exmarido

De acuerdo a la información brindada en Socios del espectáculo (eltrece), la situación de Prandi no parece mejorar. Así lo manifestó Paula Varela quien explicó que, en abril de 2021, la conductora recibió una multa por hablar en los medios sobre el efecto negativo que la causa y las denuncias habían tenido en sus hijos, Rocco y Mateo.

Sin embargo, ella decidió contestar con una apelación y, finalmente, otro magistrado le dio la razón. No obstante, recientemente, la Cámara de Apelaciones revocó dicho fallo y le prohibieron a Prandi que hable de forma pública tanto de su conflicto con su exmarido como de sus hijos.

Julieta Prandi, junto a sus hijos Mateo (10) y Rocco (6)

A continuación, informaron que la conductora se quedó sin abogado. “Carlos Rodríguez Bustamante presentó la renuncia y ella debe salir una vez más a buscar defensor”, aseveró la panelista. En un intento de buscar algún detalle positivo, Karina Iavícoli destacó: “Lo bueno de todo esto es que no se le hizo lugar al pedido de Claudio Contardi de cobrarle una multa a Julieta por mencionar a los chicos. Eso no se lo autorizaron”.

La separación de Julieta Prandi y Claudio Contardi

Tras más de diez años en pareja, Julieta Prandi decidió separarse de su marido luego de realizar varias denuncias en su contra por violencia de género y maltrato tanto psicológico como emocional. A partir de ese momento, se entrelazaron en una feroz lucha frente a la Justicia que se trasladó a los medios, en donde ambos intentaron demostrar que el otro está equivocado.

Julieta Prandi junto a su exmarido, Claudio Contardi Instagram @Julieta Prandi

“Sentía que tenia el control absoluto de mi vida. Yo no aguantaba mas la violencia. Deje de actuar porque el no quería que tenga escenas subidas de tono”, relató ella durante un diálogo con Flor de la V en Intrusos (América). Y agregó: “La violencia que yo viví me la callé hasta que se metieron con mis hijos. Por ellos me la aguanté como una lady, llegué a actuar para que ellos no vieran nada”.

En cuanto a Contardi, a mediados de febrero del 2022 lanzó un video en la ONG de Infancias Compartidas en donde reveló que la actriz no le permite ver a Mateo y a Rocco. En la misma publicación, la acusó de utilizarlos como rehenes. “Que no esté en este momento con mis hijos es por una pura y exclusiva decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos”, disparó.

Finalmente, expresó: “En el final de esto, ahí uno se va a dar cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Los amo y extraño. Los esperé para las fiestas, para mi cumpleaños, para el Día del Padre. Ojalá que esto se termine pronto y puedan estar bien con su mamá y su papá”.