Una arista de análisis del sistema internacional actual pone el eje en la rivalidad entre los Estados Unidos y China, en la que el primer Estado no está dispuesto a perder su hegemonía global frente al crecimiento y la expansión del segundo.

La información proporcionada por el Banco Mundial muestra un progresivo declive de aquella hegemonía norteamericana consolidada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es disputada por China en tres sectores interrelacionados: militar, tecnológico y económico–financiero.

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A partir del año 2017 China es considerada por primera vez una amenaza a la seguridad norteamericana, figurando en el centro de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. De allí cobraría parcialmente sentido el slogan “Make America great again”, sugiriendo que la prioridad sería recuperar el antiguo rol hegemónico.

Desfile del Ejército chino en Pekín (Archivo) PEDRO PARDO - AFP

Desde el inicio de su mandato, Trump ha intentado finalizar dos guerras regionales en tiempo récord: el conflicto palestino–israelí y el ruso–ucraniano. Asimismo, las movilizaciones militares norteamericanas a las costas iraníes y la decisión de impedir que Irán desarrolle conocimiento científico para el diseño y puesta en funcionamiento de tecnología nuclear propia, reforzarían esta idea.

Estados Unidos no estaría dispuesto a aceptar cambios en el equilibrio de poder en Medio Oriente, apoyando el liderazgo de Israel como bastión de occidente en la región. En esta misma línea, el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado en 2025 habría legitimado su intervención en Venezuela, con el objetivo de reforzar la contención y recuperar su histórico “patrio trasero” latinoamericano, actualmente disputado con China y Rusia.

El diseño e implementación de esta política exterior tendría la intención de contener la expansión e influencia china en sus áreas geográficas de interés y ser percibido por la comunidad internacional como una potencia con la capacidad de estabilizar el sistema y garantizar la seguridad global.

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Por otro lado, China despliega una estrategia de política exterior que apuesta al multilateralismo y a la diversificación de sus vínculos comerciales. El país penetra mercados de múltiples regiones (principalmente, América Latina, Medio Oriente y África) demandando bienes y servicios a cambio de inversiones.

Xi Jinping en una cumbre de los BRICS junto a Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi HANDOUT - India's Ministry of External Aff

Esto disminuiría las probabilidades de un alineamiento automático del resto de los países a la hegemonía norteamericana, al percibir que la rigidez ideológica va en detrimento de sus intereses estratégicos.

Los recientes acuerdos comerciales entre la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, China y la India podrían leerse como una respuesta a la política arancelaria de los Estados Unidos, que podrían perfilar un nuevo orden comercial global que debilite aún más la ya desgastada hegemonía norteamericana.

No obstante, la rivalidad entre los Estados Unidos y China trascendería la dimensión material del poder. En el contexto de la disputa por la hegemonía global, lo que estaría en riesgo es la histórica construcción geopolítica a partir de la que se ha tendido a analizar el sistema internacional contemporáneo.

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Por un lado, un norte occidental como representante del centro moderno, el desarrollo y el progreso. Por otro lado, un sur oriental como representante de la periferia, el subdesarrollo y el atraso. Esta sería la dimensión “civilizatoria” de la disputa entre los Estados Unidos y China en la geopolítica moderna.

Donald Trump y Xi Jinping, junto a Vladimir Putin en una cumbre trilateral en Shenzen Win McNamee - Pool Getty Images AsiaPac

De este modo, la disputa por la hegemonía global “esconde” una crisis de asignación de sentido: la tradicional contraposición entre un norte occidental moderno (liderado por los Estados Unidos) y un sur oriental atrasado (liderado por China).

China amenazaría con resignificar estas categorías geopolíticas a raíz de la creciente relevancia que adquiere el sur global y Estados Unidos estaría intentando sostener la lógica a partir de la cual los lugares geográficos adquieren significado en función de dichas categorías.

Así, la frontera geopolítica a través de la que se percibe y analiza el escenario internacional estaría en proceso de resignificación. En el marco de la competencia por el “poder duro” subyace una confrontación por el “poder blando” asociada a la asignación de sentido, en la que oriente le disputa su “superioridad” a occidente y éste último intenta contenerla.

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Esto conduce a pensar en la probable redefinición del espacio ideológico de las categorías geográficas que organizan el sistema–mundo moderno.

Al mismo tiempo, conduce a repensar la racionalidad de las estrategias políticas del resto de los Estados, en la medida en que ya no sería conveniente que estén guiadas por los lineamientos de un realismo periférico (alineamiento a la potencia hegemónica), sino por un realismo “equidistante” en el que prime la flexibilidad ideológica.

El autor es licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Observatorio de Política Internacional del CEPI (UBA)