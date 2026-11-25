CARACAS.– La líder opositora venezolana María Corina Machado encabezó este miércoles su primer acto multitudinario en Caracas desde su sorpresivo regreso en octubre, y prometió una transición “sin rencor” y “sin venganza”

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, muy popular en Venezuela, ha estado presionando al gobierno interino de Delcy Rodríguez, respaldado por Estados Unidos, para que celebre elecciones libres el año próximo.

Aclamada y recibida al grito de “¡Libertad, libertad!” en la sede central de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, Machado habló en la célebre Aula Magna decorada por el escultor Alexander Calder. En el escenario podía leerse: “¡Seamos libres! ¡Vence la sombra!”.

Seguidores de Machado la abordan para obtener sus selfies JUAN BARRETO - AFP

La “transición que busca el reencuentro anhelado entre los venezolanos” será con “verdad sin rencor y la justicia sin venganza”, aseguró Machado durante su mensaje ante unos 3000 estudiantes. Se trata de “una refundación histórica” que “no puede caer en pequeños grupos de interés”.

Dijo que durante décadas el chavismo, que ha gobernado el país desde 1999 hasta 2013 -primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas especiales estadounidenses en enero pasado-, impuso “la idea de un Estado providencial” que traería el progreso.

“Esa idea terminó en un control cada vez más asfixiante de la vida de la gente y dejó a los ciudadanos en manos de pequeños grupos de poder”, señaló Machado. “Nunca más nos van a enfrentar entre hermanos”, subrayó.

La líder del partido Vente Venezuela prometió unas Fuerzas Armadas dedicadas a la defensa de “la integridad del territorio, así como la contención y mitigación de las amenazas que nos acechan, tales como el crimen organizado internacional o el narcoterrorismo”.

La líder opositora saluda a sus seguidores tras el discurso MAXWELL BRICENO - AFP

Machado destacó la relación con Estados Unidos como prioritaria y dijo que habrá “un acuerdo amplio y a largo plazo que abarque la seguridad, el desmantelamiento de los grupos criminales, el fortalecimiento de las instituciones, la energía, la minería, el comercio, la migración”.

Desde la caída de Maduro, el gobierno interino de la también chavista Rodríguez ha alineado los intereses de Venezuela con Washington con la aprobación de leyes para abrir al capital privado los sectores de los hidrocarburos, la minería y la electricidad. Rodríguez también selló un acuerdo con el que le cede el 20% de sus gigantes reservas de petróleo y otro para cooperación militar.

Machado, que salió de la clandestinidad en Venezuela a fines del año pasado y se escapó en un espectacular operativo secreto, ha dicho que su regreso al país busca movilizar a la sociedad. Entre gritos y aplausos, los estudiantes mostraron una gran pancarta en la que se leía: “Que la juventud decida el país que quiere”.

“Nuestra universidad ha sufrido represión por parte de las fuerzas del Estado, nuestros líderes estudiantiles han sido perseguidos”, dijo Leonardo Álvarez, un estudiante de historia de 21 años. Álvarez le pidió a Machado que les hable “con la verdad de qué va a suceder con las universidades venezolanas en la transición”.

Manifestantes marchan contra los resultados oficiales de la elección de 2024 (Archivo) Cristian Hernandez - AP

Antes de su llegada, los estudiantes que llenaban un auditorio de la universidad cantaron: “¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”.

La líder opositora convocó para el jueves una gran consulta nacional con asambleas vecinales, cuyas conclusiones se sumarán en la plataforma digital Punto de Acuerdo para construir consenso en los grandes temas nacionales.

Machado había sido declarada inhabilitada y no pudo presentarse a las presidenciales del 28 de julio de 2024. En su lugar compitió el diplomático Edmundo González, aunque el triunfo se decantó hacia el oficialismo y le dio la reelección a Maduro tras evidencias de fraude.

Rodríguez, en el poder desde la captura de Maduro, ha prometido elecciones libres y justas sin fijar una fecha, mientras, pese a algunas liberaciones, sigue habiendo cientos de presos políticos cuya libertad ha sido insistentemente reclamada por sus familias.

Garantías electorales

Dinorah Figuera, representante de la oposición en las negociaciones con el gobierno chavista para la transición democrática, dijo este miércoles que Venezuela tiene una “posibilidad real” de celebrar elecciones en 2027, pero primero deben garantizarse las condiciones necesarias para evitar que se repita la controvertida votación de 2024.

La negociadora opositora Dinorah Figuera Pedro Mattey - AP

“Estamos trabajando para asegurar que se cumplan todas las garantías políticas y civiles”, declaró Figuera, subrayando la necesidad de unas elecciones creíbles y transparentes que respeten la voluntad popular.

Estas declaraciones se producen tras la conclusión de la cuarta ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición, durante la cual se anunciaron avances en la propuesta de reforma de la ley de partidos políticos y en las concesiones para emisoras de radio y televisión.

El discurso de Machado y las declaraciones de Figuera se dan justo cuando Venezuela salió esta semana de una década de oscuridad económica al publicar una gran cantidad de datos, reforzando la esperanza del mercado de que la reestructuración de deuda de 237.000 millones de dólares siga siendo una prioridad.

El marco macroeconómico, la visión más completa de las finanzas de Venezuela en ​más de una década, abarcó desde las previsiones del PBI hasta la producción petrolera anticipada, situando la deuda pública total muy por ‌encima de los 150.000 a 200.000 millones de dólares que esperaban la mayoría de ​los observadores.

La presidenta interina Delcy Rodríguez durante su discurso en la última Asamblea General de la ONU (Archivo) RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta revelación supone un paso crucial en los esfuerzos ​de Venezuela por frenar su crisis económica, reconstruir sus finanzas y, finalmente, recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales tras casi una década en situación de impago.

El viceministro de Finanzas, Christiam Hernández, dijo que el gobierno publicará el análisis de sostenibilidad de deuda en los “próximos días o semanas”.

Agencias AFP, ANSA y Reuters