WASHINGTON.- En una nueva escalada de la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump a escala global, que ha enfrentado varios obstáculos judiciales, la Casa Blanca propuso esta mañana una serie de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 15 socios de Estados Unidos, entre ellos China, Brasil y la Unión Europea (UE), en respuesta a lo que denunció como prácticas comerciales desleales.

La nueva ronda de tarifas, que en caso de aprobarse podría reavivar las tensiones comerciales a nivel mundial, se aplicarían a productos procedentes de economías a las que la administración Trump acusa de incurrir en sobreproducción en ciertos sectores que conllevan un perjuicio a las empresas y productores norteamericanos.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

La medida, adoptada tras una extensa investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), está sujeta a un proceso de notificación y de consulta pública, por lo que podría sufrir modificaciones antes de ser aprobada.

Funcionarios citados por medios norteamericanos señalaron que la decisión definitiva podría adoptarse a partir de enero próximo, cuando el Congreso ya haya pasado a control de los demócratas. La medida es un nuevo intento del gobierno de Trump para reconstruir parte de su política arancelaria que fue anulada por un fallo de la Corte Suprema norteamericana en febrero pasado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que los subsidios y otras formas de asistencia gubernamental en los países afectados por la medida generaron un exceso de capacidad industrial, lo que permite a sus empresas inundar los mercados globales con productos más baratos.

“Durante décadas, los gobiernos extranjeros han creado, mantenido o contribuido a la capacidad estructural excesiva y a la producción al perseguir estrategias industriales basadas en la supresión de salarios, subsidios ilegales, insumos no de mercado y otras prácticas distorsionadoras del mercado”, afirmó.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer. FABRICE COFFRINI - AFP

Tras las investigaciones, el USTR determinó que los “actos, políticas y prácticas” de diversas economías diseñadas para apoyar artificialmente las exportaciones manufactureras son “irrazonables y gravan o restringen el comercio de Estados Unidos”, por lo que propuso una “acción de respuesta”.

En el caso de China, cuya tregua comercial con Estados Unidos vence el 10 de enero, los aranceles propuestos del 20% a determinados productos se sumarían a las tasas de cerca del 25% impuestas durante el primer mandato de Trump sobre ciertos bienes tecnológicos e industriales, explicó un funcionario estadounidense.

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en el aeropuerto de Shenzhen. MANDEL NGAN - POOL

Además, la administración republicana señaló que el porcentaje anunciado este miércoles podría aumentar hasta el 40% si el régimen de Xi Jinping no cumpliera con los términos de la tregua comercial acordada con Washington.

De concretarse, el gigante asiático enfrentaría las tasas más elevadas entre los socios comerciales afectados por el anuncio. Los otros son Brasil, la UE (integrada por 27 Estados), la India, Japón, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Medidas similares previstas para México y Noruega de momento no fueron incluidas, pero siguen bajo análisis.

El anuncio de la Casa Blanca llegó luego de la reciente visita de Trump a la ciudad china de Shenzhen, donde dialogó con Xi de asuntos económicos, y amenaza con volver a tensionar las relaciones comerciales entre las dos mayores potencias globales. Según funcionarios norteamericanos, todas los países alcanzados por la propuesta fueron notificados con antelación.

Los nuevos gravámenes para China no se aplicarían a bienes de consumo por valor de 30.000 millones de dólares para los cuales ambos países acordaron aranceles más bajos en el marco de su tregua comercial.

En respuesta al anuncio, Pekín reiteró su oposición a las “guerras comerciales” y rechazó la idea de que exista un exceso de capacidad, aunque, por el momento, no amenazó con represalias.

Respecto a Brasil, que mantiene desde hace meses una dura disputa arancelaria con Estados Unidos, la administración Trump propuso aplicar nuevos aranceles a ciertos productos, incluido uno del 10% a las aeronaves terminadas y otro al azúcar crudo y refinado dentro de la cuota de importación. El argumento es que el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva no corrigió lo que Washington denomina “actos, políticas y prácticas injustificables”.

Donald Trump y Luiz Inacio Lula de Silva, en un encuentro en Nueva York.

Un alto funcionario estadounidense informó a medios norteamericanos que el USTR propone modificar los aranceles del 25% impuestos en julio pasado a ciertos productos brasileños, dado que ambas partes aún mantienen “diferencias sustanciales”, a pesar de las diversas rondas de negociación entre ambas administraciones durante el último año.

“Tras más de un año de conversaciones, Brasil no ha logrado avances significativos para abordar las prácticas comerciales perjudiciales que socavan la competitividad de los agricultores, trabajadores, innovadores y empresas de Estados Unidos”, señaló Greer en un comunicado.

“La modificación propuesta hoy brindaría una mayor capacidad de presión para lograr la eliminación de los actos, políticas y prácticas injustificables de Brasil”, añadió.

Today, Ambassador Jamieson Greer invited public comment on a proposed modification to the Section 301 action regarding Brazil’s unreasonable acts, policies, and practices.



The proposed modification would provide greater leverage to obtain the elimination of Brazil’s harmful… — United States Trade Representative (@USTradeRep) November 25, 2026

El anuncio se produjo un mes después de que el candidato Flavio Bolsonaro, aliado de Trump, perdiera el balotaje en Brasil frente a Lula, y poco después huyera de su país para instalarse en Estados Unidos con el respaldo de la Casa Blanca.

La nueva propuesta arancelaria de Estados Unidos no afectará a sectores específicos de las economías alcanzadas -como el acero, el aluminio, los automóviles, productos farmacéuticos y minerales críticos— que ya están sujetos a gravámenes norteamericanos independientes relacionados con la seguridad nacional. También estarán exentos de los aranceles el petróleo, el gas y los alimentos que no pueden cultivarse en suelo norteamericano.

Otro factor que buscó aclarar la Casa Blanca es que los aranceles propuestos no se sumarán a los gravámenes aplicados en junio pasado a 60 países -entre ellos la Argentina- luego de determinar que su incapacidad para frenar el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudica a Estados Unidos.

En su lugar, se aplicará la tasa arancelaria más elevada entre la correspondiente al exceso de capacidad de producción y la relacionada con el trabajo forzoso.

Tras el duro revés judicial que le propinó la Corte Supremo en febrero pasado, Trump había anunciado de inmediato sus planes para reconstruir su muro arancelario bajo el marco de la Sección 301, con la que el gobierno puede imponer aranceles tras llevar a cabo investigaciones sobre prácticas comerciales extranjeras presuntamente desleales.