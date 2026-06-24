Hallan el cuerpo de una modelo dentro de una valija en Bogotá y crecen las sospechas sobre un extranjero

BOGOTÁ.– El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba Angarita dentro de una valija en un departamento del norte de Bogotá, abrió una investigación que, con el correr de los días, sumó elementos inquietantes y nuevas hipótesis. El caso, ocurrido en un inmueble utilizado para alquileres temporales en la zona de Chapinero, conmocionó a la capital colombiana por la violencia del hecho y por las circunstancias cada vez más complejas que rodean la muerte de la modelo.

El lunes 22 de junio, una trabajadora de limpieza ingresó al departamento 702 de un edificio ubicado en el barrio Chicó Norte, luego de no obtener respuesta de los ocupantes. Al entrar al baño encontró una valija gris dentro de la ducha, que permanecía abierta. En su interior estaba el cuerpo sin vida de Villalba, de 36 años, oriunda de Cúcuta.

Natalia Villalba

Las autoridades confirmaron que la víctima se hospedaba en ese lugar desde el 3 de junio bajo la modalidad de alquiler tipo Airbnb y tenía previsto retirarse el día 21.

Según información divulgada de manera preliminar por Noticias Caracol, los registros del edificio muestran que entre el 3 y el 7 de junio existió una primera reserva asociada a un ciudadano estadounidense procedente de Texas. Posteriormente, la víctima habría renovado su estadía entre el 7 y el 21 de junio, permaneciendo en el departamento durante varias semanas.

Durante ese periodo también se habría registrado el ingreso de 15 personas, entre ellas un ciudadano británico. Conforme con la información conocida por ese canal, el hombre llegó al departamento el 17 de junio y salió al día siguiente.

Las cámaras de seguridad captaron al ciudadano británico ingresando al apartamento el 17 de junio y retirándose al día siguiente. En uno de los registros se lo observa trasladando sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, un detalle que elevó las sospechas sobre su posible vinculación con el caso. Además, se estableció que sería la última persona que vio con vida a Villalba.

Así habría sido hallada la valija dentro de la ducha

Con el avance de las pesquisas, surgieron datos que profundizan el misterio. Uno de los elementos más relevantes es que el cuerpo fue dejado dentro de la valija con una pequeña abertura, ubicada debajo de la ducha abierta. Según fuentes cercanas a la investigación, el agua habría afectado el estado del cadáver, deteriorando posibles evidencias biológicas y dificultando la determinación de la causa de muerte.

"El agua entró a la maleta y afectó el estado del cuerpo de la joven que ya llevaba varios días expuesta al líquido. Eso pudo borrar ciertas huellas e incluso causarle lesiones en la piel que dificultarían un poco determinar cómo murió“, le dijo a El Tiempo un investigador. Y agregó: “La persona que dejó ahí el cuerpo sabía que el agua alteraría la escena”.

Dos identidades, el otro hallazgo

Otro hallazgo clave fue la presencia de dos pasaportes pertenecientes a la víctima, pero con variaciones en la identidad. En uno figuraba como Natalia Villalba Rubiano y en otro como Rubiano Angarita. Este dato abrió una nueva línea de investigación orientada a establecer si utilizaba ambas identidades para viajar y si estos movimientos pueden vincularse con las personas que estuvieron con ella en los días previos a su muerte.

En ese sentido, las autoridades ya comenzaron a revisar sus registros migratorios. Se confirmó que la mujer había viajado recientemente a Río de Janeiro, en Brasil, y también a Madrid, España. Los investigadores buscan ahora cruzar estos datos con los movimientos del ciudadano británico, quien, según información oficial, abandonó Colombia pocos días después del hecho.

La posibilidad de que el extranjero haya salido del país activó mecanismos de cooperación internacional. No se descarta que la Fiscalía solicite la emisión de una notificación de Interpol para ubicarlo y tomarle declaración formal. Hasta el momento, sin embargo, no hay personas imputadas en la causa, aunque al menos dos individuos permanecen bajo observación.

El pasaporte de Natalia Villalba

El entorno de la víctima también comenzó a aportar elementos. Su madre, Claudia Villalba, relató que perdió contacto con su hija varios días antes del hallazgo. “Hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban las llamadas ni los mensajes”, afirmó. Además, indicó que el teléfono celular de Natalia no fue encontrado en el apartamento, a diferencia de otras pertenencias personales.

La declaración de una amiga cercana, identificada como Cristina, y la posible comparecencia de otras personas del círculo de la víctima podrían ser determinantes para reconstruir sus últimos días. También se analiza el rol de otra mujer, una modelo que habría tenido vínculo con Villalba.

El caso generó una fuerte conmoción en la opinión pública, no solo por la violencia del crimen, sino por su similitud con el asesinato de Valentina Trespalacios en 2023, cuyo cuerpo también fue hallado dentro de una valija. Aquella causa terminó con la condena del ciudadano estadounidense John Poulos a 42 años de prisión.

El crimen de Villalba volvió a poner el foco en la violencia de género en Bogotá. Según datos oficiales, más de 800 mujeres se encuentran en riesgo de feminicidio en la ciudad, y miles de casos de violencia son reportados cada año.

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando pruebas físicas, biológicas y toxicológicas recolectadas en el lugar. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros de ingreso al edificio y los testimonios serán claves para esclarecer qué ocurrió.

Diarios El Tiempo y El País