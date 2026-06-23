Petro extiende sus cuestionamientos al balotaje en Colombia y compara el proceso con el de Perú

BOGOTÁ.- Mientras las autoridades de Colombia continúan el martes el escrutinio de los votos que eligieron como presidente al outsider de derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, el presidente saliente Gustavo Petro insiste en sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso.

Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó el martes que el preconteo del balotaje coincidió ‌en ⁠un 99,997% con el escrutinio realizado por los jueces, lo que ratifica el triunfo De La Espriella, mientras que observadores europeos descartaron “irregularidades”.

El primer presidente de izquierda de la historia del país, que debe dejar el cargo el 7 de agosto, denunció vía redes sociales presuntas irregularidades en el voto colombiano en el extranjero y equiparó la situación de su país a lo ocurrido en Perú.

Gustavo Petro se retira tras una ceremonia conmemorativa por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026 ARNULFO FRANCO - AFP

“La diferencia de votos en el exterior es de 177.000 votos a favor de Abelardo todas las mesas están impugnadas. Ahora entendemos porque nos tumbaban a todos los cónsules que nombraba”, escribió el mandatario en X, sin dar más información.

“Nos acercamos a la situación peruana, en dónde es la votación del exterior, especialmente en EEUU, la que pone presidente”, se quejó el mandatario.

En Perú, dónde después de dos semanas continúa el escrutinio oficial, la reñida segunda vuelta pareció definirse en favor de la candidata de derecha Keiko Fujimori por sobre el izquierdista Roberto Sánchez con los votos del extranjero jugando un importante papel en darle la mínima ventaja.

La diferencia de votos en el exterior es de 177.000 votos a favor de Abelardo todas las mesas están impugnadas.



Ahora entendemos porque nos tumbaban a todos los cónsules que nombraba.



Nos acercamos a la situación peruana, en dónde es la votación del exterior, especialmente en… https://t.co/RAxNFZitjb — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

Previamente, el presidente colombiano había intervenido en el proceso peruano celebrando vía redes sociales la presunta victoria de Sánchez sin que hubiera finalizado el escrutinio oficial.

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”, escribió Petro en X, con el 93% de las mesas escrutadas.

Gustavo Petro, se retira tras una ceremonia conmemorativa por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026 ARNULFO FRANCO - AFP

Según el preconteo oficial de las elecciones colombianas, menos de 250.000 votos son los que separaron a De la Espriella del candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, números tan ajustados que han mantenido viva la ilusión del petrismo de que el escrutinio oficial arroje otros resultados.

El mismo está previsto que finalice en lo que resta del día, con las autoridades declarando un ganador oficial por la noche.

Las quejas de Petro

Las objeciones del presidente empezaron incluso antes de que finalizara el preconteo oficial del domingo. A través de X, Petro insistió en que solo reconocería el resultado del escrutinio definitivo, la misma posición que había adoptado tras la primera vuelta presidencial.

“La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios”, escribió entonces. También solicitó la impugnación inmediata de una serie de mesas de votación.

Gustavo Petro habla junto a sus hijas en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá, el 21 de junio de 2026 LUIS ACOSTA - AFP

Con casi el 100% de las mesas informadas, redobló la apuesta. “No se puede proclamar ningún presidente”, sostuvo, aunque al mismo tiempo llamó a la ciudadanía a mantener la calma. “Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, agregó el mandatario.

Lejos de moderar el tono, Petro denunció horas después presuntas irregularidades vinculadas al software electoral utilizado durante la jornada.

“Tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación”, afirmó Petro.

Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público,



Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Luego fue más allá y señaló que “el único con capacidad de hacer eso en el mundo es el Estado de Israel”.

Este martes amplió sus cuestionamientos y publicó en X un mensaje junto a una captura de pantalla en la que decía “presentar los algoritmos que hacen vulnerable al software” electoral y que permitirían que “Estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”.

“Como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una posible derrota pírrica del progresismo a cambio de la soberanía nacional”, escribió.

La postura de Cepeda

Por su parte, Cepeda rompió el silencio el domingo por la noche para remarcar que el preconteo “no es vinculante” y anunciar la impugnación de unas 33.000 mesas de votación.

A diferencia de Petro, sin embargo, el candidato oficialista aclaró que reconocerá el resultado de la elección una vez concluido el escrutinio definitivo.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición gobernante Pacto Histórico, ofrece una rueda de prensa al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el lunes 22 de junio de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

El lunes, durante una conferencia de prensa en Bogotá, volvió a dirigirse a sus seguidores con un llamado a la moderación y pidió que cualquier manifestación pública se realice dentro de un marco de tranquilidad.

“Mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad, porque ese es nuestro talante”, afirmó el senador.