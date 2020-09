"Basta con los mensajes de odio, la desinformación y la negatividad online", dijo el príncipe Harry en un mensaje que transmitió ABC Fuente: Reuters

NUEVA YORK.- El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle se metieron de lleno en la campaña presidencial de Estados Unidos y desencadenaron una polémica al pedir que finalicen los mensajes de odio y al definir que las próximas elecciones serán cruciales.

"Basta con los mensajes de odio, la desinformación y la negatividad online", dijo el hijo de Carlos y Lady Di, mientras su esposa consideró las próximas elecciones como "las más importantes de nuestra vida".

Los duques de Sussex viven permanentemente en California. Su mensaje, distribuido en la ABC con motivo del número especial del número especial de Time de las 100 personalidades más influyentes del año, fue criticado en Gran Bretaña como una violación del protocolo nacional que obliga a los miembros de la familia real a no tomar posiciones políticas.

Los Sussex no dieron un apoyo explícito a un candidato particular, pero sus palabras se interpretaron como un apoyo implícito a Joe Biden contra Donald Trump. Además, antes de casarse, Meghan se había referido al magnate, hablando de él como un "misógino" que dividía en lugar de unir.

El 3 de noviembre, en tanto ciudadana estadounidense, se convertirá en la primera integrante de la familia real británica en ejercer públicamente el derecho al voto.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Fuente: AFP

En el video, la pareja habla desde su nuevo hogar en Santa Bárbara. "Hoy es el Día Nacional de Registro de Votantes. Cada cuatro años nos dicen que esta es la elección más importante de nuestras vidas. Esta vez realmente lo es", dijo Meghan.

Harry, por su lado, recordó a los espectadores que él no podrá votar. "Pero muchos de ustedes desconocen que no he podido votar en Gran Bretaña durante toda mi vida", dijo

Fuentes cercanas al nieto de la reina insistieron en que el príncipe no pretendía referirse a ningún candidato. "Habló del tono del debate", dijeron.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Una fuente del Palacio de Buckingham le dijo a Times que Harry "cruzó una línea", mientras en Twitter, el presentador de ITV y comentarista del Daily Mail, Piers Morgan, calificó el comportamiento del príncipe de "inaceptable".

"Como miembro de la familia real, no debería haber metido la nariz en las elecciones norteamericanos y decirles a los norteamericanos que voten en contra de Trump", añadió.

Y también en el Daily Mail, el biógrafo real Robert Jobson sugirió que los Sussex renunciaran a sus títulos reales y que Harry se retirara de la línea de sucesión "para evitar más confusión".

