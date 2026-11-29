ISLAMABAD.– Pakistán anunció el envío de tropas de su ejército a Arabia Saudita para reforzar las defensas del reino ante la escalada de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

El despliegue, confirmado este domingo por las Fuerzas Armadas paquistaníes, se produjo un día después de una reunión de alto nivel entre funcionarios militares y de defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, que ratificaron sus compromisos de cooperación militar y defensa colectiva.

La decisión constituye el primer despliegue de tropas del que se tiene constancia en virtud del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado por los tres países el 7 de agosto. El pacto establece que una agresión contra uno de sus integrantes será considerada un ataque contra todos y contempla mecanismos para coordinar el envío de fuerzas y equipamiento militar. Sus firmantes lo definieron como un acuerdo de carácter defensivo, sin estar dirigido contra ningún país en particular.

Arabia Saudita reforzó su cooperación militar con Pakistán y Turquía ante los ataques de los hutíes, respaldados por Irán Khalil Hamra - AP

En un comunicado, el Ejército paquistaní afirmó que las tropas operarán dentro del territorio saudita, de acuerdo con los compromisos asumidos y los mecanismos de cooperación militar existentes. El despliegue, sostuvo, refleja el “compromiso inquebrantable” de Islamabad con la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del reino, y busca fortalecer sus capacidades defensivas ante las crecientes preocupaciones regionales.

Las autoridades no precisaron la cantidad de efectivos enviados, sus misiones específicas, la duración de la operación ni la fecha exacta de su llegada. La ceremonia de despedida de los soldados, realizada el sábado, fue la primera señal pública del Ejército sobre este nuevo movimiento militar.

“Escalada extremadamente peligrosa”

El anuncio provocó una dura reacción de los hutíes. Mohamed Ali al-Houthi, miembro del Consejo Político Supremo de los rebeldes, cuestionó la alianza de Pakistán y Turquía con Arabia Saudita y acusó a ambos países de ignorar “la agresión saudí, el bloqueo, los asesinatos y los crímenes que se siguen cometiendo” en Yemen.

“Así como la anterior coalición contra nuestro país terminó en fracaso, cualquier futura coalición también fracasará”, advirtió Al-Houthi, en referencia a la intervención militar encabezada por Riad en 2015, con respaldo de Estados Unidos, para combatir a los rebeldes y restaurar en el poder al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La tensión entre Islamabad y los hutíes ya había aumentado a principios de noviembre, cuando los rebeldes acusaron a Pakistán de participar en ataques aéreos contra posiciones bajo su control. El ministro de Información interino del grupo, Omar al-Bukhaiti, afirmó entonces que aviones de combate paquistaníes habían bombardeado zonas controladas por los hutíes el 6 de noviembre y calificó el episodio como una “escalada extremadamente peligrosa que no puede aceptarse ni quedar impune”.

Tensión en la península arábiga

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión en la península arábiga, después de que los combates entre los hutíes y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se intensificaran durante los últimos meses. Los rebeldes, que controlan Saná y las zonas más pobladas de Yemen, ampliaron sus operaciones contra objetivos saudíes, incluidos instalaciones militares, aeropuertos e infraestructura petrolera, además de imponer restricciones al transporte marítimo.

La ofensiva también fue interpretada como una extensión de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica. Desde entonces, Arabia Saudita quedó expuesta a nuevas amenazas con misiles y drones, mientras los hutíes reforzaron su capacidad de presión sobre las rutas comerciales y las exportaciones de petróleo del reino.

Los rebeldes hutíes de Yemen intensificaron sus ataques contra objetivos militares y petroleros de Arabia Saudita KHALED ZIAD - AFP

En los últimos meses, los rebeldes consiguieron además una de sus mayores conquistas territoriales en años, al avanzar sobre sectores de la costa yemení del mar Rojo. Ese movimiento, sumado al cierre temporal de un oleoducto estratégico saudí, incrementó la preocupación por la capacidad del grupo para afectar los corredores energéticos y el abastecimiento internacional de crudo.

Frente a ese escenario, Riad recurrió a sus aliados regionales para reforzar sus sistemas de defensa. Egipto anunció el mes pasado que brindaría apoyo militar al reino, mientras que funcionarios regionales señalaron que la asistencia incluiría sistemas de defensa aérea y aeronaves para interceptar misiles y drones, aunque no tropas terrestres en Yemen.

El vínculo militar entre Islamabad y Riad precede al nuevo acuerdo: desde principios de la década de 1980, Pakistán mantiene efectivos en territorio saudí para entrenar y asesorar a las fuerzas locales.

En octubre, Reuters informó que entre 30.000 y 40.000 soldados habían sido destinados a proteger las fronteras del reino y hacer frente a los ataques con drones y misiles. Islamabad también reafirmó su compromiso de proteger las ciudades sagradas de La Meca y Medina, que Arabia Saudita denunció como posibles blancos de los hutíes, acusación que los rebeldes negaron. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Muhammad Asif, había advertido que su país utilizaría “todos los medios disponibles” para defender al reino.

Agencias AP y Reuters